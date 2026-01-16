U Sloveniji predstavljena nova HONOR Magic8 serija
HONOR u Kranjskoj Gori označio početak „ere 8“ Predstavljeni moćni Magic8 Pro i ultra izdržljivi Magic8 Lite
Globalna tehnološka kompanija HONOR danas je u srcu Julijskih Alpa tržištima Slovenije i Hrvatske predstavila svoju najiščekivaniju seriju uređaja do sada, HONOR Magic8: vrhunski flagship model s AI kamerom HONOR Magic8 Pro te uređaj koji postavlja rekorde u izdržljivosti i trajanju baterije u srednjoj klasi HONOR Magic8 Lite. Magic8 serija fokusira se na pouzdanost u stvarnim životnim uvjetima te spaja naprednu zaštitu, certifikate izdržljivosti i najnoviju tehnologiju baterija, čime postavlja nove standarde na tržištu pametnih telefona u 2026. godini. Dizajnirana je za korisnike koji od svog pametnog telefona očekuju da prati njihov aktivan stil života.
Ekskluzivni HONOR Magic8 Series Experience u Kranjskoj gori okupio je vodeće medije, tehnološke stručnjake i poznata lica iz regije. U autentičnom zimskom ambijentu, uzvanici su testirali uređaje u ekstremnim uvjetima u društvu sportskog fotografa Nejca Ferjana i vrhunskih ekstremnih sportaša Franka Bajca i Denisa Porčiča znanog i kao Chorchyp. HONOR Magic8 Lite tako je dokazao svoju otpornost na niskim temperaturama i u izravnom dodiru sa snijegom i hladnom vodom jezera Jasna. Također, na interaktivnoj radionici gosti su uz pomoć HONOR Magic8 Pro uređaja bilježili impresivne kadrove Alpa.
HONOR Magic 8 Pro: Umjetna inteligencija koja redefinira fotografiju
HONOR Magic8 Pro besprijekorno povezuje revolucionarna AI rješenja s vrhunskim performansama i intuitivnim AI agentom. Namijenjen kreativcima i tehnološkim entuzijastima, Pro model spaja najbrži procesor na svijetu (Snapdragon® 8 Elite) s revolucionarnim AiMAGE sustavom kamera. HONOR Magic8 Pro ima najnapredniji AI telefoto sustav u industriji kojega čine 200 MP noćna telefoto kamera1 s velikim 1/1,4-inčnim senzorom, otvorom blende f/2.6, optičkom stabilizacijom (OIS) i 3,7x optičkim zumom. Kreativne mogućnosti dodatno proširuju glavna Ultra noćna kamera od 50 MP (f/1.6, OIS) te ultra-široka kamera od 50 MP (122°, 2.5 cm HD makro), koje osiguravaju precizne tonove i prirodne portrete.
Zahvaljujući HONOR AI modelu prilagodljive stabilizacije, korisnici imaju sedam puta2 veće šanse za snimanje izvrsnih zumiranih fotografija, čak i bez stativa. HONOR Magic8 Pro postiže stabilizaciju razine CIPA 5.53, što je trenutno najstabilniji sustav u industriji, te četiri puta preciznije otkrivanje podrhtavanja i dvostruko brži dinamički odziv.
Uređaj premijerno donosi i Magic Color, prvi AI sustav za obradu boja u industriji koji inteligentno izdvaja 16,77 milijuna boja, precizno podešava cjelokupni tonalitet slike i najsitnije detalje. Time se osigurava izlazna datoteka visoke kvalitete u stvarnom vremenu. Osim samog snimanja, AI Photos Agent4 omogućuje uređivanje i obradu fotografija jednim dodirom ili glasovnom naredbom. To uključuje funkcije AI Eraser, AI Outpainting i AI Cutout. Nova AI tipka omogućuje trenutno pokretanje kamere dvostrukim pritiskom, čak i kada je zaslon zaključan.
Napredne AI mogućnosti za pametnije iskustvo
Operativni sustav MagicOS 10 donosi intuitivnije sučelje koje razumije sadržaj na zaslonu i prirodne glasovne naredbe. Dugim pritiskom na namjensku AI tipku korisnici izravno pristupaju pametnim prijedlozima na zaslonu (AI Screen Suggestions5) koji se inteligentno prilagođavaju trenutnoj situaciji te aktiviraju značajke poput AI Photos Agenta6, sažetaka (Summary) i detekcije deepfake sadržaja. (AI Deepfake Detection i AI Voice Cloning Detection7).
Uređaj dolazi s predinstaliranom aplikacijom Google Gemini8, što predstavlja važan iskorak prema stvaranju uistinu inteligentnog AI asistenta koji je intuitivan, razgovoran i istinski koristan u svakodnevici. Gemini Live9 dodatno olakšava svakodnevicu prevođenjem u stvarnom vremenu i prepoznavanjem okoline, poput čitanja znakova ili jelovnika.
Performanse, izdržljivost i zaslon: Snaga uz maksimalnu udobnost
Uređaj pokreće Snapdragon® 8 Elite Gen 5 Mobile Platform10, trenutno najbrži mobilni procesor na svijetu, sa značajnim poboljšanjima u CPU, GPU i AI performansama. HONOR Magic8 Pro predstavlja prvu tehnologiju u industriji koja koristi GPU i NPU za AI super-rezoluciju i generiranje sličica, a koja transformira igre niske rezolucije i niskog broja sličica u iskustvo visoke kvalitete. To omogućuje zahtjevnim igrama postizanje 120 fps pri 1080p rezoluciji, iako je izvorni prikaz bio 60 fps pri 850p.
Silicij-ugljična baterija od 6,270mAh11 osigurava cjelodnevno korištenje, dok 100W žično i 80W bežično HONOR SuperCharge punjenje omogućuje iznimno brz povrat energije.
