Destinacije za strastvene obožavatelje pistacije

Živopisna zelena nijansa osvojila je društvene mreže i lokalne slastičarnice. Počelo je s čokoladnim poslasticama, a sada se utjecaj širi i na modu te dodatke za uređenje doma - pistacija je u trendu. Nakon viralne senzacije u obliku „Dubai čokolade", pistacija se našla u središtu pozornosti kulinarskog svijeta. Za sve koji vole ovu poslasticu - možda će baš ona oblikovati njihovo sljedeće putovanje, s obzirom na to da je 41 %* hrvatskih putnika motivirano posjetiti novo mjesto kako bi doživjeli lokalnu kulturu hrane i kuhinju. Booking.com stoga predstavlja primamljiva odredišta diljem svijeta koja su idealna za ljubitelje pistacije, od začetaka viralnih slastica do spomenika i farmi pistacije.

Dubai, Ujedinjeni Arapski Emirati

Dubai je popularno odredište, kao stvoreno za uživanje, slično kao čokolada. No nije toliko poznato da se šarm i autentičnost grada temelje na tržnicama stare gradske jezgre i njegovim dugim, uskim zaljevima. Svaki posjet gradu trebao bi početi izletom u Dubai Creek kako biste doživjeli raznolikost tradicionalnih tržnica Dubaija (uključujući začine, zlato i tekstil) i iz Perzijskog zaljeva ponijeli sa sobom suvenir poput zlatne ogrlica, lokalne emiratske tradicionalne odjeće ili čak vrećica za'atara - mješavine začina uzgojenih u srcu Bliskog istoka. Ili nabavite vrećicu pistacije kako biste okusili čime je inspirirana poznata čokolada dok šetate tržnicama. Dok ste u gradu, ne smijete propustiti uspon na najvišu zgradu na svijetu, Burj Khalifu, smještenu u centru, kupnju u Dubai Mallu, posjet Muzeju budućnosti i dan na plaži na otoku Palm. Bilo da putujete u Dubai kako biste kupili autentičnu viralnu čokoladu, doživjeli sjaj i glamur ili kupovali na lokalnim tržnicama, ne propustite istražiti sve što grad nudi.

Gdje boraviti: udaljen 10 minuta vožnje od tradicionalnih gradskih tržnica, Golden Sands Boutique Hotel s pogledom na Dubai Creek predstavlja savršenu lokaciju na kojoj putnici mogu isprobavati i kupovati koliko god žele. Opustite se uz krovni bazen s pogledom na savršenu gradsku panoramu ili uživajte u piću u hotelskom baru dok se divite blistavom interijeru koji je u skladu s raskošnim životnim stilom Dubaija.

Alamogordo, Novi Meksiko, SAD

SAD je dobro poznat po proizvodnji pistacije, pri čemu mu napredna tehnologija navodnjavanja i uzgoja omogućuje proizvodnju većine svjetskih zaliha. Iako se većina pistacije u SAD-u proizvodi u Kaliforniji, zbog uvjeta uzgoja obilježenih suhim i vrućim zrakom te dobro dreniranim tlom, postoji još jedno odredište koje bi putnici trebali posjetiti. Na periferiji Nacionalnog parka White Sands nalazi se grad Alamogordo u Novom Meksiku, u kojem se nalaze PistachioLand i najveća svjetska pistacija. Posjetitelji mogu vidjeti skulpturu pistacije koja je izgrađena 2007. godine i posjetiti farmu na kojoj se proizvode pistacija i vinsko grožđe u okviru obilaska farme PistachioLand vožnjom kroz nasade pistacije i vinograde u električnom vozilu s 14 putnika. Osim ovog zelenog orašastog ploda, Alamogordo posjetiteljima nudi mješavinu avanture na otvorenom i povijesti svemira. U obližnjem nacionalnom parku putnici mogu doživjeti krajolik pun bijelih dina od gipsa koje izgledaju nestvarno, a idealne su za sanjkanje na pijesku i planinarenje, nakon čega se mogu odvažiti stupiti u drugi svijet posjetom Muzeju svemirske povijesti u Novom Meksiku.

Gdje boraviti: kratkom vožnjom od Nacionalnog parka White Sands stiže se u objekt Home2 Suites By Hilton Alamogordo White Sands, koji nudi osjećaj drugog doma u pustinjskom podnožju gorja Sacramento Mountains. Uz dobro opremljene, sobe gosti mogu uživati u hotelskom spa i wellness centru, koji ima bazen sa slanom vodom, terasu za sunčanje i teretanu.

