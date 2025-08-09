Kad bi bilo najbolje jesti zobene pahuljice?

Bez obzira volite li zobene pahuljice tople, pripremljene večer prije ili pečene u zdravim muffinima, zobene pahuljice pružaju niz dobrobiti. Iako su korisne za konzumaciju u bilo kojem dijelu dana, nutricionisti naglašavaju da je jutro idealno vrijeme za njihov unos.

"Zobene pahuljice donose dobrobiti u bilo kojem trenutku, ali kada ih jedemo za doručak, potiču sitost, pomažu u regulaciji apetita i postavljaju zdrave temelje za cijeli dan", kaže nutricionistica Stacy Lofton. Ona i drugi nutricionisti izdvojili su za Eating Well razloge zašto zobene pahuljice najbolje djeluju ujutro te kako ih kombinirati za maksimalnu korist.

Dulje drže sitost - zobene pahuljice bogate su beta-glukanom - vrstom topivih vlakana koja usporava probavu i produljuje osjećaj sitosti. Crimi pojašnjava da upravo ta vlakna pomažu u kontroli apetita i mogu imati pozitivan učinak na tjelesnu težinu. Osim toga, zbog svoje strukture, zobene pahuljice otpuštaju energiju postupno, što znači manju potrebu za grickalicama između obroka. Lofton ističe: "Tijelo snažnije reagira na zasitne obroke ujutro. Ista porcija pojedenih zobenih pahuljica ujutro drži nas sitnima nego kad ih jedemo kasnije u danu".

Izvor su dugotrajne energije - ujutro nam je posebno važna stabilna energija za mentalni fokus ili tjelesnu aktivnost. Zobene pahuljice sadrže složene ugljikohidrate koji se sporo razgrađuju, čime pomažu održati energiju tijekom cijeloga jutra. Osim toga, sadrže i biljne proteine koji pomažu u održavanju mišićne mase. Lofton preporučuje kombiniranje zobenih pahuljica s proteinima kako bi se povećala zasitnost i podržao oporavak mišića nakon vježbanja. Primjeri: grčki jogurt, orašasti maslac, jaja, mlijeko ili biljna mlijeka bogata proteinima. "Dodavanje izvora proteina poboljšava osjećaj sitosti i pomaže smanjiti kasniji unos manje hranjivih grickalica", dodaje, prenosi Eating Well.

Stabiliziraju šećer u krvi - započeti dan zobenim pahuljicama znači manju vjerojatnost naglog skoka i pada šećera u krvi, pogotovo ako ih kombinirate s izvorom proteina i zdravih masnoća. Nutricionistica Juliana Crimi ističe da ovakva kombinacija sprječava osjećaj gladi i nagle napade želje za slatkim, koji su česti nakon konzumacije rafiniranih doručaka poput peciva ili pahuljica s puno šećera. Istraživanja potvrđuju da zobene pahuljice snižavaju razinu šećera u krvi nakon obroka, kako kod osoba s dijabetesom tako i kod zdravih osoba, a redovita konzumacija može smanjiti i vrijednosti glukoze natašte.

Štite zdravlje srca - beta-glukan iz zobenih pahuljica može pomoći u snižavanju razine LDL kolesterola, poznatoga kao "loš" kolesterol, tako što se veže za njega u probavnome sustavu i pomaže u njegovu izlučivanju. "Ujutro su metabolički hormoni aktivniji, što je dodatni razlog da vlakna i cjelovite žitarice unesemo ujutro", pojašnjava Lofton.

Redovita konzumacija zobenih pahuljica povezuje se s poboljšanim lipidnim profilom i smanjenim rizikom od kardiovaskularnih bolesti. U kombinaciji s orašastim plodovima, voćem i minimalnom količinom dodanoga šećera, zobene pahuljice postaju snažan saveznik u očuvanju zdravlja srca.

Stoga, znamo što ćete pojesti sada... bar se nadamo ;)