Grickalica broj 1 za bolje pamćenje

Znanost je pokazala da određene namirnice mogu pružiti snažnu podršku mozgu i pomoći mu da radi punom snagom. Jedna od najboljih grickalica za tu svrhu je hrskava, orašasta i sastoji se od samo jednog sastojka - oraha.

"Orasi ne samo da nalikuju vašem mozgu, oni su stvoreni da ga štite", ističe neurolog dr. Shayan Khazaei. "Od poboljšanja pamćenja do podrške dugoročnom zdravlju mozga, dodavanje šake oraha u svakodnevnu rutinu, uz dobar san i laganu tjelovježbu, može biti jedan od najlakših načina da svom umu pružite njegu koju zaslužuje."

U nastavku izdvajamo razloge zbog kojih stručnjaci preporučuju orahe kao savršenu grickalicu za očuvanje pamćenja te donosimo dodatne savjete neurologa i dijetetičara za poboljšanje zdravlja mozga.

Zašto su orasi saveznici pamćenja?

Orasi su prepuni omega-3 masnih kiselina, antioksidansa i drugih hranjivih tvari koje dokazano štite pamćenje i podržavaju dugoročno zdravlje mozga. Njihova protuupalna svojstva i pozitivan utjecaj na cirkulaciju pomažu moždanim stanicama da rade bez smetnji, što rezultira boljim fokusom, jasnoćom i mentalnom energijom.

Izvor omega-3 masnih kiselina

"Orasi su jedini orašasti plod bogat alfa-linolenskom kiselinom, biljnom omega-3 masnom kiselinom koja pomaže u jačanju membrana moždanih stanica i podržava komunikaciju između neurona", ističe dr. Khazaei. "Oni mogu pomoći vašim mislima da ostanu brze, jasne i usredotočene".

Neurologinja dr. Rhonda Voskuhl pojašnjava kako ove zdrave masti osiguravaju veću fluidnost u membranama krvnih stanica, što omogućuje bolju funkciju moždanih stanica i njihovih veza. Poboljšana cirkulacija znači da do mozga stiže više kisika i hranjivih tvari.

"Zdrava cirkulacija ključna je za održavanje visoke mentalne energije i snažne kognitivne funkcije. Bolji protok krvi, bistriji um", dodaje dr. Khazaei. Istraživanja su potvrdila da su osobe koje su uzimale dodatke omega-3 masnih kiselina imale povećan protok krvi u mozak te poboljšano učenje i pamćenje.

Možda nije slučajnost što orasi izgledom podsjećaju na mozak, prepuni su hranjivih tvari koje ga podržavaju, poput vitamina E, melatonina, folata i vlakana. "Ovi spojevi su neuro-potporni i mogu pružiti pomoć u poboljšanju zdravlja mozga", kaže White.

"Mješavina hranjivih tvari u orasima može poboljšati kognitivne performanse", dodaje dr. sc. Renee Korczak, ukazujući na studiju koja je pokazala da je konzumacija oraha za doručak poboljšala funkciju mozga i ubrzala vrijeme reakcije tijekom dana.

Uz to, samo 28 grama oraha sadrži gotovo dva grama vlakana koja hrane dobre crijevne bakterije, a one proizvode spojeve koji putem osi crijevo-mozak podržavaju zdravlje mozga, raspoloženje i fokus.