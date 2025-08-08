Što je power doručak i kako se sprema?

Power doručak sve je popularniji pojam - i to s dobrim razlogom. Ovaj se termin često koristi na društvenim mrežama, pa i novijim kuharicama, a zapravo se radi o načinu prehrane koji pomaže održati stabilnu razinu energije, koncentraciju i osjećaj sitosti tijekom jutra.

Što je to power doručak?

Power doručak je uravnotežen obrok koji sadrži proteine, zdrave masti i složene ugljikohidrate, često uz dodatak vlakana i antioksidansa. Poanta nije samo u tome da se "najedete", već da jedete pametno - kako bi vaše tijelo imalo dugotrajan izvor energije, a ne samo brzi skok i pad šećera.

Takav doručak ne mora biti težak ni preobilan. Cilj je kombinirati kvalitetne sastojke koji vas stvarno hrane, a ne prazne kalorije.

Koje namirnice birati?

Evo nekoliko osnovnih skupina koje biste trebali uključiti ako želite napraviti pravi power doručak:

Proteini: jaja, grčki jogurt, skuta, tofu, dimljeni losos, orašasti plodovi, chia sjemenke

Zdrave masti: avokado, maslac od badema ili kikirikija, maslinovo ulje, orašasti plodovi, sjemenke

Složeni ugljikohidrati: zobene pahuljice, integralni kruh ili tost, kvinoja, batat

Vlakna i vitamini: bobičasto voće, banane, jabuke, špinat, rajčica, paprika

Kombinacije su raznolike i ovise o vašem ukusu i vremenu. Primjerice:

Tost s avokadom, jajetom na oko i sjemenkama

Zobena kaša s grčkim jogurtom, borovnicama i bademima

Smoothie od banane, špinata, proteina u prahu i maslaca od kikirikija

Omlet s povrćem i integralnim kruhom

Power doručak ne znači kompliciranje - znači planiranje. Kad jednom pronađete kombinaciju koja vam odgovara, primijetit ćete razliku: manje ćete posezati za međuobrocima, bit ćete koncentriraniji i stabilniji kroz dan.

Sve u svemu, hrpa zdravih stvari, a usput i ukusnih... isprobajte!