Doručak vas treba zasititi i pomoći skinuti kilograme

Doručak je izuzento važan obrok za sve osobe koje žele smršavjeti. Istraživanje u kojem je sudjelovalo 80 žena pokazalo je da obilniji doručak s više kalorija ne smeta dijeti. Štoviše, doručak nam pomaže kontrolirati želju za hranom tijekom dana.

U istraživanju su ispitanice podijelili u dvije skupine - prva je jela visokokaloričan doručak, srednjekaloričan ručak i niskokaloričnu večeru, dok je druga skupina konzumirala obroke s obrnutom kalorijskom vrijednosti.

Nakon 12 tjedana ustanovljeno je da su žene iz prve skupine koje su jele visokokaloričan doručak smršavjele 2.5 puta više nego žene iz druge skupine s niskokaloričnim doručkom.

Stoga, ako želite smršavjeti, nemojte raditi ove dvije najčešće pogreške kad je u pitanju prvi obrok u danu:

Preskakanje doručka - funkcije našeg tijela usporavaju se tijekom sna jer, između ostalog, ne jedemo, a nakon buđenja naše tijelo sporo sagorijeva kalorije. Zato moramo prekinuti 'post' i unosom novih kalorija natjerati tijelo da radi brže. Bez doručka se u tijelu ne stvara dovoljno glukoze, a to je još jedan razlog zašto se osjećamo umorno i bezvoljno.

Škrtarenje kod doručka - lagan doručak ne čini nikakvu uslugu tijelu, upravo suprotno - nakratko ste zavarali želudac, u organizam niste unijeli ništa hranjivo i za sat vremena opet ćete biti gladni. Tako se dovodite u situacije u kojima posežete za nezdravom hranom, grickalicama ili pecivima. Priuštite si dobar doručak jer on jamči da ćete se osjećati dobro tijekom dan