Dnevni horoskop za 21. veljače 2026.

Dnevni horoskop za 21. veljače, dan kad zvijezde poručuju sljedeće - Vage moraju nekako odmoriti srce i dušu uz rad, Ribe će se osjećati prilično zbunjeno jer im je došlo Sunce, dok Bikovi ne mogu zeznuti - osim sami sebe, a to rade često...

Pročitajte horoskop na današnji dan kada su rođeni novinar i pisac Karel Čapek, gitarist Andrés Segovia te glumica Jennifer Love Hewitt.

