Otkrijte Savinjsku - harmoniju planina, termi i tradicije

Na razglednicama koje putnici šalju iz Slovenije često se pojavljuje Zgornja Savinjska dolina, dom jedne od najljepših alpskih dolina u Europi, Logarske doline, smještene u Kamniško-Savinjskim Alpama.

Sa svojom netaknutom prirodom, slapovima (među kojima je najpoznatiji slap Rinka), planinskim domaćinstvima i brojnim pješačkim stazama, ovo je pravi raj za ljubitelje prirode, tišine i svježeg zraka. Dolina nudi i biciklističke te tematske staze, uključujući poučne rute koje prirodu približavaju i obiteljima s djecom.

Kultura, gastronomija i tradicija

U srcu regije nalazi se treći najveći slovenski grad Celje, nekoć dom slavnih grofova Celjskih, jedne od najutjecajnijih europskih plemićkih obitelji srednjeg vijeka. Stari grad Celje i danas bdije nad gradom, pričajući priču bogate povijesti i nudeći spektakularan pogled na okolicu.

Savinjska regija je i kolijevka slovenskog hmeljarstva. U dolini između Žalca i Celja nalazi se Ekomuzej hmeljarstva koji prikazuje važnost ove zelene biljke za gospodarstvo i kulturu regije. Posjetitelji mogu kušati jela i piva lokalnih kraft pivovara, pa čak i pivo iz jedinstvene Pivske fontane u Žalcu, atrakcije koja svake godine privlači tisuće posjetitelja. Kulinarska scena Savinjske regije temelji se na lokalnim sastojcima, sezonskoj ponudi i savršenom spoju tradicije i moderne pripreme jela.

Kada ste posljednji put posjetitli Logarsku dolinu i proveli dan ili dva u Savinjskoj?

Hotel Plesnik

Hotel Plesnik, boutique hotel s četiri zvjezdice i više od 80 godina tradicije, skriva se u srcu Logarske doline. Hotel je dio Slovenia Green sheme i nositelj Green Globe certifikata, što potvrđuje njegovu predanost održivom turizmu. Ovdje se priroda i luksuz susreću kroz alpski eko-wellness, masažne studije, saune (finsku, tursku i bio), prirodni ribnjak, programe joge i ayurvede. Gostima je na raspolaganju i Kneippova staza za hodanje bosih nogu te panoramski kutak za opuštanje.

Kulinarski doživljaji pod vodstvom chefa Toma Čoparja (učenika Janeza Bratovža) oduševljavaju kreativnim jelima inspiriranima lokalnim i sezonskim sastojcima. Hotel je dobitnik zelene Michelinove zvjezdice te 89 bodova i dvije vilice u vodiču Falstaff 2025.

Celjska koča

Celjska koča stvorena je za sve koji žele pobjeći od gradske vreve, ali i doživjeti nešto više - vrhunsku lokalnu kuhinju, spektakularan pogled i dozu adrenalina. Osim manjih hotelskih smještaja, tu je i restoran smješten u zelenoj oazi iznad Celja, gdje možete uživati u domaćim jelima pripremljenima od lokalnih, sezonskih sastojaka.

Celjska koča nudi i adrenalinske dodatke: zipline, ljetno sanjkalište (bob kart) i pustolovni park - idealno za obitelji i ljubitelje aktivnosti u prirodi. Ovaj je hotel već godinama jedan od najomiljenijih među našim gostima.

Villa Aina Boutique Hotel

Skrivena među zelenilom i mirom prirode, Villa Aina Boutique Hotel u Laškom pravo je utočište za sve koji traže bijeg od užurbane svakodnevice. Elegantne sobe i apartmani uređeni su u modernom stilu s prirodnim materijalima, a gostima su na raspolaganju finska i infracrvena sauna, whirlpool te prostor za masaže.

Zahvaljujući idealnom položaju, Villa Aina nudi pregršt mogućnosti za aktivan odmor, od planinarenja i bicikliranja do istraživanja obližnjih vinskih cesta i kulturnih znamenitosti.

Zahvaljujući idealnom položaju, Villa Aina nudi pregršt mogućnosti za aktivan odmor, od planinarenja i bicikliranja do istraživanja obližnjih vinskih cesta i kulturnih znamenitosti.

Villa Aina nije samo mjesto za boravak, već iskustvo koje vraća ravnotežu tijela i duha.

Regija za sva osjetila

Savinjska regija mjesto je gdje svatko pronalazi svoju ravnotežu, bilo da se radi o opuštanju, kulturi, prirodi ili spoju tradicije i suvremenog života. To je regija koja zadovoljava sva osjetila. Savinjska nije samo destinacija, već doživljaj koji se pamti.