Garmin predstavlja Approach J1

Garmin je predstavio revolucionarni Approach J1, prvi GPS sat namjenski izrađen kako bi pomogao mladim golferima da s povjerenjem uče o igri ​​i prate svoje performanse. S tankim, laganim dizajnom koji neće ometati zamah, Approach J1 dolazi s aluminijskim okvirom u plavoj ili srebrnoj boji i ComfortFit remenom u ljubičastoj i crno/azurnoj boji koji sigurno pristaje na manje zapešća. Prepun je inovativnih značajki poput navođenja za udarac, osobnog para i mjerača tempa igre koji mogu pomoći mladim golferima da upoznaju igru ​​kao nikada prije.

Vođenje igre

Revolucionarni alat na terenu, Approach J1 prepun je značajki koje pomažu mladim golferima da bolje razumiju kako igrati.

Navođenje za udarac : primajte upute na zaslonu u stvarnom vremenu o tome gdje početi na svakoj rupi, prema sposobnostima golfera. Ova značajka omogućuje mladim igračima korištenje prednjih mjesta za udarac, uključujući i niz fairway, na svih 43 000+ unaprijed učitanih terena.

Osobni par: izgradite samopouzdanje i postavite realne ciljeve na temelju rezultata koje golfer postigne, koji se mogu prilagođavati kako se igrač poboljšava i primati slavljeničke animacije za postizanje para ili boljeg rezultata na rupi.

Mjerač tempa igre : jednostavno vizualno pomagalo pomaže golferima da shvate igraju li rupu preporučenim tempom ili su prekoračili predviđeno vrijeme.

Odabir palice: sat pruža odabir palice i udaljenosti do greena, pomažući golferu da donosi informiranije odluke na terenu.

Prilagodljivo iskustvo: prilagodite bilo koju od značajki usmjerenih na učenje igre kako golfer napreduje.

Svrhovit dizajn

Ovaj tanki, lagani sat dizajniran je da ostane gotovo nezapažen tijekom zamaha. Ima svijetli, 1,2-inčni AMOLED zaslon osjetljiv na dodir. Bez obzira na kišu ili sunce, vodootporni dizajn Approach J1 omogućuje korisnicima igranje po laganoj kiši i vjetru. Mladi golferi mogu igrati više rundi bez potrebe za ponovnim punjenjem jer pametni sat ima do 15 sati trajanja baterije u GPS načinu rada.

GPS sat Approach J1 dostupan je odmah po preporučenoj maloprodajnoj cijeni od 349,99 €. Za više informacija o Garminovoj kompletnoj ponudi golf proizvoda posjetite garmin.com/golf.