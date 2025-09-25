3 godine trajanja, bezbroj uspomena

Kad zatvorimo oči i prisjetimo se najuzbudljivijih trenutaka u životu, gotovo uvijek se radi o trenucima u kojima smo osjetili srce kako ubrzano kuca, pluća kako traže još zraka i osmijeh koji ne silazi s lica satima nakon doživljenog iskustva. To su trenuci u kojima adrenalin preplavi cijelo tijelo i podsjeti nas da je život tu da se živi punim plućima.

Upravo zbog toga vjerujemo kako su adrenalinske pustolovine najbolji poklon koji možemo darovati onima koje volimo. Jer kada nekome iz obitelji ili prijatelju pokloniš SelectBox poklon paket adrenalinskih doživljaja, zapravo im daruješ priliku da dožive nešto nezaboravno. A upravo sada imaš još jedan razlog više za to, jer stiže novo izdanje te novi doživljaji uz trajanje poklon paketa od tri godine. Ovime imaš priliku da ti ostane dovoljno vremena da na još više lokacija iskusiš vrhunske trenutke dobre zabave ili pokloniš svojim najmilijima još više lokacija za dobar provod.

Zipline iznad Cetine - vjetar u kosi s pogledom koji oduzima dah

Neka ti osjećaj kada se nađeš visoko iznad tla, a ispod tebe se prostire netaknuta priroda, podari dozu vrhunskog adrenalina. Priključiš se na sajlu, udahneš duboko i odjednom počneš juriti kroz zrak dok ti vjetar prolazi kroz kosu. To je trenutak u kojem sve stane, a jedino što postoji si ti, nebo i brzina. A upravo takav doživljaj pruža Zipline Croatia.

Ovo iskustvo nije samo vožnja niz sajlu. To je spoj slobode, uzbuđenja i pogleda na krajolik kakav se ne doživljava svaki dan na osam žica, od kojih najdulja ima čak 700 metara. Svih osam žica ukupne su duljine 2100 metara, a to garantira i dulje spustove te još više fantastičnih trenutaka.

Osim predivnog krajolika, prednost ziplinea je što može biti i grupna pustolovina. Zamisli cijelu ekipu prijatelja kako se redom spuštaju i bodre jedni druge dok uživaju u ovom jedinstvenom doživljaju. Ako u svojem krugu ljudi imaš nekoga tko uvijek traži avanture, ovo je poklon s kojim ćeš tu osobu potpuno osvojiti.

Vožnja Ferrarijem - luksuz i brzina uz more

Ako postoji jedinstveni doživljaj koji savršeno spaja luksuz, eleganciju i čistu strast za brzinom, to je vožnja Ferrarijem uz slovensku obalu. I stvarno, zar ovo ne zvuči kao fantastično iskustvo koje bi svatko, barem jednom, trebao iskusiti? Apsolutno, i zbog toga je ovaj naš novi partner veliki hit

Sjediti za volanom Ferrarija nije samo vožnja, to je ostvarenje sna. Zvuk motora, osjećaj kada se asfalt pretvara u traku kojom juriš uz plavetnilo mora i s pogledom na beskrajni horizont, sve to stvara dojam potpune slobode. To je onaj trenutak kada spoznaš da si dio nečeg većeg i posebnijeg dok osjećaš 600 konjskih snaga pod nogama, a do brzine od 100 km/h ti treba manje od četiri sekunde!

Pokloniti jedan ovakav doživljaj nekome koga volimo znači pružiti toj osobi priliku da na jedan dan uđe u svijet luksuza, da osjeti čar automobila koji se pamti cijeli život i da ispuni san koji možda već jako dugo čuva, neostvaren, u sebi.

IškAAdventure - priroda iz druge perspektive

Jedno od iskustava koje posebno privlači u našoj ponudi je i pustolovina s našim partnerom IškAAdventure. Pokloni nekom od obitelji ili prijatelja da otkriju netaknutu prirodu Iškog vintgara te dožive mjesto gdje priroda postaje igraonica za sve željne uzbuđenja. Penjanje, veslanje, bicikliranje istraživanje kanjona, susret s netaknutim krajolicima koji oduzimaju dah... sve to čini ovu pustolovinu jedinstvenom

A za one koji žele doživjeti prirodu iz potpuno nove perspektive, tu je i opcija leta helikopterom iznad Iškog Vintgara - kratka, ali nezaboravna zračna avantura koja pruža slobodu letenja i priliku za fotografiranje zadivljujućih pejzaža.

Zamisli samo osmijeh prijatelja kojem ćeš pokloniti ovakav paket dok uživa u pogledu s litice, osjeća snagu prirode i upija impresivnu panoramu oko sebe. Daruj zato već danas neki od naših poklon paketa s produženim trajanjem i uvjeri se kako je upravo ovo poklon koji vrijedi više.

Bubble Football Croatia - smijeh, zabava i adrenalin u jednom

Adrenalin ne mora uvijek značiti visine i brzine. Ponekad je dovoljan smijeh koji ne prestaje, zabava s ekipom i osjećaj igre koji nas vraća u djetinjstvo. Bubble Football Croatia iz Zagreba donosi upravo to - jedinstvenu sportsku aktivnost koja spaja energiju, igru i neograničenu zabavu.

Igrači oblače velike prozirne, napuhane balone i ulaze na teren spremni za nogomet kakav još nisu doživjeli. Svaki sudar postaje smiješna akrobacija, a svaka akcija izaziva valove smijeha. Utakmice se u pravilu igraju s 10 igrača, 5 protiv 5, a vrijeme utakmice je ograničeno i igra se 3 x 15 min. Broj sudionika može biti i drukčiji, ovisno o dimenzijama terena, a zamjene su leteće

Pritom ovdje nije važno tko će pobijediti, već koliko ćeš se dobro zabaviti. Darovati ovakav doživljaj znači pokloniti sate smijeha, timske igre i uspomena koje se prepričavaju godinama. Bubble football je savršen poklon za prijatelje, za obitelj koja voli provoditi vrijeme zajedno ili za ekipu koja želi nešto drugačije od klasičnih izlazaka.

Zašto odabrati SelectBox poklon pakete?

Jedan od razloga zašto volimo darivati SelectBox poklon pakete je njihova svestranost. U vremenu kada svi čeznu za autentičnošću i bliskošću, poklon koji potiče pozitivne emocije i stvara uspomene ima neprocjenjivu vrijednost. Upravo zato su ovi poklon paketi savršen izbor za sve koji žele darovati više od materijalnog.

Kada biramo ovakve svestrane poklone, zapravo biramo slobodu - slobodu da osoba kojoj darujemo odluči hoće li isprobati zipline, provozati se Ferrarijem, zaigrati nogomet, upustiti se u pustolovinu u prirodi ili možda odabrati nešto sasvim drugo iz bogate adrenalinske ponude.

A sada, s novim izdanjem, sve to postaje još privlačnije. Stoga ako i ti želiš nekoga iznenaditi nečim posebnim, nečim što će ubrzati puls i podariti osmijeh koji traje, onda je vrijeme da odabereš adrenalinski poklon paket. S novim izdanjem, novim doživljajima i trajanjem od tri godine, sada je pravi trenutak da nekome daruješ iskustvo za pamćenje uz poklon pakete koji odsad pružaju još više