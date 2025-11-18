Joga je najbolja vrsta vježbe protiv depresije

Joga bolje od ostalih vrsta tjelovježbi pozitivno utječe na raspoloženje. Pokazalo je to istraživanje znanstvenika s Medicinskog fakulteta u Bostonu objavljeno u ''Journal of Alternative and Complementary Medicine''.

Znanstvenici su uspoređivali GABA razine (gama-aminobutirična kiselina) u mozgu. Niske GABA razine povezane su s depresijom i drugim sličnim poremećajima. Pratili su dvije grupe zdravih osoba tijekom 12 tjedana. Jedna je grupa prakticirala jogu tri puta tjedno po sat vremena, a druga grupa je za to vrijeme hodala.

Prije početka eksperimenta sudionicima je skeniran mozak, a nekoliko puta tijekom tih 12 tjedana sudionici su morali ocijeniti svoje psihološko stanje. Nakon 12 tjedana vježbanja znanstvenici su usporedili GABA razine u obje grupe.

Sudionici koji su prakticirali jogu naveli su znatno poboljšanje raspoloženja i psihičkog stanja općenito, za razliku od grupe koja je hodala. Osim toga, i GABA razine su kod sudionika koji su se bavili jogom porasle.

Kako kaže voditelj istraživanja dr. Chris Streeter, ova je studija dokaz da bi se povezanost između joge i raspoloženja trebala bolje proučiti, a joga bi mogla biti i nova terapija za neke psihičke poremećaje.