Catania, Sicilija, Italija

Catania, smještena na istočnoj obali Sicilije, idealno je mjesto za odmor obožavatelja pistacije. Pri uzgoju sicilijanskih pistacija na obroncima Etne koriste se prednosti vulkanskog tla, koje im daje bogat, kompleksan okus i intenzivnu zelenu nijansu. Posjetitelji se mogu pobliže upoznati s lokalnom kulturom obilaskom farmi pistacija, kušanjem zanatskog sladoleda i peciva prožetih ovim cijenjenim orašastim plodovima ili čak sudjelovanjem u tečaju domaće kuhinje u Cataniji, na kojemu gosti mogu pripremiti vlastite raviole od pistacije, a sve u kombinaciji s lokalnim vinima. Oni koji žele dodatno produbiti svoje poznavanje pistacije mogu poći na kratku vožnju do Brontea, poznatog kao „glavni grad pistacije" Italije i slavnog po proizvodnji nekih od najboljih svjetskih pistacija. Sama Catania nudi obilje doživljaja, od šetnje užurbanim tržnicama i kušanja konjetine (carne di cavallo), preko lutanja baroknim trgovima do istraživanja drevnih ruševina i dramatičnih krajolika planine Etna, bilo kroz iskustvo kušanja vina ili planinarenjem do vrha.

Gdje boraviti: smješten u srcu povijesnog središta Catanije i samo nekoliko koraka od kultnih mjesta kao što su Via Etnea i užurbana ribarnica, B&B Sant'Agata elegantna je baza za putnike koji u gradu traže šarm i gostoljubivost. Gosti mogu uživati u potpuno opremljenim sobama s klima-uređajem, WiFi-jem i vlastitom kupaonicom, uz ukusan lokalni doručak.

Gaziantep, Turska

Za ljubitelje pistacije, grad Gaziantep u južnoj Turskoj često se naziva „glavnim gradom pistacije" u zemlji i dobro je poznat po „zelenom zlatu". Regija ima optimalno tlo i klimatske uvjete za uzgoj te je poznata po jedinstvenim i visokokvalitetnim pistacijama koje se nazivaju antep pistacije i kojih se godišnje proizvede preko 100.000 tona. Ove su pistacije manje i izduženije te imaju intenzivnu zelenu boju u usporedbi s drugim sortama. Antep pistacije vrlo su aromatične i ukusne pa su idealne za tradicionalne deserte kao što je baklava, koja se izrađuje od slojeva tankog tijesta i nadjeva od pistacije, ili katmer - slastica od tijesta punjena slatkim kajmakom i pistacijama. Grad ima čak i muzej, Gaziantep Fıstık Müzes, posvećen predstavljanju bogate povijesti i kulture pistacije u Turskoj. Za putnike gurmane ipak nije samo pistacija na jelovniku kad putuju u Gaziantep. Kao jedan od najstarijih neprekidno naseljenih gradova na planeti i raskrižje mnogih začinskih ruta, ovaj grad može se pohvaliti osebujnom kuhinjom koja mu je donijela UNESCO-ovo priznanje kao kreativnom gradu za gastronomiju. Posjetitelji Gaziantepa mogu istražiti lokalne bazare kako bi kušali alinazik kebab, koji se pripravlja s janjetinom i patlidžanom, ili dolmu, povrće punjeno začinjenom rižom.

Gdje boraviti: posjetitelji mogu noćiti samo nekoliko minuta hoda od dvorca Gaziantep u objektu Ali Bey Konagi, povijesnom hotelu s odličnom lokacijom u samom srcu grada. Ovaj tradicionalni smještajni objekt može se pohvaliti klimatiziranim sobama i suiteovima, a u njegovom središtu nalaze se terasa i dvorište u kojima se gosti mogu opustiti nakon napornog dana kušanja i gradskih delicija.

Egina, Grčka

Šarmantni otok Egina, do kojeg se stiže nakon kratke vožnje trajektom od Atene, pravi je raj pistacije koji nijedan ljubitelj orašastih plodova ne bi trebao propustiti. Zahvaljujući toploj klimi i nježnom strujanju slanog zraka, na Egini se proizvode jedinstveno slatke i aromatične pistacije vrhunske kvalitete, koje su zaslužile poželjni status ZOI (zaštićena oznaka izvornosti). Na otoku se već generacijama uzgajaju ovi zlatno-zeleni dragulji, a ta tradicija svake se godine ponosno slavi živahnim festivalom pistacije. Aegina Fistiki Fest prepun je glazbe, hrane i, naravno, obilja pistacije u svim zamislivim oblicima (čak i kao mojito). Ovi orašasti plodovi ondje ne služe samo kao grickalice, nego su utkani u lokalnu prehranu i kulturu tako da se pojavljuju u svemu, od ulične hrane do finih peciva kao što je kourabiedes, vrsta tradicionalnog grčkog keksa s maslacem, pa čak i u prehrambenim proizvodima poput pesta i maslaca. Osim svjetski poznatih pistacija, otok nudi bogatu mješavinu povijesti, kulture i šarma. Pođite na obilazak pješice kako biste otkrili povijesne znamenitosti poput arheološkog nalazišta Kolona i Markellosove kule. Ako želite sporiji tempo, po otoku su razasute fantastične mirne plaže, uključujući plaže Agia Marina, Marathon i Vagia, koje su idealne za uživanje u moru i suncu. Naravno, ne zaboravite završiti posjet kušanjem ovih jedinstvenih pistacija.