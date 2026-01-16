U Sloveniji predstavljena nova HONOR Magic8 serija

Globalna tehnološka kompanija HONOR danas je u srcu Julijskih Alpa tržištima Slovenije i Hrvatske predstavila svoju najiščekivaniju seriju uređaja do sada, HONOR Magic8: vrhunski flagship model s AI kamerom HONOR Magic8 Pro te uređaj koji postavlja rekorde u izdržljivosti i trajanju baterije u srednjoj klasi HONOR Magic8 Lite. Magic8 serija fokusira se na pouzdanost u stvarnim životnim uvjetima te spaja naprednu zaštitu, certifikate izdržljivosti i najnoviju tehnologiju baterija, čime postavlja nove standarde na tržištu pametnih telefona u 2026. godini. Dizajnirana je za korisnike koji od svog pametnog telefona očekuju da prati njihov aktivan stil života.

Ekskluzivni HONOR Magic8 Series Experience u Kranjskoj gori okupio je vodeće medije, tehnološke stručnjake i poznata lica iz regije. U autentičnom zimskom ambijentu, uzvanici su testirali uređaje u ekstremnim uvjetima u društvu sportskog fotografa Nejca Ferjana i vrhunskih ekstremnih sportaša Franka Bajca i Denisa Porčiča znanog i kao Chorchyp. HONOR Magic8 Lite tako je dokazao svoju otpornost na niskim temperaturama i u izravnom dodiru sa snijegom i hladnom vodom jezera Jasna. Također, na interaktivnoj radionici gosti su uz pomoć HONOR Magic8 Pro uređaja bilježili impresivne kadrove Alpa.

HONOR Magic 8 Pro: Umjetna inteligencija koja redefinira fotografiju

HONOR Magic8 Pro besprijekorno povezuje revolucionarna AI rješenja s vrhunskim performansama i intuitivnim AI agentom. Namijenjen kreativcima i tehnološkim entuzijastima, Pro model spaja najbrži procesor na svijetu (Snapdragon® 8 Elite) s revolucionarnim AiMAGE sustavom kamera. HONOR Magic8 Pro ima najnapredniji AI telefoto sustav u industriji kojega čine 200 MP noćna telefoto kamera s velikim 1/1,4-inčnim senzorom, otvorom blende f/2.6, optičkom stabilizacijom (OIS) i 3,7x optičkim zumom. Kreativne mogućnosti dodatno proširuju glavna Ultra noćna kamera od 50 MP (f/1.6, OIS) te ultra-široka kamera od 50 MP (122°, 2.5 cm HD makro), koje osiguravaju precizne tonove i prirodne portrete.

Zahvaljujući HONOR AI modelu prilagodljive stabilizacije, korisnici imaju sedam puta veće šanse za snimanje izvrsnih zumiranih fotografija, čak i bez stativa. HONOR Magic8 Pro postiže stabilizaciju razine CIPA 5.5 , što je trenutno najstabilniji sustav u industriji, te četiri puta preciznije otkrivanje podrhtavanja i dvostruko brži dinamički odziv.

Uređaj premijerno donosi i Magic Color, prvi AI sustav za obradu boja u industriji koji inteligentno izdvaja 16,77 milijuna boja, precizno podešava cjelokupni tonalitet slike i najsitnije detalje. Time se osigurava izlazna datoteka visoke kvalitete u stvarnom vremenu. Osim samog snimanja, AI Photos Agent omogućuje uređivanje i obradu fotografija jednim dodirom ili glasovnom naredbom. To uključuje funkcije AI Eraser, AI Outpainting i AI Cutout. Nova AI tipka omogućuje trenutno pokretanje kamere dvostrukim pritiskom, čak i kada je zaslon zaključan.

Napredne AI mogućnosti za pametnije iskustvo

Operativni sustav MagicOS 10 donosi intuitivnije sučelje koje razumije sadržaj na zaslonu i prirodne glasovne naredbe. Dugim pritiskom na namjensku AI tipku korisnici izravno pristupaju pametnim prijedlozima na zaslonu (AI Screen Suggestions ) koji se inteligentno prilagođavaju trenutnoj situaciji te aktiviraju značajke poput AI Photos Agenta , sažetaka (Summary) i detekcije deepfake sadržaja. (AI Deepfake Detection i AI Voice Cloning Detection ).

Uređaj dolazi s predinstaliranom aplikacijom Google Gemini , što predstavlja važan iskorak prema stvaranju uistinu inteligentnog AI asistenta koji je intuitivan, razgovoran i istinski koristan u svakodnevici. Gemini Live dodatno olakšava svakodnevicu prevođenjem u stvarnom vremenu i prepoznavanjem okoline, poput čitanja znakova ili jelovnika.

Performanse, izdržljivost i zaslon: Snaga uz maksimalnu udobnost

Uređaj pokreće Snapdragon® 8 Elite Gen 5 Mobile Platform , trenutno najbrži mobilni procesor na svijetu, sa značajnim poboljšanjima u CPU, GPU i AI performansama. HONOR Magic8 Pro predstavlja prvu tehnologiju u industriji koja koristi GPU i NPU za AI super-rezoluciju i generiranje sličica, a koja transformira igre niske rezolucije i niskog broja sličica u iskustvo visoke kvalitete. To omogućuje zahtjevnim igrama postizanje 120 fps pri 1080p rezoluciji, iako je izvorni prikaz bio 60 fps pri 850p.

Silicij-ugljična baterija od 6,270mAh osigurava cjelodnevno korištenje, dok 100W žično i 80W bežično HONOR SuperCharge punjenje omogućuje iznimno brz povrat energije.

