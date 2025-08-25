Back to School ludnica? Evo kako uštedjeti vrijeme i živce

Istraživanja pokazuju da većina roditelja želi sve obaviti na jednom mjestu, odjednom. U Pepcu je to lakše nego ikad! Zahvaljujući strategiji 'One-Stop-Shop', sve što vam je potrebno, od školskih torbi do osnovnog pribora i odjeće, možete kupiti na jednoj lokaciji, po odličnoj cijeni, bez gnjavaže i odlazaka u više trgovina.

Jedan odlazak u kupovinu - više vremena za ono što je važno

Za većinu roditelja priprema za školu nije samo križanje stavki s popisa za kupovinu, već se radi i o pritisku vremena i potrebi obilaska nekoliko različitih trgovina dok balansiraju između posla, kućanskih obaveza i organizacije slobodnog vremena. Istraživanja pokazuju da gotovo 8 od 10 roditelja želi sve kupiti na jednom mjestu, prvenstveno kako bi uštedjeli vrijeme i izbjegli stres. Mogućnost da se sve obavi u jednom posjetu znači više dragocjenih trenutaka s djecom u posljednjim danima ljeta i manje nervoze u užurbanom 'Back-to-school' razdoblju.



„Vjerujemo da kupovina za školu može biti i ugodna i jednostavna. Zato se u Pepcu fokusiramo na praktičnost, širok asortiman i atraktivne cijene, kako bi se roditelji mogli posvetiti onome što je zaista važno - provođenju vremena sa svojom djecom", kaže Martina Vicić, Regionalna marketing menadžerica u Pepcu.

Osim toga, roditelji cijene što u jednoj trgovini mogu nabaviti i školske potrepštine i stvari korisne kod kuće štedeći pritom vrijeme, novac i energiju.

Sve na jednom mjestu - od školskih torbi do kutija za užinu

Pepcova Back to School ponuda spaja funkcionalnost, moderan dizajn i pristupačne cijene. U trgovinama možete pronaći školske torbe i ruksake za različite uzraste, pernice, bilježnice, olovke, šarene markere i bojice, Pepco Artist likovni pribor, kao i kutije za užinu, boce za vodu, udobnu školsku odjeću i obuću. Sve po vrlo povoljnim cijenama: praktične A5 bilježnice već od 1,80 €, termo boce za 4,50 €, ili klamerica za papir za 1,30 €.

Roditelji također mogu odabrati kućni tekstil, poput ručnika i posteljine, ili kuhinjski pribor koji pomaže u boljoj pripremi školske užine.

Za najmlađe učenike tu su proizvodi s omiljenim likovima iz crtića i igara - Hot Wheels, Spužva Bob i Psići u ophodnji - što povratak u školu čini još uzbudljivijim. Stariji učenici mogu birati ruksake s više pretinaca, ojačanim naramenicama i čvrstim patentnim zatvaračima, dizajnirane da izdrže napornu školsku godinu.

Kupovina koja ispunjava potrebe cijele obitelji

Djeca vole šarene uzorke i omiljene likove, tinejdžeri traže praktičnost, a roditelji cijene kvalitetu i trajnost proizvoda. Prema Pepcovom istraživanju , čak 80 % roditelja redovito koristi posebne ponude i popuste na školski pribor, a pri odabiru proizvoda posebnu pažnju posvećuju trajnosti i praktičnosti. Također im je važno da kupovina bude brza i učinkovita - idealno na jednom mjestu (80 % ispitanika) - gdje sve mogu riješiti u jednom posjetu.

Posebnost Pepca je mogućnost da roditelji u istoj trgovini kupe i artikle za dom. Osim školskih potrepština, dostupan je kućni tekstil poput ručnika i posteljine, kao i kuhinjski pribor koji olakšava pripremu obroka i školskih užina. Tako pripreme za novu školsku godinu postaju dio šire organizacije obiteljskog života - sve se rješava u jednom odlasku, uz manji trošak i manje gnjavaže. Upravo zato je Pepco prvi izbor mnogih roditelja u pripremi za novu školsku godinu - jednostavno, praktično i povoljno rješenje koje pokriva sve potrebe na jednom mjestu.

Rezultati se temelje na istraživanju koje je provela grupa IQS u srpnju 2025. godine, metodom CAWI, na uzorku od N=600 žena s djecom u dobi od 7 do 14 godina.

