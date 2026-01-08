Anker Innovations predstavio novu kolekciju proizvoda

Anker Innovations, globalni lider u potrošačkoj tehnologiji, predstavio je svoju najnoviju kolekciju proizvoda nove generacije na događanju Pepcom Digital Experience u hotelu Paris Las Vegas, kao i kroz CES 2026 aktivacije. Na izložbi proizvoda predstavljeni su brendovi Anker, eufy i soundcore.

Ključni proizvodi koji će premijerno biti predstavljeni na CES-u 2026 uključuju:

Anker Nano Charger (45W, Smart Display, sklopivi 180°)

Anker Prime Wireless Charging Station (3-u-1, MagGo, AirCool, sklopiva)

Anker Nano Power Strip (10-u-1, 70W, sa stezaljkom)

Anker Nano Docking Station (13-u-1, trostruki zaslon, ugrađeni uklonjivi hub)

Anker SOLIX E10

eufy Bottle Washer S1 Pro

eufy Robot Vacuum Omni S2

eufy Video Doorbell S4

eufy Solar Wall Light Cam S4

eufy Smart Lock E40

soundcore AeroFit 2 Pro

soundcore Sleep A30 Special

soundcore Boom Go 3i

soundcore Nebula P1i

soundcore Nebula X1 Pro

Uz ovu impresivnu ponudu, Anker Innovations s ponosom ističe da je nekoliko njihovih vodećih proizvoda nagrađeno u okviru programa CES 2026 Innovation Awards. Među dobitnicima su Anker Prime Charger (160W, 3 porta, Smart Display), ANKER SOLIX C1000 Gen 2, eufy Robot Vacuum Omni S2 i Soundcore AeroFit 2 Pro.

Anker

Anker na CES-u 2026 predstavlja novu generaciju uređaja za punjenje s unaprijeđenim prepoznavanjem uređaja, većim brzinama i boljom učinkovitošću, uz inovativne značajke poput pametnijih vizualnih sučelja, Qi2 bežičnog punjenja snage do 25W te tehnologija AnkerSenseTM View i ActiveShieldTM 5.0.

Središnje mjesto zauzima Anker Nano Charger (45W, Smart Display, sklopivi 180°) - pametni punjač sa zaslonom koji u svega nekoliko sekundi prepoznaje model iPhonea* i prilagođava punjenje. U kompaktnom kućištu koje je 47 % manje od originalnog 30W punjača, isporučuje čak 50 % više snage. Posjeduje TÜV-certificirani Care Mode koji tijekom punjenja snižava temperaturu baterije telefona za 9°F u usporedbi s drugim 45W punjačima, čime se čuva dugoročno zdravlje baterije**. Interaktivni zaslon pruža vizualni prikaz u stvarnom vremenu, uključujući snagu punjenja i temperaturu. Dostupan krajem svibnja 2026.

Anker nastavlja inovacije u mobilnom punjenju s Anker Prime Wireless Charging Station (3-u-1, MagGo, AirCool, sklopiva) - ultra-kompaktnom sklopivom stanicom koja omogućuje Qi2 bežično punjenje snage do 25W za iPhone uređaje. Integrirani Airflow sustav hlađenja osigurava stabilno i učinkovito punjenje više uređaja istovremeno. Dostupna tijekom veljače 2026.

Za savršeno organiziran radni prostor tu je Anker Nano Power Strip (10-u-1, 70W, sa stezaljkom), koji održava radne površine urednima i bez nereda, isporučujući do 70W s bilo kojeg USB-C priključka, uz pouzdanu zaštitu od prenapona od 1500 J. Dostupan krajem siječnja 2026. na anker.com po cijeni od 69,99 USD.

Predstavlja se i Anker Nano Docking Station (13-u-1, trostruki zaslon, ugrađeni uklonjivi hub) - prva Anker docking stanica s ugrađenim uklonjivim 6-u-1 hubom. Omogućuje podršku za tri zaslona, s rezolucijom do 4K na jednom zaslonu, do 100W punjenja prema računalu te brzinu prijenosa podataka do 10 Gbps. Dostupna krajem veljače 2026.

