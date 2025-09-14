Hodanje je zdravo, i to na više razina

Hodanje svakoga dana moglo bi biti najjednostavniji i najučinkovitiji način za sprječavanje kronične boli u donjem dijelu leđa, pokazala je velika studija provedena na više od 11 tisuća ljudi. Istraživači su otkrili da je ključna količina hodanja, a ne nužno i brzina.

Rezultati su nedvosmisleni: osobe koje puno hodaju imaju znatno manje problema s bolovima u leđima u usporedbi s onima koji su manje aktivni. Pritom se pokazalo da je bolje dugo hodati laganim tempom nego kratko i brzo.

"Ljudi koji hodaju više od 100 minuta svaki dan imaju 23 posto manji rizik od problema s donjim dijelom leđa od onih koji hodaju 78 minuta ili manje", izjavio je Rayane Haddadj, doktorand na Odsjeku za javno zdravstvo i sestrinstvo na Norveškom sveučilištu znanosti i tehnologije (NTNU).

Čak i lagane šetnje pomažu

Iako nije iznenađenje da je tjelesna aktivnost korisna za leđa, do sada se nije znalo pomaže li i hodanje niskog intenziteta. "Intenzitet također igra ulogu u riziku od dugotrajnih problema s leđima, ali ne toliko koliko dnevna količina hodanja", naglasio je Haddadj.

U istraživanju je sudjelovalo 11.194 ispitanika u sklopu Zdravstvene studije Trøndelaga (The HUNT Study). Jedinstvenost studije leži u tome što su volumen i intenzitet hodanja precizno mjereni senzorima koje su sudionici nosili na bedru i leđima do tjedan dana.

Prevencija koja štedi novac i smanjuje bol

Ovi nalazi mogli bi zdravstvenom sustavu uštedjeti značajne svote novca, a istovremeno olakšati bolove mnogim ljudima. "Nalazi naglašavaju važnost pronalaženja vremena za tjelesnu aktivnost - kako bi se spriječili i kronični problemi s leđima i niz drugih bolesti. S vremenom bi to moglo dovesti do velikih ušteda za društvo", rekao je Paul Jarle Mork, profesor na istom odsjeku.

Problemi s leđima i vratom predstavljaju jedan od najvećih troškova unutar norveškog zdravstvenog sustava. Procjenjuje se da će između 60 i 80 posto ljudi u nekom trenutku života iskusiti bolove u leđima, a rješenje bi moglo biti jednostavno poput svakodnevne šetnje.