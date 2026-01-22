Garmin predstavlja Approach J1
Prvi GPS sat za golf uključuje značajke koje se fokusiraju na učenje i poboljšanje, a udoban je jer pristaje i manjim zapešćima
Garmin je predstavio revolucionarni Approach J1, prvi GPS sat namjenski izrađen kako bi pomogao mladim golferima da s povjerenjem uče o igri i prate svoje performanse. S tankim, laganim dizajnom koji neće ometati zamah, Approach J1 dolazi s aluminijskim okvirom u plavoj ili srebrnoj boji i ComfortFit remenom u ljubičastoj i crno/azurnoj boji koji sigurno pristaje na manje zapešća. Prepun je inovativnih značajki poput navođenja za udarac, osobnog para i mjerača tempa igre koji mogu pomoći mladim golferima da upoznaju igru kao nikada prije.
Vođenje igre
Revolucionarni alat na terenu, Approach J1 prepun je značajki koje pomažu mladim golferima da bolje razumiju kako igrati.
-
Navođenje za udarac: primajte upute na zaslonu u stvarnom vremenu o tome gdje početi na svakoj rupi, prema sposobnostima golfera. Ova značajka omogućuje mladim igračima korištenje prednjih mjesta za udarac, uključujući i niz fairway, na svih 43 000+ unaprijed učitanih terena.
-
Osobni par: izgradite samopouzdanje i postavite realne ciljeve na temelju rezultata koje golfer postigne, koji se mogu prilagođavati kako se igrač poboljšava i primati slavljeničke animacije za postizanje para ili boljeg rezultata na rupi.
-
Mjerač tempa igre: jednostavno vizualno pomagalo pomaže golferima da shvate igraju li rupu preporučenim tempom ili su prekoračili predviđeno vrijeme.
-
Odabir palice: sat pruža odabir palice i udaljenosti do greena, pomažući golferu da donosi informiranije odluke na terenu.
-
Prilagodljivo iskustvo: prilagodite bilo koju od značajki usmjerenih na učenje igre kako golfer napreduje.
Svrhovit dizajn
Ovaj tanki, lagani sat dizajniran je da ostane gotovo nezapažen tijekom zamaha. Ima svijetli, 1,2-inčni AMOLED zaslon osjetljiv na dodir. Bez obzira na kišu ili sunce, vodootporni dizajn Approach J1 omogućuje korisnicima igranje po laganoj kiši i vjetru. Mladi golferi mogu igrati više rundi bez potrebe za ponovnim punjenjem jer pametni sat ima do 15 sati trajanja baterije u GPS načinu rada.
GPS sat Approach J1 dostupan je odmah po preporučenoj maloprodajnoj cijeni od 349,99 €. Za više informacija o Garminovoj kompletnoj ponudi golf proizvoda posjetite garmin.com/golf.
