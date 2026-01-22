« Hi-tech
Garmin predstavlja Approach J1

Prvi GPS sat za golf uključuje značajke koje se fokusiraju na učenje i poboljšanje, a udoban je jer pristaje i manjim zapešćima

Approach J1
Approach J1 (Garmin)
Garmin je predstavio revolucionarni Approach J1, prvi GPS sat namjenski izrađen kako bi pomogao mladim golferima da s povjerenjem uče o igri ​​i prate svoje performanse. S tankim, laganim dizajnom koji neće ometati zamah, Approach J1 dolazi s aluminijskim okvirom u plavoj ili srebrnoj boji i ComfortFit remenom u ljubičastoj i crno/azurnoj boji koji sigurno pristaje na manje zapešća. Prepun je inovativnih značajki poput navođenja za udarac, osobnog para i mjerača tempa igre koji mogu pomoći mladim golferima da upoznaju igru ​​kao nikada prije.

Vođenje igre

Revolucionarni alat na terenu, Approach J1 prepun je značajki koje pomažu mladim golferima da bolje razumiju kako igrati.

  • Navođenje za udarac: primajte upute na zaslonu u stvarnom vremenu o tome gdje početi na svakoj rupi, prema sposobnostima golfera. Ova značajka omogućuje mladim igračima korištenje prednjih mjesta za udarac, uključujući i niz fairway, na svih 43 000+ unaprijed učitanih terena.

  • Osobni par: izgradite samopouzdanje i postavite realne ciljeve na temelju rezultata koje golfer postigne, koji se mogu prilagođavati kako se igrač poboljšava i primati slavljeničke animacije za postizanje para ili boljeg rezultata na rupi.

  • Mjerač tempa igre: jednostavno vizualno pomagalo pomaže golferima da shvate igraju li rupu preporučenim tempom ili su prekoračili predviđeno vrijeme.

  • Odabir palice: sat pruža odabir palice i udaljenosti do greena, pomažući golferu da donosi informiranije odluke na terenu.

  • Prilagodljivo iskustvo: prilagodite bilo koju od značajki usmjerenih na učenje igre kako golfer napreduje.

Svrhovit dizajn

Ovaj tanki, lagani sat dizajniran je da ostane gotovo nezapažen tijekom zamaha. Ima svijetli, 1,2-inčni AMOLED zaslon osjetljiv na dodir. Bez obzira na kišu ili sunce, vodootporni dizajn Approach J1 omogućuje korisnicima igranje po laganoj kiši i vjetru. Mladi golferi mogu igrati više rundi bez potrebe za ponovnim punjenjem jer pametni sat ima do 15 sati trajanja baterije u GPS načinu rada.

GPS sat Approach J1 dostupan je odmah po preporučenoj maloprodajnoj cijeni od 349,99 €. Za više informacija o Garminovoj kompletnoj ponudi golf proizvoda posjetite garmin.com/golf.

22.01.2026. 08:05:00
    
