Kako odabrati idealno vrijeme za trening?

Najbolje vrijeme za vježbanje ovisi o vašem dnevnom rasporedu, životnom stilu i ciljevima. Jutarnji tipovi često biraju trčanje u zoru, dok mnogi navečer posjećuju teretane ili vježbaju u prirodi.

Važno je jasno definirati što želite postići - gubitak kilograma, povećanje mišićne mase, bolju izdržljivost ili jednostavno dugoročnu dobrobit.

Kardiolog dr. Ruchit Shah iz bolnice Saifee u Mumbaiju naglašava da je dosljednost važnija od doba dana. "Redovitost je ključ", ističe dr. Shah. "Vaš napredak više ovisi o dobroj hidrataciji, prehrani i snu nego o tome kada točno vježbate."

Vrijeme treninga prema cilju

Iako je najvažnije vježbati redovito, različito doba dana može imati i specifične prednosti, ovisno o vašem cilju:

Dugovječnost i zdravo starenje - studija Nacionalnog instituta za zdravlje iz Velike Britanije potvrdila je da tjelesna aktivnost usporava proces starenja. Jutarnje vježbanje posebno koristi zdravlju srca i metabolizmu, dok večernje povoljno djeluje na krvne žile i cirkulaciju.

Mentalno zdravlje - tjelovježba je snažan saveznik u borbi protiv stresa i tjeskobe. Jutarnja šetnja, trčanje ili vožnja bicikla potiču lučenje hormona sreće i pomažu da dan započne pozitivno. S druge strane, večernji treninzi pomažu u opuštanju i oslobađanju od stresa nakupljenog tijekom dana.

Povećanje mišićne snage - za izgradnju mišića često se preporučuju večernji treninzi. Tada je tjelesna temperatura viša, mišići su fleksibilniji, a performanse bolje. No, izbjegavajte intenzivne treninge neposredno prije spavanja jer to može narušiti kvalitetu sna.

Regulacija tjelesne težine - ako želite smršavjeti, jutarnji kardio trening može dati najbolje rezultate. Neka istraživanja, uključujući i studiju s Harvarda, pokazala su da je rano jutro idealno za sagorijevanje masti.

Ne postoji univerzalno "najbolje" vrijeme za vježbanje. Najvažnije je pronaći ono koje vam najviše odgovara i držati ga se. Bez obzira na to jeste li jutarnji entuzijast ili večernji rekreativac, ključno je da ste dosljedni. Tjelovježba, kada je redovita i usklađena s vašim ciljevima, uvijek donosi koristi.