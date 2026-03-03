Novo iskustvo pametnog života kroz povezane uređaje

Huawei je na Svjetskom kongresu mobilne tehnologije 2026. (MWC 2026) predstavio svoju viziju budućnosti pametnog života. Pod sloganom "Now is Your Time" (Sada je tvoje vrijeme) prikazali su širok raspon uređaja, od pametnih telefona i prijenosnih računala do tableta, satova i bežičnih slušalica. Naglasak je stavljen na najnovija dostignuća u području preklopnih zaslona, zdravlja i praćenja sportskih aktivnosti, mobilne fotografije, produktivnosti i kreativnih alata, čime je Huawei predstavio jasnu i ambicioznu viziju suvremenog digitalnog načina života.

U zoni „Tvoj inteligentni svijet" Huawei je potvrdio svoju poziciju predvodnika u razvoju pametnih tehnologija. Predstavljeni tableti nude razinu produktivnosti usporedivu s osobnim računalima, a zahvaljujući operacijskom sustavu HarmonyOS omogućuju nesmetan rad u potpuno funkcionalnim uredskim aplikacijama poput WPS Officea. U kombinaciji s aplikacijom Huawei Notes korisnicima su dostupni napredni alati za bilježenje, kreativni rad i suradnju, bez obzira na vrijeme i mjesto.

Posebna je pozornost posvećena skladnoj integraciji hardvera i softvera. Zaslon PaperMatte pruža jasnu, oku ugodnu sliku te dojam pisanja i crtanja nalik na rad na papiru. Predstavljen je i HUAWEI MatePad Mini, kompaktni tablet dijagonale 8,8 inča koji uspješno spaja mobilnost i vrhunske performanse. U središtu interesa bila je i nova Mate 80 serija, čije napredne mogućnosti umjetne inteligencije dodatno personaliziraju i unapređuju korisničko iskustvo. Posjetitelji su imali priliku upoznati se i s tehničkim detaljima preklopnih uređaja poput modela Mate X7, čija sofisticirana konstrukcija i napredna tehnologija zaslona postavljaju nove standarde u industriji.

Zona „Pokreni svoju energiju" ponudila je dinamična i interaktivna iskustva usmjerena na zdravlje i aktivan način života. Posjetitelji su mogli isprobati nosive uređaje u uvjetima koji oponašaju stvarne situacije. Istaknute su napredne značajke HUAWEI WATCH GT 6 serije, kao i model najnoviji smartwatch Huawei Watch GT Runner 2 s inteligentnim maratonskim načinom rada koji pruža podršku prije, tijekom i nakon utrke. Modeli HUAWEI WATCH 5 i Huawei Watch D2 demonstrirali su sveobuhvatan pristup upravljanju zdravljem, od kontinuiranog praćenja vitalnih pokazatelja do pravodobnih upozorenja i savjeta.

U zoni „Istraži sebe" naglasak je stavljen na kreativno izražavanje. Posjetitelji su mogli isprobati Huaweijevu aplikaciju GoPaint koja, zahvaljujući jednostavnom sučelju i bogatom izboru alata, omogućuje stvaranje digitalnih umjetničkih djela profesionalne kvalitete. U segmentu mobilne fotografije i videa predstavljena je tehnologija XMAGE, s posebnim naglaskom na mogućnosti modela Huawei Mate 80 Pro. Poboljšani dinamički raspon, vjernija reprodukcija boja te napredne opcije telefoto makro i usporenog snimanja korisnicima omogućuju stvaranje impresivnih fotografija i videozapisa u svakodnevnim situacijama.

Uskoro na hrvatsko tržište stiže novi Huawei Watch GT Runner 2 koji donosi napredne značajke za trkače, precizno praćenje performansi i vrhunski dizajn, postavljajući nove standarde u svijetu sportskih pametnih satova.

Sloganom „Now is Your Time" Huawei naglašava samopouzdanje, kreativnost i individualnost korisnika, otvarajući novo poglavlje u razvoju pametnog življenja. Huawei ostaje usmjeren na kontinuirane inovacije i razvoj cjelovitih, povezanih rješenja koja korisnicima pružaju jednostavnije, produktivnije i inspirativnije digitalno iskustvo u 2026. godini i nadalje.