HONOR poziva na otvorenu suradnju u okviru nove vizije AI ekosustava

Globalna tvrtka u ekosustavu AI uređaja, HONOR, tijekom uvodne panel rasprave ConnectAI na sajmu Mobile World Congress (MWC) 2026. je predstavila nacrt svog AI ekosustava. HONOR je otkrio strategiju provedbe otvorenog ekosustava uređaja putem platforme HONOR AI Connect, za koju se predviđa da će do kraja 2026. godine integrirati više od 20.000 AI usluga.

Ova strategija označava ubrzanu transformaciju HONOR-a iz proizvođača pametnih telefona u vodeću svjetsku tvrtku u ekosustavu AI uređaja. Glavna pokretačka snaga jest nadograđena platforma HONOR AI Connect, koja otvara HONOR-ove ključne AI mogućnosti svim partnerima u ekosustavu. Ovaj pomak nadilazi jednostavno povezivanje i kreće se prema duboko dijeljenoj inteligenciji, s ciljem stvaranja osobnog digitalnog blizanca (Personal Avatar) za korisnike unutar golemog ekosustava uređaja različitih brendova.

Tijekom panel rasprave, Fang Fei, predsjednica odjela proizvoda u HONOR-u, pridružila se Philippeu Lucasu, izvršnom potpredsjedniku za partnerstva, sadržaj i uređaje u tvrtki Orange Innovation, u zanimljivom razgovoru o konvergenciji AI-ja, uređaja i povezivosti. Usredotočen na temu „rušenja zidova", HONOR je istaknuo svoju predanost suradnji s partnerima poput Orangea u širenju na nove kategorije hardvera, uključujući obrazovanje, pametni dom, audio proizvode, kućne ljubimce i igračke.

Kako bi dočarala ovu viziju, Fang Fei je povukla paralelu s poviješću evolucije, objasnivši da se industrija nalazi na rubu „kambrijske eksplozije" AI uređaja. Napomenula je da će svijet svjedočiti sličnoj brzoj i masovnoj diversifikaciji novih, inteligentnih uređaja, baš kao što je izvorna kambrijska eksplozija prije milijuna godina dovela do iznenadnog procvata bezbrojnih novih oblika života. U ovoj će evoluciji AI poprimiti nove oblike, od „utjelovljene inteligencije" (Embodied AI) poput uređaja HONOR Robot Phone, do specijaliziranih AI suputnika koje HONOR istražuje sa svojim partnerima.

„U HONOR-u vjerujemo da 'zatvoreni vrtovi' (walled gardens) trebaju postati stvar prošlosti", izjavila je Fang Fei, predsjednica odjela proizvoda u HONOR-u. „Naša vizija je jednostavna. Želimo kombinirati naš pristup usmjeren na čovjeka s tehnologijom kako bismo maksimalno iskoristili potencijal svake osobe. Da bismo to postigli, stvaramo AI suputnike koji korisnike čine kreativnijima i povezanijima."

Dublja transformacija odvija se kroz evoluciju naših temeljnih distribuiranih tehnologija. U prošlosti je interakcija čovjeka i računala bila ograničena na jedan zaslon. Danas smo, zahvaljujući distribuiranoj tehnologiji, probili fizičke granice hardvera.

Ovaj se pomak manifestira u dva ključna trenda: „razdvajanju" (decoupling) pametnog hardvera, pri čemu uređaji evoluiraju u specijalizirane periferne jedinice za specifične scenarije, i „sveprisutnosti" AI pristupnih točaka, čime se stvaraju nove paradigme interakcije prilagođene kontekstima stvarnog svijeta.

Kako bi izgradio uistinu jedinstveno iskustvo suočeno s ovim izazovom, HONOR provodi svoju strategiju otvorenog AI ekosustava uređaja putem platforme HONOR AI Connect. U ovom novom svijetu „sučelje" je AI agent - osobni digitalni blizanac koji živi na svim korisnikovim uređajima. Zahvaljujući otvorenoj platformi, ovaj digitalni blizanac razumije namjeru korisnika na njegovom telefonu i prenosi to razumijevanje u njegov povezani automobil, pametni dom ili uslužnog robota, omogućujući besprijekoran i inteligentan kontinuitet.

Ova nova generacija uređaja raskida s tradicionalnim oblicima. Ona ilustrira HONOR-ov koncept proširene ljudske inteligencije (AHI), transformirajući uređaje iz pasivnih alata u proaktivne partnere. Izvrstan primjer je HONOR Robot Phone, revolucionarni uređaj koji spaja inovacije pametnih telefona s robotikom. On djeluje kao osobni snimatelj, automatski prateći i snimajući video, čime korisnicima omogućuje da budu aktivni sudionici u vlastitim sjećanjima.

Tijekom službenog predstavljanja 1. ožujka, HONOR je debitirao sa svojim najnovijim AI-nativnim preklopnim pametnim telefonom, ultratankim modelom HONOR Magic V6, uz najnoviju generaciju inovativnih osobnih računala, tableta i drugih uređaja. Pozivamo sve predstavnike medija i sudionike MWC-a da posjete HONOR-ov štand u dvorani 3 i iz prve ruke dožive budućnost inteligentnih uređaja - od Robot Phonea do najnovijih inovacija u kategorijama preklopnih uređaja, tableta i računala.