6,71-inčni LTPO OLED zaslon podržava prilagodljivu brzinu osvježavanja od 1 do 120 Hz i postiže vrhunsku svjetlinu do 6.000 nita (u svijetu dosad najviše: 1,800 nita). Integrirane tehnologije za zaštitu očiju (Chip-Level AI Defocus Display, Dynamic Dimming, Circular Polarized Display 2.0 i Circadian Night Display) simuliraju prirodne uvjete gledanja, a PWM Dimming od 4320 Hz smanjuje titranje zaslona i osigurava maksimalnu udobnost za oči.

MagicOS 10 : Elegantan dizajn i povezan ekosustav

MagicOS 10 osigurava vrhunsku čitljivost na zaključanom i početnom zaslonu, u kontrolnom i obavijesnom centru te u aplikacijama poput kontakata i bilješki. Nadograđena značajka HONOR Share omogućuje dvosmjerni prijenos datoteka između Android, iOS , macOS i Windows uređaja. Tu je i najnaprednije kloniranje uređaja na tržištu, što maksimalno olakšava prijelaz s iPhonea na novi HONOR uređaj. Svi su podaci osigurani unutar HONOR-ovog okvira za cjelovitu zaštitu podataka (Lifecycle Data Protection), što jamči privatnost na svim povezanim uređajima.

HONOR Magic8 Lite: Vrhunska izdržljivost u srednjem cjenovnom razredu

Ojačan tehnologijom HONOR Ultra-Bounce Anti-Drop, novim nenjutnovskim materijalima i ultra-čvrstim kaljenim staklom, ovaj je uređaj stvoren da izdrži udarce i padove u svakodnevnim situacijama te prvi u industriji nosi certifikate SGS Triple Resistant Premium Performance i SGS 5-Star Comprehensive Reliability, što potvrđuje njegovu otpornost na padove, vodu i prašinu. Testiran je na padove s visine do 2,5 metra, a uz certifikate IP68 i IP69K bez problema podnosi ispiranje, prljavu vodu, pa čak i mlazove vode pod visokim pritiskom i temperaturom.

Revolucionarna baterija za „eru 8"

Silicij-ugljičnom baterijom od 7.500 mAh, vodećom u industriji, HONOR uvodi

tzv. „Eru 8" u tehnologiji baterija u pametnim telefonima. Zahvaljujući HONOR-ovim algoritmima protiv starenja, baterija zadržava svoju snagu do šest godina uobičajenog korištenja, a jedno punjenje omogućuje do tri dana rada. Interni podaci pokazuju da baterija pruža do 49,1 sati slušanja glazbe, 22,2 sata gledanja videa na mreži, 15,7 sati igranja i 11,4 sati video poziva. Sustav nadzora temperature u više točaka jamči pouzdan rad na temperaturama od -30°C do 55°C.

Uz HONOR SuperCharge punjenje od 66 W, baterija se brzo vraća u pogon, dok način rada Ultra Power Saving omogućuje do 60 minuta poziva čak i kada je baterija na kritičnih 2%.

Vrhunski zaslon i zaštita očiju

Za impresivno i ugodno iskustvo gledanja brine se OLED zaslon od 6,79 inča, koji podržava 1,07 milijardi boja uz ultra-visoku rezoluciju od 1,5K. Brzina osvježavanja do 120 Hz i vrhunska HDR svjetlina do 6.000 nita jamče glatke i živopisne vizuale u svim uvjetima osvjetljenja. Napredne značajke zaštite očiju uključuju PWM prigušivanje od 3.840 Hz bez rizika za oči, Circadian Night Display, AI Defocus Display, Dynamic Dimming i hardversko rješenje za smanjenje plave svjetlosti. Sve ove tehnologije zajednički smanjuju naprezanje očiju tijekom dugotrajnog korištenja.

Performanse i AI značajke

Uređaj pokreće platforma Snapdragon 6 Gen 4, koja donosi bolji rad procesora (CPU) i grafike (GPU) u usporedbi s prethodnom generacijom. Tehnologija HONOR RAM Turbo osigurava iskustvo ekvivalentno radnoj memoriji od 16 GB (8 GB fizičke + 8 GB virtualne memorije). Svakodnevnu upotrebu dodatno olakšava niz AI značajki za fotografiju, prevođenje, bilješke i pametnu interakciju. Paket alata uključuje: AI Eraser (brisanje objekata), AI Cutout (izrezivanje), AI Outpainting (proširivanje slike), AI Translate (prijevod), AI Notes (bilješke), AI Recorder (snimač).

Boja, cijena i dostupnost

HONOR Magic8 Pro će u Hrvatskoj biti dostupan u bojama Sunrise Gold i Black i u varijanti 12 GB + 512 GB po preporučenoj maloprodajnoj cijeni od 1.299,00 eura. HONOR Magic8 Lite dolazi u bojama Midnight Black i Forest Green, a preporučena maloprodajna cijena mu je 399 eura (opcija 8 GB + 256 GB) te 429 eura (opcija 8 GB + 512 GB). Oba uređaja u prodaju kreću 15. siječnja kod ovlaštenih maloprodajnih partnera i operatera. Početak prodaje prati i ekskluzivna ponuda koja traje do kraja veljače (ili do isteka zaliha). Svi koji se odluče za moćni Magic8 Pro u tom periodu, na poklon dobivaju tablet HONOR Pad X8a i značajan popust od 150 eura, dok kupce ultra izdržljivog Magic8 Lite modela očekuje praktična HONOR Choice friteza na vrući zrak. Dodatnu sigurnost za oba modela pruža uključeno HONOR Care+ jamstvo koje pokriva popravak zaslona tijekom prve godine korištenja.