Anker SOLIX

Anker SOLIX na CES-u 2026 po prvi put predstavlja Anker SOLIX E10, prvo pametno hibridno rješenje za rezervno napajanje cijelog doma na svijetu. Iako će inovativni dizajn sustava biti izložen na sajmu, potpune tehničke specifikacije i značajke bit će predstavljene tijekom posebnog digitalnog lansiranja u ponedjeljak, 12. siječnja 2026. u 10:00 sati po pacifičkom vremenu. Registracija je dostupna na službenoj stranici Anker SOLIX.

eufy Mom & Baby

Novi eufy Bottle Washer S1 Pro stolna je perilica velikog kapaciteta za potpuno automatiziranu 360° dezinfekciju bočica i dodataka. Može primiti osam kompleta bočica, dok 3D HydroBlastTM troslojni sustav visokotlačnog pranja uklanja i najtvrdokornije ostatke mlijeka. TurboDryTM tehnologija omogućuje brzo sušenje u samo 40 minuta, sprječavajući razvoj bakterija.

eufy Clean

Robot Vacuum Omni S2 službeno je dostupan te donosi eufy HydroJetTM tehnologiju brisanja i snažno AeroTurboTM usisavanje od 30 kPa. Novi S2 uvodi CleanMindTM AI koji prepoznaje vrste podova i raspored prostorija te automatski prilagođava način čišćenja, snagu usisavanja, intenzitet ribanja i visinu kotača. Uređaj proizvodi otopinu hipokloraste kiseline i ozonizirane vode izravno u spremniku, postižući do 99,99 % smanjenja bakterija. Uz to, prvi ugrađeni osvježivač zraka u robotskom usisavaču nudi tri izmjenjiva mirisa za aromaterapiju cijelog doma. Uređaj će u Hrvatskoj biti dostupan u travnju 2026. godine.

eufy Security

Na CES-u 2026 eufy predstavlja i niz novih sigurnosnih uređaja, predvođenih Video Doorbell S4. Ovaj pametni zvonac koristi eufy OmniTrackTM tehnologiju za precizno prepoznavanje i praćenje osoba, uz automatsko prilagođavanje zuma kako bi dostavljači ili posjetitelji uvijek ostali u kadru. S vidnim poljem od 180° horizontalno i vertikalno omogućuje panoramski nadzor iz jednog elegantnog uređaja. Kamera rezolucije 3K pruža iznimno jasnu sliku s udaljenosti do 8 metara. Lansiranje je planirano za travanj 2026.

Predstavlja se i Solar Wall Light Cam S4, s 4K kolor noćnim vidom i F1.6 objektivom za iznimno jasne snimke pri slabom osvjetljenju. Kamera se može vertikalno podešavati do 45° radi uklanjanja slijepih točaka. Uređaj ima uklonjivi solarni panel snage 2W i bateriju kapaciteta 10.000 mAh za fleksibilnu instalaciju i neprekidno napajanje. Podržava više načina osvjetljenja - svakodnevno, sigurnosno i dekorativno. Lansiranje je planirano za svibanj 2026.

Smart Lock E40 donosi napredno 3D prepoznavanje lica za brzo i beskontaktno otključavanje vrata. Ugrađena 2K HD kamera s prikazom od glave do pete pruža širokokutni pregled i jasan noćni vid. Brava ima glavnu bateriju od 15.000 mAh i rezervnu bateriju od 800 mAh, IP65 zaštitu od vode te podršku za Matter, Apple Home, Amazon Alexa, Google Home Assistant i Samsung SmartThings.

Soundcore

Soundcore predstavlja AeroFit 2 Pro, prve slušalice na svijetu s dvostrukim načinom rada koje kombiniraju open-ear dizajn i aktivno poništavanje buke u jednom uređaju. Namijenjene su korisnicima koji žele ostati svjesni okoline, ali i imati ANC opciju u bučnim uvjetima. Dostupne od 6. ožujka 2026.

Dolaze i Sleep A30 Special, s trostrukim sustavom smanjenja buke koji kombinira aktivno poništavanje, pasivnu izolaciju i adaptivno maskiranje hrkanja. Razvijene u suradnji s platformom Calm, omogućuju pristup Calm Sleep Stories izravno kroz Soundcore aplikaciju.

Boom Go 3i kompaktni je prijenosni zvučnik snage 15W, s autonomijom do 22 sata i IP68 zaštitom za vanjsku upotrebu. Lansiranje je planirano za ožujak 2026.

Soundcore će također predstaviti Nebula P1i prijenosni projektor s preklopnim dizajnom, podesivim zvučnicima, 1080p rezolucijom i službenom podrškom za Netflix i Google TV.

Na kraju, Soundcore prikazuje i Nebula X1 Pro, prethodno lansiran putem Kickstarter kampanje. Ovo sve-u-jednom mobilno kino rješenje kombinira 4K trostruki laserski projektor od 3.500 ANSI lumena, bežični 7.1.4 zvučni sustav s Dolby Atmos certifikatom, dva bežična mikrofona i automatsko AI prilagođavanje prostora. Projektor će biti dostupan u ožujku 2026.