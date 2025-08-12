Od čega se zapravo rade hrenovke?

Hrenovke su često jelo - brze su za pripremu, dostupne u gotovo svakoj trgovini i često se nalaze na jelovniku kad treba "nešto na brzinu". No, iako ih mnogi vole, rijetki se zapravo zapitaju - što sve ulazi u njihov sastav?

Meso - ali koje točno?

Hrenovke se na prvi pogled prezentiraju kao mesni proizvod, ali važno je znati da ne sadrže uvijek čisto meso visoke kvalitete. U njihovoj osnovi obično se nalazi mješavina mehanički otkoštenog mesa peradi (najčešće piletine ili puretine), svinjskog mesa i/ili govedine, ovisno o proizvođaču. Međutim, uz meso se često koriste i ostatci mesa slabije kvalitete - poput vezivnog tkiva, kože, tetiva i masnog tkiva.

Kod jeftinijih varijanti udio pravog mesa zna biti vrlo nizak, a većinu mase čine zamjenski sastojci koji osiguravaju teksturu i volumen. Stoga je uvijek važno pročitati deklaraciju ako želite biti sigurni u to što konzumirate.

Dodaci, pojačivači okusa i stabilizatori

Osim mesa (ili njegovih ostataka), u hrenovkama se nalazi cijeli niz dodatnih sastojaka koji im daju okus, boju, trajnost i željenu strukturu. Najčešći među njima su:

Sol i začini - za okus

Nitriti i nitrati - konzervansi koji produžuju rok trajanja i daju hrenovkama karakterističnu ružičastu boju

Pojačivači okusa - poput mononatrijeva glutaminata (MSG)

Stabilizatori i zgušnjivači - kao što su škrob, soja ili proteini iz mlijeka

Arome - koje imitiraju dimljenje ili specifične začinske note.

Zabrinutost oko pojedinih aditiva, osobito nitrita, raste jer se dugotrajna konzumacija prerađenih mesnih proizvoda povezuje s određenim zdravstvenim rizicima, uključujući povećan rizik od srčanih bolesti i određenih vrsta raka.

Hrenovke možda jesu praktične i ukusne, ali njihova jednostavnost krije niz sastojaka koje nije loše znati. Ako ih konzumirate povremeno i birate kvalitetnije varijante s višim udjelom mesa i manje aditiva - poput onih iz mesnica, ne morate ih se sasvim odreći. No svakako vrijedi razmisliti o sastavu - jer kad znate što jedete, lakše donosite odluke koje su dobre za vas i vaše zdravlje.

Ako nas pitate - izbjegavajte...