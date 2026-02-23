Dnevni horoskop za 23. veljače 2026.

Dnevni horoskop za 23. veljače, dan kad zvijezde poručuju sljedeće - Bikovi se moraju pomaknuti s mjesta, Vodenjaci trebaju shvatiti što im zapravo treba, dok Vage moraju pokazati što sve znaju...

Pročitajte horoskop na današnji dan kada su rođeni kralj Matija Korvin, kompozitor George Frideric Handel te redatelj Victor Fleming.

---------------------------------------------

Mjesečni horoskop za veljaču