6,71-inčni LTPO OLED zaslon podržava prilagodljivu brzinu osvježavanja12 od 1 do 120 Hz i postiže vrhunsku svjetlinu do 6.000 nita13 (u svijetu dosad najviše: 1,800 nita). Integrirane tehnologije za zaštitu očiju (Chip-Level AI Defocus Display, Dynamic Dimming, Circular Polarized Display 2.0 i Circadian Night Display) simuliraju prirodne uvjete gledanja, a PWM Dimming14 od 4320 Hz smanjuje titranje zaslona i osigurava maksimalnu udobnost za oči.
MagicOS 1015: Elegantan dizajn i povezan ekosustav
MagicOS 10 osigurava vrhunsku čitljivost na zaključanom i početnom zaslonu, u kontrolnom i obavijesnom centru te u aplikacijama poput kontakata i bilješki. Nadograđena značajka HONOR Share omogućuje dvosmjerni prijenos datoteka između Android, iOS16, macOS i Windows uređaja. Tu je i najnaprednije kloniranje uređaja na tržištu, što maksimalno olakšava prijelaz s iPhonea na novi HONOR uređaj. Svi su podaci osigurani unutar HONOR-ovog okvira za cjelovitu zaštitu podataka (Lifecycle Data Protection), što jamči privatnost na svim povezanim uređajima.
HONOR Magic8 Lite: Vrhunska izdržljivost u srednjem cjenovnom razredu
Ojačan tehnologijom HONOR Ultra-Bounce Anti-Drop, novim nenjutnovskim materijalima i ultra-čvrstim kaljenim staklom, ovaj je uređaj stvoren da izdrži udarce i padove u svakodnevnim situacijama te prvi u industriji nosi certifikate SGS Triple Resistant Premium Performance i SGS 5-Star Comprehensive Reliability, što potvrđuje njegovu otpornost na padove, vodu i prašinu. Testiran je na padove s visine do 2,5 metra, a uz certifikate IP68 i IP69K bez problema podnosi ispiranje, prljavu vodu, pa čak i mlazove vode pod visokim pritiskom i temperaturom.
Revolucionarna baterija za „eru 8"
Silicij-ugljičnom baterijom od 7.500 mAh, vodećom u industriji, HONOR uvodi
tzv. „Eru 8" u tehnologiji baterija u pametnim telefonima. Zahvaljujući HONOR-ovim algoritmima protiv starenja, baterija zadržava svoju snagu do šest godina uobičajenog korištenja, a jedno punjenje omogućuje do tri dana rada. Interni podaci pokazuju da baterija pruža do 49,1 sati slušanja glazbe, 22,2 sata gledanja videa na mreži, 15,7 sati igranja i 11,4 sati video poziva. Sustav nadzora temperature u više točaka jamči pouzdan rad na temperaturama od -30°C do 55°C.
Uz HONOR SuperCharge punjenje od 66 W, baterija se brzo vraća u pogon, dok način rada Ultra Power Saving omogućuje do 60 minuta poziva čak i kada je baterija na kritičnih 2%.
Vrhunski zaslon i zaštita očiju
Za impresivno i ugodno iskustvo gledanja brine se OLED zaslon od 6,79 inča, koji podržava 1,07 milijardi boja uz ultra-visoku rezoluciju od 1,5K. Brzina osvježavanja do 120 Hz i vrhunska HDR svjetlina do 6.000 nita jamče glatke i živopisne vizuale u svim uvjetima osvjetljenja. Napredne značajke zaštite očiju uključuju PWM prigušivanje od 3.840 Hz bez rizika za oči, Circadian Night Display, AI Defocus Display, Dynamic Dimming i hardversko rješenje za smanjenje plave svjetlosti. Sve ove tehnologije zajednički smanjuju naprezanje očiju tijekom dugotrajnog korištenja.
Performanse i AI značajke
Uređaj pokreće platforma Snapdragon 6 Gen 4, koja donosi bolji rad procesora (CPU) i grafike (GPU) u usporedbi s prethodnom generacijom. Tehnologija HONOR RAM Turbo osigurava iskustvo ekvivalentno radnoj memoriji od 16 GB (8 GB fizičke + 8 GB virtualne memorije). Svakodnevnu upotrebu dodatno olakšava niz AI značajki za fotografiju, prevođenje, bilješke i pametnu interakciju. Paket alata uključuje: AI Eraser (brisanje objekata), AI Cutout (izrezivanje), AI Outpainting (proširivanje slike), AI Translate (prijevod), AI Notes (bilješke), AI Recorder (snimač).
Boja, cijena i dostupnost
HONOR Magic8 Pro će u Hrvatskoj biti dostupan u bojama Sunrise Gold i Black17 i u varijanti 12 GB + 512 GB po preporučenoj maloprodajnoj cijeni od 1.299,00 eura. HONOR Magic8 Lite dolazi u bojama Midnight Black i Forest Green, a preporučena maloprodajna cijena mu je 399 eura (opcija 8 GB + 256 GB) te 429 eura (opcija 8 GB + 512 GB). Oba uređaja u prodaju kreću 15. siječnja kod ovlaštenih maloprodajnih partnera i operatera. Početak prodaje prati i ekskluzivna ponuda koja traje do kraja veljače (ili do isteka zaliha). Svi koji se odluče za moćni Magic8 Pro u tom periodu, na poklon dobivaju tablet HONOR Pad X8a i značajan popust od 150 eura, dok kupce ultra izdržljivog Magic8 Lite modela očekuje praktična HONOR Choice friteza na vrući zrak. Dodatnu sigurnost za oba modela pruža uključeno HONOR Care+ jamstvo koje pokriva popravak zaslona tijekom prve godine korištenja.
