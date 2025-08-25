Hrana koja najviše šteti planeti

Znamo i dobro da je proizvodnja hrane odavno postala veliki biznis u kojem se vrte milijarde... no, jednako tako znamo da je način proizvodnje postao upitan i zapravo nas tjera u ponor kao civilizaciju... mislite da pretjerujemo? O ne, evo što je istina...

Prema podacima koje je objavio Our World in Data, govedina je apsolutni rekorder - proizvodnja jednog kilograma mesa stvara čak 99,48 kilograma emisije stakleničkih plinova.

Odmah iza nje nalazi se tamna čokolada sa 46,65 kilograma emisije, a na trećem mjestu je janjetina s 39,72 kilograma.

Veliki utjecaj mesa i mliječnih proizvoda

Na listi se zatim nalazi govedina iz mliječne proizvodnje (33,30), kava (28,53), škampi iz uzgoja (26,87) i sir (23,88). Riba iz uzgoja emitira 13,63 kilograma, dok svinjetina ima nešto manji otisak - 12,31 kilogram.

Znatno manji ugljični otisak imaju namirnice biljnog podrijetla. Riža stvara 4,45 kilograma emisije po kilogramu, kikiriki 3,23, šećer iz trske 3,20, dok je na dnu ljestvice tofu s tek 3,16 kilograma.

Podaci jasno pokazuju da najveći utjecaj na emisiju stakleničkih plinova imaju crveno meso i mliječni proizvodi, dok biljna hrana proizvodi znatno manje emisije. Stručnjaci ističu da prelazak na prehranu bogatiju biljnim namirnicama može značajno doprinijeti smanjenju ukupnih emisija i zaštiti okoliša.

Dakle, zaključak je jednostavan... ali istovremeno i problematičan, jer teško da će cijeli svijet prestati jesti govedinu...