HONOR unapređuje svoju AI viziju uz Robot Phone, Magic V6 i humanoidne robote

Na MWC-u 2026 HONOR je unaprijedio svoju viziju proširene ljudske inteligencije (Augmented Human Intelligence - AHI) i ubrzao ALPHA PLAN putem triju povezanih stupova: Alpha Phone, Alpha Store i Alpha Lab. Nadograđujući svoju dugoročnu posvećenost AI-ju usmjerenom na čovjeka, HONOR je predstavio koncept Robot Phone, hrabru inovaciju utjelovljene umjetne inteligencije i novu vrstu pametnog telefona koja redefinira način na koji bi budući AI uređaji mogli integrirati pokret i percepciju prostora.

Uz ovu futurističku inovaciju, HONOR je predstavio i Magic V6, vrhunac svoje inovativnosti u kategoriji preklopnih uređaja, koji objedinjuje revolucionarnu tehnologiju silicij-ugljičnih baterija, napredni inženjering zaslona produktivnost poboljšanu umjetnom inteligencijom u svom dosad najprofinjenijem preklopnom dizajnu. Zajedno s novim uređajima ekosustava, HONOR MagicPad 4 i MagicBook Pro 14, ovi najave potvrđuju HONOR-ov plan integracije inteligentnog hardvera i softvera temeljenog na stvarnim ljudskim potrebama.

„Fokusirani na potrebe čovjeka, razvoj umjetne inteligencije temeljimo na ravnoteži racionalne i emocionalne inteligencije (IQ i EQ), spajajući tri oblika inteligencije. Projektom Alpha Phone istražujemo nove standarde AI uređaja; putem Alpha Storea razvijamo novi AI ekosustav, dok u sklopu Alpha Laba gradimo temelje nove tehnološke ere zasnovane na silicij-ugljiku. Uz tri faze Alpha plana, sada imamo sve potrebne elemente i nastavljamo u punoj warp brzini.", rekao je James Li, izvršni direktor HONOR‑a.

Pogled u HONOR Robot Phone: novu vrstu pametnog telefona

Robot Phone predstavlja novu vrstu pametnog telefona, koji objedinjuje interakciju utjelovljene umjetne inteligencije s pokretima robotske preciznosti i mogućnostima kinematografskog snimanja. Umjesto da reagira isključivo putem zaslona i glasovnih naredbi, HONOR svojoj sljedećoj generaciji uređaja, slikovito rečeno, uz mozak daje 'ruke i noge'. Time povezuje AI s fizičkom, ekspresivnom interakcijom putem pokreta samog uređaja i kretanja kamere. Ovakav pristup nadilazi mogućnosti statičnog pametnog telefona, uvodeći humaniju i izražajniju interakciju u svakodnevnu tehnologiju uz prilagodbu perspektive u stvarnom vremenu. Multimodalna percepcija omogućuje mu prepoznavanje zvukova, praćenje pokreta i održavanje vizualne svjesnosti, čime se stvara prirodniji, osjetilniji i intuitivniji model interakcije.

Robot Phone uvodi interakciju utjelovljene umjetne inteligencije osmišljenu da djeluje prirodnije i izražajnije. Podržava AI videopozive iz svih kutova, pri čemu kamera robotski precizno prati korisnika. Uređaj reagira i emocionalnim „govorom tijela", uključujući izražajno kimanje i odmahivanje glavom, a čak može i plesati u ritmu glazbe, donoseći razigranu, životopisnu interakciju u iskustvo korištenja pametnog telefona.

Ugradnja robota u pametni telefon zahtijevala je potpuno novo promišljanje prostora, izdržljivosti i mase na mikroskopskoj razini. HONOR je u inženjeringu Robot Phonea primijenio visokoučinkovite materijale i znanje o pouzdanosti koje je razvio za preklopne uređaje, što je omogućilo razvoj vlastitog mikromotora iznimne kompaktnosti i snage. Značajnim smanjenjem veličine motora, HONOR je u telefon uspio ugraditi ultra-kompaktni 4DoF gimbal sustav, čime su postavljeni hardverski temelji za robotsku kontrolu utjelovljenog pokreta.

Ova mehanička arhitektura podržava 3-osni sustav stabilizacije gimbala, pružajući glatko i precizno kretanje čak i u dinamičnim uvjetima. Super Steady Video način rada dodatno poboljšava stabilnost pri snimanju u situacijama s mnogo pokreta, dok AI Object Tracking omogućuje Robot Phoneu inteligentno praćenje subjekata u stvarnom vremenu. AI SpinShot dodatno proširuje kreativne mogućnosti, omogućujući inteligentno okretanje kamere za 90° i 180° radi stvaranja fluidnih, filmskih prijelaza - čak i prilikom snimanja jednom rukom.

