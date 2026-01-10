Dnevni horoskop za 11. siječnja 2026.

Dnevni horoskop za 11. siječnja, dan kad zvijezde poručuju sljedeće - Ovnovi će poletjeti vrlo visoko, možda i previše, Djevice se mogu mirno baciti na planiranje, dok će Vodenjaci dobiti poprilično sjajne komplimente... nemojte ih odbaciti ;)

Pročitajte horoskop na današnji dan kada su rođeni književnik i političar Eugen Kumičić, glumac Stanley Tucci i r'n'b diva Mary J. Blige.

---------------------------------------------

Mjesečni horoskop za siječanj