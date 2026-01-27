Što sve HONOR Magic8 Pro može

HONOR je, u suradnji s renomiranim fotografima iz National Geographica i fotografskog kolektiva Bałtyk, testirao HONOR Magic8 Pro tamo gdje mobilna fotografija obično ne uspijeva. Telefon je testiran noću, na hladnoći i u izazovnim vremenskim uvjetima, bez studijskih uvjeta ili dodatne opreme, fokusirajući se osobito na značajke noćne fotografije kao i njegove moćne performanse u ekstremnim uvjetima.

Inicijativa je osmišljena kako bi se pokazala snaga fotografije uređaja HONOR Magic8 Pro. Fotografi i videografi su pametni telefon i kameru testirali u svako doba dana, u scenarijima prirodne i umjetne rasvjete te u svim vremenskim uvjetima. Cilj je bio pokazati moć uređaja HONOR Magic8 Pro u situacijama u kojima drugi pametni telefoni obično posustaju, ističući njegovu nepokolebljivu operativnu stabilnost i kvalitetu slike čak i pri ekstremnoj hladnoći.

Tijekom kampanje, sudionici su testirali ključne elemente HONOR Magic8 Pro:

● Ultra noćni sustav kamere: Dokazana sposobnost snimanja bogatih detalja, točnih boja i iznimnog dinamičkog raspona u uvjetima izuzetno slabog osvjetljenja, održavajući integritet slike uz minimalan šum.

● 5-osni OIS s AI adaptivnom stabilizacijom: Dokazana učinkovitost u stvaranju oštrih, stabilnih slika tijekom snimanja iz ruke, dugih ekspozicija i u dinamičnim postavkama koje često sprječavaju jasne rezultate. HONOR Magic8 Pro opremljen je osnovnom CIPA stabilizacijom slike od 5,5 koraka, vodećom u industriji.

● Ultra noćni teleobjektiv: Dokazana sposobnost prikazivanja udaljenih subjekata s jasnoćom i uvjerljivim atmosferskim raspoloženjem, što je ključno za snimanje prostranih krajolika, arhitekture i neuhvatljive faune.

Fotografije i snimke ove inicijative dodatno su naglasile značajan napredak HONOR Magic8 Pro u fotografiji. Rezultat je to koji će prepoznati profesionalni fotografi i entuzijasti, potvrđujući moć uređaja koji potiče korisnike da zabilježe čarobne noćne trenutke i priče. Koji je rezultat i kakve fotografije su dobili? Zapanjujuće rezultate pogledajte u članku National Geographica te na Instagram profilu kolektiva Bałtyk.

Boja, cijena i dostupnost HONOR-a Magic8 Pro

Čarobne fotografije možete kreirati i vi, baš poput profesionalaca. HONOR Magic8 Pro je dostupan u bojama Sunrise Gold i Black , u varijanti 12 GB + 512 GB po preporučenoj maloprodajnoj cijeni od 1.299,00 eura. Početak prodaje prati i ekskluzivna ponuda koja traje do kraja veljače ili do isteka zaliha. Svi koji se odluče za moćni Magic8 Pro u tom periodu, na poklon dobivaju tablet HONOR Pad X8a i značajan popust od 150 eura. Dodatnu sigurnost pruža uključeno HONOR Care+ jamstvo koje pokriva popravak zaslona tijekom prve godine korištenja.