Stižu novi kraljevi izdržljivosti - HONOR Magic8 serija

Globalna tehnološka kompanija HONOR najavila je skorašnju europsku premijeru serije HONOR Magic8. Ovu seriju čine vrhunski flagship model HONOR Magic8 Pro te iznimno izdržljiv uređaj srednje klase HONOR Magic8 Lite. Serija Magic8 fokusira se na pouzdanost u stvarnim životnim uvjetima te spaja naprednu zaštitu, certifikate izdržljivosti i najnoviju tehnologiju baterija, čime postavlja nove standarde na tržištu pametnih telefona u 2026. godini.

Bilo da je riječ o snažnim mlazovima vode, padovima na tvrde površine ili dugim danima bez pristupa utičnici, modeli HONOR Magic8 Pro i HONOR Magic8 Lite pružaju korisnicima sigurnost da njihov telefon može izdržati i najneočekivanije situacije.

Ultra-pouzdana zaštita flagshipa: HONOR Magic8 Pro

Vrh ponude nove linije, HONOR Magic8 Pro, donosi vrhunske performanse i izdržljivost u profinjenom dizajnu. Uređaj pokreće mobilna platforma Snapdragon® 8 Elite Gen 5, koja osigurava iznimno brz i učinkovit rad u zahtjevnim scenarijima poput igranja igara, multitaskinga ili stvaranja sadržaja. Istovremeno, odlikuje ga kristalno čista vidljivost zaslona čak i pod jakim dnevnim svjetlom te prikazuje bogate i precizne vizuale idealne za rad i zabavu.

Kako bi podržao intenzivno cjelodnevno korištenje, HONOR Magic8 Pro opremljen je silicij-ugljičnom baterijom koja se puni nevjerojatno brzo. Inteligentni sustav upravljanja punjenjem prilagođava isporuku energije različitim situacijama, čime dugoročno čuva zdravlje baterije.

Njegovu titulu iznimno izdržljivog flagshipa potvrđuju certifikati IP68, IP69 i IP69K za otpornost na vodu i prašinu. To uključuje zaštitu od prskanja, uranjanja u vodu, ali i od

visokotlačnih vodenih mlazova. Zahvaljujući tome, uređaj ostaje pouzdan u svim uvjetima - od iznenadnih pljuskova do slučajnog prolijevanja tekućine.

Na polju fotografije, Magic8 Pro predstavlja napredni AiMAGE sustav kamera, odnosno Ultra noćnu telefoto kameru koja omogućuje snimanje udaljenih objekata s nevjerojatnom jasnoćom, čak i u gotovo potpunom mraku. Uz inteligentne AI alate za uređivanje (AI Upscale, AI Eraser, AI Cutout i AI Color), korisnici mogu snimati i uređivati vrhunske fotografije izravno na uređaju.

HONOR Magic8 Lite: Ekstremna čvrstoća i baterija koja traje tri dana

Model HONOR Magic8 Lite donosi vrhunsku izdržljivost u srednji cjenovni razred - ovaj je uređaj stvoren da izdrži udarce i padove u svakodnevnim situacijama. Testiran je na padove s visine do 2,5 metra, a uz certifikate IP68 i IP69K bez problema podnosi ispiranje, prljavu vodu, pa čak i mlazove vode pod visokim pritiskom i temperaturom. Također, uređaj radi pouzdano u ekstremnim uvjetima, od -30°C do 55°C.

U središtu priče o izdržljivosti nalazi se silicij-ugljična baterija, kojom HONOR uvodi tzv. „Eru 8" u tehnologiji baterija: ona će zadržati svoju snagu do šest godina uobičajenog korištenja, a jedno punjenje omogućuje do tri dana rada. Testovi pokazuju da uređaj omogućuje nevjerojatnih 49,1 sati streaminga glazbe ili više od 22 sata gledanja videa.

Tu je i čitav niz AI funkcija za fotografiju, prijevod, bilješke i pametnu interakciju, što dodatno olakšava svakodnevne zadatke.

Stvoren za nepredvidive trenutke

Serija HONOR Magic8 dizajnirana je za korisnike koji od svog pametnog telefona očekuju da prati njihov aktivan stil života. Kombinacijom ojačane konstrukcije, napredne vodootpornosti i dugotrajnih baterija, ovi modeli redefiniraju pojam izdržljivosti.

„Današnji pametni telefoni moraju biti više od moćnih strojeva - moraju biti pouzdani suputnici koji nas ne ostavljaju na cjedilu u nepredvidivim situacijama", poručuju iz kompanije HONOR. „Sa serijom Magic8 stvorili smo uređaje koji su vodeći i po performansama i po izdržljivosti, dajući korisnicima sigurnost u trenucima koji su im uistinu važni."

Hrvatska premijera modela HONOR Magic8 Pro i HONOR Magic8 Lite planirana je za 15. siječnja 2026. godine.