Robot Phone temelji se na 200 MP senzoru i stabiliziranom gimbal sustavu kamere, a osmišljen je kako bi korisnicima omogućio da prijeđu s pukog bilježenja trenutaka na stvarno dokumentiranje životnih priča. Zahvaljujući stabilizaciji, inteligentnom praćenju i kinematografskom kretanju kamere, uređaj nastoji smanjiti razliku između videa snimljenog pametnim telefonom i profesionalne produkcije.

Zajedno, ove značajke pokazuju kako utjelovljena umjetna inteligencija može otvoriti nove oblike snimanja i interakcije, pozicionirajući Robot Phone kao ključan korak u HONOR-ovoj evoluciji prema inteligentnijim i prilagodljivijim uređajima. Dok HONOR nastavlja s razvojem svog ALPHA PLANA, Robot Phone pruža uvid u to kako bi upravo utjelovljena inteligencija mogla oblikovati iduću generaciju mobilne tehnologije.

HONOR Magic V6: Novi standard među preklopnim uređajima

Dok Robot Phone istražuje budućnost utjelovljene inteligencije, Magic V6 predstavlja vrhunac inovacija u kategoriji flagship preklopnih uređaja. Nadovezujući se na HONOR-ovu vodeću poziciju u dizajnu preklopnih telefona, Magic V6 donosi uređaj konstruiran za dugotrajnu izdržljivost, vrhunsku izvedbu i inteligentnu produktivnost.

Kombinirajući ultra tanki profil od svega 8,75 mm kada je sklopljen s ojačanom strukturnom čvrstoćom i naprednom arhitekturom šarke, Magic V6 je stvoren za dugoročnu pouzdanost uz zadržavanje iznimne tankoće. Uređaj ima IP68 i IP69 certifikate otpornosti na vodu i prašinu, što dodatno potvrđuje njegovu robusnost u svakodnevnim uvjetima. Unutar ovog iznimno tankog preklopnog kućišta HONOR integrira svoju novu generaciju tehnologije silicij-ugljičnih baterija.

Zahvaljujući partnerstvu s tvrtkom ATL, Magic V6 koristi HONOR‑ovu petu generaciju silicij‑ugljičnog materijala, čime rješava izazov ravnoteže između tankog dizajna i visoke gustoće energije. Ova inovacija omogućuje HONOR Magic V6 uređaju da postigne udio silicija od 25 %, što je prvi takav slučaj u industriji, podržavajući višu gustoću energije u ultra tankom preklopnom dizajnu. Rezultat je baterija kapaciteta 6.660 mAh smještena u jednom od najtanjih preklopnih uređaja na tržištu, čime se iznova definiraju očekivanja izdržljivosti u ovoj kategoriji bez kompromisa u dizajnu.

Na MWC‑u 2026, HONOR je također predstavio inovaciju baterije nove generacije - potpuno novu HONOR Silicon‑carbon Blade bateriju, s 32 % udjela silicija i više od 900 Wh/L gustoće. Dizajnirana kako bi preklopnim uređajima omogućila ulazak u eru baterija kapaciteta od 7000 mAh, ova baterija predstavlja daljnji iskorak u tehnologiji ultra-tankih baterija ultra-visoke energije.

Magic V6 također postavlja novi standard u inovacijama preklopnih zaslona. Njegova dva LTPO 2.0 flagship zaslona, dijagonale 6,52 inča izvana (16,6 cm) i 7,95 inča (20,2 cm) u rasklopljenom stanju, nude adaptivnu brzinu osvježavanja od 1 do 120 Hz te vršnu svjetlinu do 6.000 nita, odnosno 5.000 nita za HDR sadržaj. Unutarnji zaslon koristi ultra-tanko fleksibilno staklo s SGS certifikatom za minimalni nabor i 44 % manjim urezom u pregibu u odnosu na prethodnu generaciju, pružajući ravniju i imerzivniju površinu. Sloj protiv odsjaja na bazi silicij-nitrida smanjuje refleksiju na svega 1,5 %, dok napredno 4320 Hz PWM zatamnjenje i AI Defocus Display poboljšavaju ugodu tijekom dulje uporabe. Zajedno, ove inovacije čine Magic V6 profinjenijim i izdržljivijim u svakodnevnoj upotrebi.

