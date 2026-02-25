Dnevni horoskop za 25. veljače 2026.

Dnevni horoskop za 25. veljače, dan kad zvijezde poručuju sljedeće - Ovnovi bi trebali početi planirati, Djevice će raditi i više nego što treba, dok Ribe mogu namirisati lovu koja im dolazi... pa neka budu pametne...

Pročitajte horoskop na današnji dan kada su rođeni prvi ruski car Ivan Grozni, začetnik detektivskog posla u SAD-u Alan Pinkerton te glumac Sean Connery.

---------------------------------------------

Mjesečni horoskop za veljaču