Booking.com dijeli Traveller Review Award 2026.

Booking.com, globalni lider u povezivanju putnika s nevjerojatnim mjestima za boravak i opcijama za besprijekoran prijevoz uključujući letove, najam automobila i prijevoz iz/do zračne luke, najavljuje dobitnike svojih 14. godišnjih nagrada Traveller Review Awards. Nagradama utemeljenima na više od 370 milijuna potvrđenih recenzija putnika iz cijelog svijeta odaje se priznanje partnerima koji dosljedno pružaju izvanredno gostoprimstvo u svim krajevima svijeta.

U 2026. godini priznanje u obliku nagrade Traveller Review Award dobit će 1,81 milijun partnera za putovanja iz 221 zemlje i teritorija, što odražava sve veće razmjere i veću raznolikost globalnih putovanja. Među dobitnicima je 1.817.848 pružatelja usluga smještaja, 1.977 tvrtki za najam automobila i 137 pružatelja usluga prijevoza iz/do zračne luke.

Italija je već devetu godinu zaredom na prvom mjestu s 214.666 nagrađivanih partnera, a slijede je Francuska (170.596) i Španjolska (152.292). U prvih pet zemalja tu su još i Njemačka (111.685) te Ujedinjeno Kraljevstvo (93.989). Brazil je skočio za dva mjesta i sad je šesti (80.791), dok su na sedmom i osmom mjestu Sjedinjene Američke Države (77.949) i Poljska (72.619). Prvih deset upotpunjuju još Grčka (71.230) i Hrvatska (58.707).

Nagrađivana gostoljubivost 2026.

U doba u kojem putnici više nego ikad prije traže autentičnost, nagrade Traveller Review Awards ističu partnere koji dosljedno pružaju nezaboravnu i pouzdanu gostoljubivost, pri čemu središnje mjesto i dalje zauzimaju smještajni objekti.

Apartmani su i dalje najnagrađivanija vrsta objekta već devetu godinu zaredom te su osvojili 901.481 nagradu, a za njima slijede vikendice (287.464) i hoteli (197.658). U međuvremenu su kampirališta i vile zabilježili najveći porast dobitnika nagrada u odnosu na prethodnu godinu, i to od 15 % svaki, a za njima slijede ryokani s porastom od 13 %. Ti uzorci pokazuju da putnici i dalje iskazuju interes za jedinstvenim boravcima punim karaktera koji pružaju osjećaj mjesta.

Broj tvrtki za najam automobila koje su dobile nagradu porastao je na 1.977, što je povećanje od 49 % u odnosu na 2025.godinu, a ujedno i odraz visoke razine usluge u domaćim i međunarodnim flotama vozila. Među njima se ističu Sjedinjene Američke Države s najvećim brojem pružatelja usluga (203) koji su dobili priznanje, za kojima slijedi Ujedinjeno Kraljevstvo koje se popelo na drugo mjesto (174) te Španjolska na trećem mjestu (155).

I pružatelji usluga prijevoza iz/do zračnih luka ostvarili su impresivan rast sa 137 dobitnika, što predstavlja povećanje od 11 % u odnosu na prethodnu godinu. Te prekretnice naglašavaju sve veću ulogu prijevoza u osiguravanju besprijekornih vožnji tijekom putovanja i iznimne usluge u svakoj fazi putovanja.

„Od srdačnih domaćina koji se trude iznad očekivanja tijekom boravka gostiju do stručnih taksista koji dijele savjete 'poznate samo lokalcima' - to su osobni elementi koji putovanje mogu učiniti doista posebnim", rekao je James Waters, glavni poslovni direktor Booking.com-a. „Nagrade Traveller Review Awards i dalje zasluženo ističu naše partnere koji putnicima pomažu stvoriti doživotne uspomene. To je jedan od načina da kažemo 'hvala' od svih nas u Booking.com-u i stotina milijuna putnika diljem svijeta."

Zemlje koje bilježe najveći rast

Zemlje koje su povijesno dobivale mnogo nagrada i dalje se iskazuju, no neke od najuzbudljivijih priča ove godine dolaze iz zemalja koje su zabilježile znatan porast broja dobitnika nagrade. Među njima prednjači Bugarska s nevjerojatnim povećanjem od 68 % u odnosu na 2025. godinu, a slijede je Južna Koreja (46 %) i Kina (39 %). Među prvih pet tu su i Japan (29 %) te Norveška (19 %), što je odraz predanosti lokalnih domaćina prema pružanju nezaboravnih i originalnih iskustava gostima.

Popis najsrdačnijih mjesta na svijetu u 2026.

Prema udjelu partnera koji su dobili nagradu Traveller Review Award za 2026. u ovogodišnjim najsrdačnijim mjestima na svijetu istaknuta su odredišta koja pružaju osobno, autentično iskustvo gostima koji se osjećaju doista zbrinuto. Od povijesnih gradića na brdima u Italiji do obalnih gradova na Tajvanu i opuštenih plaža u Australiji, sve su to odredišta čija gostoljubivost ostavlja trajan dojam zahvaljujući promišljenim detaljima, srdačnim interakcijama i domaćinima koji se dodatno trude da bi putovanje gostima doista bilo nezaboravno.