Kada se koristi prošireni, rasklopljeni zaslon, značajke produktivnosti poboljšane umjetnom inteligencijom optimiziraju multitasking, stvaranje sadržaja i komunikaciju. Alati koji rade unutar više ekosustava dodatno povećavaju fleksibilnost, pozicionirajući Magic V6 kao snažan uređaj koji besprijekorno surađuje čak i s Appleovim ekosustavom.

Kao prvi preklopni uređaj koji pokreće čipset Snapdragon 8 Elite Gen 5 , uparenim s naprednim sustavom hlađenja parnom komorom za postojane performanse, Magic V6 pruža iznimno glatko igranje, multitasking i rad u zahtjevnim aplikacijama. Time postaje najvjernijim prikazom preklopnog uređaja u eri umjetne inteligencije - konstruiranog da traje i da pomaže.

HONOR AI ekosustav: MagicPad 4 i MagicBook Pro 14

Šireći svoj AI‑pogonjen portfelj izvan sfere pametnih telefona, HONOR je na MWC‑u 2026 predstavio MagicPad 4 i MagicBook Pro 14 kao dio svog flagship ekosustava.

HONOR MagicPad 4, pokretan mobilnom platformom Snapdragon 8 Gen 5⁵, donosi performanse razine flagship uređaja u ultra‑tankom kućištu od svega 4,8 mm. Njegov 3K OLED zaslon, vodeći u kategoriji, nudi brzinu osvježavanja od 165 Hz, uz AI‑poboljšane alate za multitasking - MagicPad 4 je dizajniran za besprijekornu produktivnost i stvaranje sadržaja na svom zaslonu od 12,3 inča (31,2 cm). Kao i kod modela Magic V6, suradnja među uređajima omogućuje neometanu interakciju s pametnim telefonima i u višeplatformskim okruženjima, uključujući Appleov ekosustav.

Nadalje, zahvaljujući novom Linux Labu u razvojnim opcijama, na HONOR MagicPadu 4 možemo uspješno implementirati i pokretati OpenClaw AI asistenta , čime se pruža praktičnije okruženje i šire mogućnosti za otključavanje dodatnih alata za učinkovitost i buduće scenarije produktivnosti.

HONOR MagicBook Pro 14 dodatno osnažuje HONOR‑ovu ponudu AI prijenosnih računala, uz performanse koje pokreću procesori Intel Core Ultra Series 3 . Dizajniran za dugotrajna opterećenja, kreativne zadatke i svakodnevnu učinkovitost, ovaj laptop uparuje OLED zaslon od 14,6 inča (37,1 cm) s preciznim prikazom boja s najboljim performansama baterije u klasi, inteligentnim upravljanjem performansama i ultra-lakim dizajnom za vrhunsku prenosivost.

Zajedno, MagicPad 4 i MagicBook Pro 14 osnažuju HONOR‑ovu strategiju integracije umjetne inteligencije u različitim kategorijama uređaja, nudeći povezano, inteligentno korisničko iskustvo koje nadilazi same pametne telefone.

Unaprjeđenje inteligentnih uređaja i robota za eru umjetne inteligencije

Na svom je događaju HONOR također predstavio i svog prvog humanoidnog robota, čime je označio širi strateški iskorak u korištenju svoje stručnosti u mobilnoj tehnologiji za stvaranje robota namijenjenog korisnicima. HONOR‑ovi će roboti biti usmjereni na tri ključna scenarija: pomoć pri kupnji, inspekciji na radnom mjestu te, posebno, pružanje podrške i društva korisnicima. Za razliku od tradicionalnih robotskih tvrtki, HONOR donosi duboko razumijevanje korisnika, razvijeno putem pametnih telefona i povezanih uređaja. Ta kontinuiranost ekosustava omogućuje budućim uređajima s utjelovljenom inteligencijom da prepoznaju korisnike, razumiju njihove potrebe i pruže personaliziranu fizičku pomoć već od prvog kontakta.

Zajedno, Robot Phone, humanoidni robot, HONOR Magic V6, MagicPad 4 i MagicBook Pro 14 pokazuju kako HONOR širi proširenu ljudsku inteligenciju (Ambient Human Intelligence, AHI) putem digitalnih i fizičkih iskustava. Od istraživanja utjelovljenih AI sustava do vrhunskog inženjeringa preklopnih uređaja i produktivnosti temeljene na umjetnoj inteligenciji, svaka najava odražava dublju integraciju inteligencije putem hardvera i softvera.

Lokalna dostupnost modela HONOR Magic V6 i HONOR MagicPad 4, kao i detalji o konfiguracijama, bojama i cijenama, bit će potvrđeni naknadno. Više informacija može se pronaći na službenoj HONOR web stranici.