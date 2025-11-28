Kad se najlakše skidaju kilogrami

Mršavljenje nikad nije lak zadatak, no kako godine idu, postaje sve teži, pokazalo je istraživanje koje je ustanovilo da su najbolje godine za skidanje kilograma 32. za žene, a za muškarce godina manje.

Njie to slučajno, jer te su godine zapravo posljedica promjene u načinu razmišljanja nakon navršene 30. godine života za koju je većina ispitanika rekla da je bila prijelomna za donošenje odluka o načinu života kakav misle voditi.

Upravo je to dob u kojoj je većina ljudi odlučila da žele ostati vitki i u formi, kao i da će napraviti sve da se ne prepuste nezdravom načinu života.

Nakon što prođemo te godine ljudi se manje zamaraju fizičkim izgledom što izravno utječe na tjelesnu težinu i način prehrane. Ipak, većina ispitanika smatra da su tridesete upravo zadnji vlak za prebacivanje na zdrav način života kojim će u poznijim godinama lakše održavati zdravlje i tjelesnu težinu.

Stoga, ako još niste donijeli tu odluku, dobro razmislite - nikad nije kasno da počnete vježbati i hraniti se zdravo, pa ni u poznim goidnama.