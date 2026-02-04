Finska sauna bez mitova: što je dobro, a što pretjerivanje

Finska sauna godinama uživa gotovo kultni status. Jedni tvrde da liječi sve, od stresa do lošeg sna, dok drugi misle da je to samo ekstremno znojenje bez stvarne koristi. Pa gdje je istina? Odgovor na to se nalazi između dva ekstrema pa je vrijeme da finsku saunu napokon približimo čitatelju i razdvojimo činjenice od pretjerivanja.

Mit #1: Sauna je čisti detoks.

Iako se u sauni obilno znojimo, toksini se iz tijela primarno izlučuju putem jetre i bubrega. Prava vrijednost finske saune leži u boljoj cirkulaciji, opuštanju mišića i smanjenju stresa. Bonus? Onaj osjećaj lakoće i mira koji traje satima nakon izlaska. Naime, znojenjem se uklanjaju nečistoće s kože, a taj je proces vrlo regenerativan i pomlađujući za kožu.

Mit #2: Što duže ostaneš, to bolje djeluje.

Ne nužno. Optimalno je provesti 8 do 15 minuta u sauni po ciklusu. Forsiranje i „izdržavanje" nisu dio finske filozofije u kojoj je ključ u slušanju vlastitog tijela. Pojedinci mogu podnijeti samo 5 do 10 minuta suhe saune, dok drugi nemaju problem niti s 25 minuta (što bi trebalo biti maksimalno vrijeme provedeno u sauni). Ključno je, dakle, ne pretjerivati!

Mit #3: Turska sauna je bolja od finske saune.

Glavna razlika između turske i finske saune leži u vrsti topline. Finska sauna nudi suhu toplinu, dok je hamam poznat po svojoj vlažnoj toplini. To znači da je finska bolja za intenzivno znojenje, detoksikaciju i opuštanje mišića dok je turska idealna za čišćenje dišnih puteva, hidrataciju kože i blaže opuštanje. Zato ne možemo govoriti o tome da je jedna bolja ili lošija, već svaka ima svoju ulogu i prednosti.

Mit #4: Sauna je dosadna.

Sauna je dosadna samo ako nije prisutno pravo wellness okruženje.

Što je onda istina?

Umjereno i redovito korištenje finske saune dokazano smanjuje napetost, poboljšava san i pomaže regeneraciji tijela. Pretjerivanje, natjecanje i ignoriranje signala tijela? To slobodno preskoči.

Umjereno i redovito korištenje finske saune dokazano smanjuje napetost, poboljšava san i pomaže regeneraciji tijela.