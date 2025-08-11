Najzdravija jutarnja yoga vježba za buđenje
Za izvođenje vježbe ležeći položaj leptira (Supta Baddha Konasana) potrebno je slijediti nekoliko koraka
Budite se ovako ;) (Arhiva)
Ova vježba za sve korisna, određene osobe moraju joj pristupiti s oprezom. Kod osoba s postojećim ozljedama, kroničnim bolovima ili zdravstvenim ograničenjima preporučuje se da prije početka bilo kakve rutine kontaktiraju fizioterapeuta ili liječnika.
Kako pravilno izvesti vježbu?
Za izvođenje vježbe ležeći položaj leptira (Supta Baddha Konasana) potrebno je slijediti nekoliko koraka:
- Lezite na leđa na prostirku.
- Savijte koljena i spojite stopala tako da se tabani dodiruju.
- Neka se koljena opuste prema podu u stranu, a ruke položite uz tijelo dlanovima prema gore.
- Pete stopala neka budu bliže zdjelici ako želite jače istezanje, a dalje ako želite blaži položaj.
- Dišite polako i duboko, pokušavajući opustiti prepone i ramena.
- Trajanje: Ostanite u položaju jednu do tri minute, ovisno o udobnosti. Nije ga potrebno ponavljati više puta - dovoljno je jednom, ali redovito, najbolje svako jutro.
- Savjet: Ako osjećate napetost u preponama ili nelagodu u koljenima, stavite jastuke ili deke ispod bedara radi potpore.
11.08.2025. 08:24:00
Printprint verzija
Komentirajkomentiraj
Novi komentar