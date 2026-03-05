Fotke koje oduzimaju dah i ponuda koja se ne propušta

Kupnjom novog HONOR Magic8 Pro pametnog telefona do 31.3.2026. na poklon dobivate HONOR Gift set dodatne opreme (magnetska maskica za HONOR Magic8 Pro, magnetski etui za kreditne kartice, USB tip C kabel/vezica, magnetski držač - ring holder za mobitel), 150 eura popusta pri kupnji uređaja te 365 dana garanciju HONOR Care+ za besplatan popravak zaslona. Ako već birate novo, birajte pametno. Sve u jednom uređaju koji uvijek imate pri ruci.

Moćan AI telefoto sustav

Jedan od glavnih razloga zašto se HONOR Magic8 Pro s pravom naziva flagshipom krije se u njegovom revolucionarnom AiMAGE sustavu, uz vrhunsku izvedbu čak i u uvjetima slabog osvjetljenja ili potpunog mraka. HONOR Magic8 Pro ima najnapredniji AI telefoto sustav u industriji kojeg čine noćna telefoto kamera od 200 megapiksela s velikim 1/1,4-inčnim senzorom, optičkom stabilizacijom i 3,7 x optičkim zumom. Kreativne mogućnosti dodatno proširuju glavna Ultra noćna kamera od 50 megapiksela te ultra-široka kamera od 50 megapiksela, koje osiguravaju precizne tonove i prirodne portrete. Sustavu je dodan AI model stabilizacije, za mogućnost snimanja i do sedam puta jasnijih zumiranih fotografija bez stativa te sustav Magic Color, za obradu 17 milijuna boja. Neizostavan dio foto sustava čini AI Photos Agent koji omogućuje uređivanje i obradu fotografija samo jednim dodirom ili glasovnom naredbom.

Nova generacija procesora i baterije

Brzu obradu podataka na novom HONOR-u Magic8 Pro omogućuje najbrži mobilni procesor na svijetu, Snapdragon® 8 Elite Gen 5 Mobile Platform , a moćna silicij-ugljična baterija osigurava cjelodnevno korištenje. Napokon se ne morate brinuti da će vaš uređaj nakon cjelodnevnog korištenja otkazati. Čak i ako se isprazni, uz SuperCharge punjenje za 48 minuta napunit ćete mobitel do punog kapaciteta. Zaštitu očiju omogućuje integrirana tehnologija koja simulira prirodne uvjete gledanja, dok napredna tehnika zatamnjivanja smanjuje titranje zaslona i osigurava maksimalnu udobnost za oči.

Nikad bolja povezanost

Operacijski sustav MagicOS 10 u uređaju HONOR Magic8 Pro osigurava vrhunsku čitljivost na zaključanom i početnom zaslonu, u kontrolnom i obavijesnom centru te u aplikacijama poput kontakata i bilješki. Uređaj ima nadograđenu značajku HONOR Share i omogućuje dvosmjerni prijenos datoteka između Android, iOS , macOS i Windows uređaja. Vaši podaci dodatno su osigurani Lifecycle Data Protection, HONOR-ovim okvirom za cjelovitu zaštitu podataka na svim povezanim uređajima.

Test izdržljivosti - prošao!

HONOR Magic8 Pro nije samo estetski privlačan, već i iznimno izdržljiv mobitel s certifikatima IP68 & IP69 & IP69K koji testiraju vodootpornost, prašinu i udarce.

Uređaj bez problema podnosi iznenadne pljuskove, prolijevanje kave ili čak pad u vodu do 1,5 metara dubine. To nije samo pametni telefon, to je profesionalna oprema koja stane u dlan i vaše iskustvo korištenja mobitela podiže na potpuno novu razinu.