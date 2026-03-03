Anker Innovations predstavlja novu generaciju potrošačke tehnologije na MWC 2026

Anker Innovations, globalni lider u području potrošačke tehnologije, predstavio je svoju najnoviju kolekciju proizvoda nove generacije na sajmu Mobile World Congress 2026, predstavljajući nova rješenja u segmentima punjenja, pametnog doma, robotike i audija.

Ključni proizvodi predstavljeni na MWC 2026 uključuju:

- Anker Nano Charger (45W, Smart Display, preklopiv 180°) - Cosmic Orange

- Anker Prime Wireless Charging Station (3-u-1, MagGo, AirCool, preklopiva)

- eufy Robot Vacuum C28

- eufy Lawn Mower C15

- Soundcore Space 2

- eufy Wearable Breast Pump S2 Pro

Anker Innovations također sudjeluje na događanju ShowStoppers u palači Pedralbes Royal Palace 1. ožujka, gdje predstavnici medija i industrije mogu isprobati najnovije uređaje tvrtke.

Anker

Anker predstavlja novu Cosmic Orange varijantu boje modela Anker Nano Charger (45W, Smart Display, preklopiv 180°), dostupnu uz Aurora White, Stone Black i Misty Blue. Prvi punjač na svijetu s pametnim zaslonom prepoznaje modele iPhonea kako bi omogućio prilagođeno punjenje uz prikaz podataka u stvarnom vremenu i unaprijeđenu brigu o bateriji.

Nano 45W pametni punjač ima TÜV-certificirani Care Mode koji podržava dugoročno zdravlje baterije*, kao i dvostruke preklopive priključke s podešavanjem od 90° i 180°, koji se lako uklapaju u zidne utičnice - sve u ultra-kompaktnom i putnom formatu.

Anker također najavljuje dolazak modela Anker Prime Wireless Charging Station (3-u-1, MagGo, AirCool, preklopiva) na europsko tržište, donoseći ultra-brzo Qi2 25W bežično punjenje s aktivnim hlađenjem korisnicima u EU.

Ovaj sklopivi punjač veličine dlana istovremeno puni iPhone, Apple Watch i AirPods, uz gotovo nečujnu AirCool ventilaciju od 19 dB, održavajući temperaturu uređaja ispod 37 °C radi optimalnog zdravlja baterije. Dostupan je u bojama Phantom Gray i Radiant.

Soundcore Space 2

Soundcore, audio i video brend kompanije Anker Innovations, predstavlja nove Soundcore Space 2 slušalice. Dizajnirane su za putovanja i svakodnevno slušanje, kombinirajući napredno 4-stupanjsko aktivno poništavanje buke s cjelodnevnom udobnošću, jasnim pozivima i produljenim trajanjem baterije.

Model Space 2 donosi poboljšano poništavanje niskofrekventne buke, što ih čini idealnima za smanjenje dubokog zvuka tijekom komercijalnih letova. Ergonomski dizajn s mekanim jastučićima od memorijske pjene osigurava maksimalnu udobnost tijekom cijelog dana.

Slušalice omogućuju do 50 sati rada s uključenim ANC-om i do 70 sati bez ANC-a. Kada je potrebno brzo punjenje, pet minuta punjenja osigurava do četiri dodatna sata slušanja.

Space 2 bit će dostupne u tri boje - Linen White, Jet Black i Seafoam Green.

eufy

Robot Vacuum Omni C28

Kao vodeći brend u segmentu valjkastih mop sustava, eufy predstavlja Robot Vacuum Omni C28, rješenje posebno osmišljeno za kućanstva s kućnim ljubimcima koja se svakodnevno suočavaju s neredom, uz snažan omjer cijene i performansi.

Zahvaljujući HydroJetTM samočistećem valjkastom mopu i najduljoj mop površini u svojoj cjenovnoj kategoriji, C28 pruža vrhunsku učinkovitost brisanja. DuoSpiralTM Detangle četke s ekskluzivnim 4-stupanjskim sustavom protiv zapetljavanja dlaka te usisna snaga od 15.000 Pa osiguravaju besprijekorno čiste podove bez komplikacija.

5-u-1 Omni stanica automatizira održavanje - prazni spremnik za prašinu, pere i suši mop valjak, nadopunjuje vodu, prikuplja otpadnu vodu i puni robota, značajno smanjujući potrebu za ručnim održavanjem.

Robot Lawn Mower C15

Proširujući eufyjev ekosustav inteligentne njege travnjaka, Robot Lawn Mower C15 donosi automatizaciju nove generacije po pristupačnijoj cijeni, bez kompromisa u performansama. Kao i eufyjeva E-serija robotskih kosilica, C15 koristi Vision-FSD tehnologiju, eliminirajući potrebu za podzemnim graničnim kabelima ili složenom RTK instalacijom, zahvaljujući potpuno automatiziranom sustavu mapiranja.

Napredna AI V-FSD tehnologija prepoznaje i inteligentno izbjegava kućne ljubimce, ljude i prepreke te generira precizne, optimizirane putanje košnje za dosljedno uredan travnjak profesionalnog izgleda.

Model C15 pokriva površinu do 500 m² i savladava nagib do 32%, što ga čini idealnim za većinu urbanih dvorišta.

Wearable Breast Pump S2 Pro

Uz funkciju zagrijavanja i vibracijske masaže, eufy Wearable Breast Pump S2 postavlja novi standard u tehnologiji nosivih izdajalica. Zahvaljujući vlasničkoj VibraPumpTM tehnologiji za učinkovitije pražnjenje i ublažavanje začepljenja te HeatFlowTM 2.0 sustavu sa sedam podesivih razina zagrijavanja za veću udobnost i bolji učinak, S2 je dizajnirana za optimizaciju performansi u stvarnom vremenu.

Transparentni 360° dizajn s integriranim svjetlom omogućuje precizno postavljanje i praćenje danju i noću, dok Smart Pumping System 2.0 pruža napredna senzorska upozorenja za pun spremnik i prelijevanje. Putem eufy aplikacije korisnici mogu daljinski upravljati postavkama, prilagoditi ritam usisavanja i pristupiti vođenim meditacijama za opuštanje. Ultra-tiha i hands-free S2 redefinira praktičnost, personalizaciju i inovaciju za moderno majčinstvo.

Mobile World Congress 2026 održava se od 2. do 5. ožujka u Barcelona i okuplja globalne lidere u mobilnoj i potrošačkoj tehnologiji. Sudjelovanje tvrtke Anker Innovations potvrđuje njezinu kontinuiranu ekspanziju u segmentima punjenja, pametnog doma i audija.