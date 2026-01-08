Muškarci tračaju više od žena

Tračevi su jedan od oblika komunikacija koji više-manje svi osuđuju, no jednako tako naćule uši i upijaju ih kao spužve - da bi proširili dalje. E sad, obično se žene optužuje da im je to glavna stvar u životu, no kao i mnogo toga drugoga - to je običan mit. Naime, nova je studija pobila tu tezu i otkrila da su muškarci puno veći tračeri od žena.

Anketa je provedena na 1033 odrasle osobe u Velikoj Britaniji, a petina ispitanih rekla je da dnevno barem tri sata provedu tračajući, a najviše to čine na poslu. Najviše tračaju o kolegicama i tome tko bi sljedeći mogao biti unaprijeđen.

Anketa je pokazala da jedan od deset muškaraca voli tračati, dok tračati voli tek 4 posto žena. Osim toga, muškarci će češće nego žene i započeti širenje nekoga trača.

Velikih 55 posto muškaraca reklo je da trača na poslu, dok je to isto potvrdilo 46 posto žena, koje uglavnom tračaju o obiteljskim problemima, starim školskim prijateljima, modnim pogreškama i susjedima.

Muškarci najviše vole tračati o starim školskim prijateljima, najzgodnijoj kolegici na poslu, unapređenjima, plaćama i novoj djevojci svoga najboljeg prijatelja.

Ni kod kuće situacija nije bitno drugačija. Naime, 17 posto muškaraca reklo je da im je šaputanje u krevetu draže od seksa, dok je samo 10 posto žena to reklo za sebe. Ipak, petina djevojaka i supruga kazalo je da radije tračaju s prijateljima, nego s partnerom.