Booking.com donosi najveću Black Friday ponudu do sada i četiri načina kako uštedjeti

S putovanjima na prvom mjestu za 2026. godinu, uz Booking.com putnicima će biti lakše nego ikad pretvoriti snove u stvarnost. Uz do sada najveću Black Friday ponudu ikad, putnici mogu ostvariti nevjerojatne uštede u čak četiri kategorije: smještaji, najam automobila, atrakcije i prijevoz od/do zračne luke. Uz fleksibilne mogućnosti rezervacije kao što su besplatno otkazivanje i rezerviraj sada, plati kasnije te mogućnost rezerviranja putovanja za sljedeću godinu po odličnim cijenama, Booking.com-ova Black Friday 2025. ponuda popusta olakšava planiranje obiteljskog odmora, samostalne avanture ili putovanja s popisa želja s potpunim povjerenjem.

Evo kratkog pregleda Black Friday ušteda koje putnici mogu ostvariti u četiri kategorije između 20. studenog i 3. prosinca 2025., za putovanja do 31. prosinca 2026.:

Smještaji Do 40 % na odabrane smještaje Najam automobila Do 25 % na odabrane usluge najma automobila Atrakcije Do 20% na odabrane atrakcije Prijevoz od/do zračne luke [novost ove godine] 20 % na odabrane usluge prijevoza od/do zračne luke

Putujte pametno, uštedite više

Prema istraživanju Booking.com-a, 44 % hrvatskih putnika planira sljedeće godine slična putovanja kao i u 2025., ali očekuju da će troškovi biti veći, što Black Friday čini savršenim za uštedu i poboljšanje budžeta. Budući 19 % hrvatskih putnika u grupama navodi nesuglasice oko proračuna kao uobičajeni izazov, ove ponude svima će olakšati dogovor o sljedećem odredištu.1

Za obitelji, priuštivost putovanja može značiti razliku između sanjarenja i djelovanja, a 59 % hrvatskih roditelja koristi aplikacije kako bi uštedjelo novac prilikom putovanja. Black Friday popusti u bilo kojoj kategoriji za putovanja pomažu u tome da ona budu dostupnija, pomažući obiteljima da zajedno istraže svijet bez kompromisa.2 Obitelji koje traže inspiraciju kamo otići mogu istražiti Booking.com-ov popis najpopularnijih odredišta za 2026. godinu, koji ističe mjesta od suncem okupane jugoistočne obale Vijetnama do šarmantnog grada u zapadnoj Njemačkoj idealnog za istraživanje biciklom.

Iskustva koja povezuju i vraćaju u ravnotežu

Kada su Black Friday popusti u pitanju, ne radi se samo o tome gdje odsjesti, već i o tome kako doći do odredišta. Putovanja automobilom doživljavaju pravu renesansu, a prema Booking.com-ovim predviđanjima za putovanja u 2026., 86 % hrvatskih putnika otvoreno je za ideju dijeljenja automobila dok su na odmoru i putuju, dok ih je 55 % spremno koristiti aplikaciju za pronalaženje putnika koji putuju istom rutom.3 S popustima do 25 % na najam automobila, Booking.com više nego ikad putnicima olakšava da krenu na otvorenu cestu, bilo da žele obilježiti 100. obljetnicu Route 66 preko SAD-a ili stogodišnjicu Velike oceanske ceste u Australiji, koje se obje održavaju upravo 2026. godine.

Putnici koji žude za mirom i povezanošću s prirodom okreću se iskustvima koja im pomažu usporiti i napuniti se energijom. 42 % hrvatskih putnika i impresivnih 42 % pripadnika generacije Z u Hrvatskoj kažu da žele odmore koji ih približavaju prirodnom svijetu.4 Black Friday ponude za atrakcije, s popustima do 20 %, putnicima će olakšati rezervacije iskustava koja vraćaju u ravnotežu, od promatranja ptica duž obale Čilea do plutanja okruženi arktičkim ledom u Finskoj.

Glatko planiranje uz AI, od ponuda do odredišta

Booking.com svojim AI alatima putnicima pomaže pametnije planirati putovanja i maksimalno iskoristiti Black Friday ponude. Funkcija Sažeci pretrage letova ističe ključne razlike poput broja presjedanja, cijene i trajanja putovanja, omogućujući putnicima da s lakoćom odaberu let im najbolje odgovara. Putnici također mogu jednostavno opisati svoj idealan boravak vlastitim riječima, a Pametni filteri automatski će suziti izbor smještaja prema tim željama, štedeći vrijeme i pomažući pronalaženje savršenog mjesta za odmor. Sažeci recenzija izdvajaju najvažnije dojmove gostiju u jasan pregled, kako bi putnici mogli odabrati smještaj s potpunim povjerenjem.5 S ovim, i nekoliko drugih alata, planiranje cijelog putovanja, od letova do smještaja i aktivnosti, jednostavnije je nego ikad, što olakšava pronalaženje najboljih ponuda i osiguranje savršenog putovanja u samo nekoliko klikova.

Za putnike koji se žele dodatno inspirirati, Booking.com izdvojio je tri odredišta koja su se pokazala popularnima među hrvatskim putnicima za odmor ovog prosinca. 6

Beč, Austrija

Beč savršeno spaja bogatu carsku prošlost i suvremenu kulturu. Tijekom prosinca grad oživljava uz božićne sajmove, miris kuhanog vina i ugodne kafiće koji pozivaju na predah. Njegov bezvremenski šarm i blagdanska čarolija čine ga pravim europskim klasikom. Beč nudi bezbroj kulturnih znamenitosti za istraživanje, uključujući Muzej povijesti umjetnosti, koji je po nalogu cara Franje Josipa izgrađen kako bi čuvao jednu od najbogatijih svjetskih zbirki umjetnosti, s djelima koja obuhvaćaju čak pet tisućljeća povijesti, i nezaobilazni Belvedere Museum, gdje posjetitelji mogu uživati u Klimtovu legendarnom Poljupcu te impresivnoj zbirci umjetnina iz razdoblja srednjeg vijeka do suvremenog doba.

Gdje odsjesti: Modern Living Apartments Vienna nudi udobnu i suvremenu bazu za boravak u Beču, s prostranom terasom i besplatnim WiFi-jem - savršeno mjesto za opuštanje nakon dana istraživanja grada. Apartman uključuje potpuno opremljenu kuhinju, privatnu kupaonicu i perilicu rublja, a gostima su na raspolaganju i balkon te terasa s pogledom na vrt. Zahvaljujući odličnoj povezanosti s atrakcijama poput Wiener Stadthallea i dvorca Schönbrunn, ovo je idealan izbor za putnike koji traže opušten boravak u srcu Beča.

New York, Sjedinjene Američke Države

Grad koji nikada ne spava i uvijek nadahnjuje. Tijekom prosinca New York blista od energije - od slavnog božićnog drvca u Rockefeller Centeru i klizališta, do sjajnih izloga i živopisnih ulica. Na svakom koraku osjeća se neponovljiv duh blagdana. New York očarava svojim legendarnim znamenitostima i modernim atrakcijama kao što je SUMMIT One Vanderbilt, multi senzornog iskustva visoko iznad Manhattana. Na tri razine ispunjene digitalnom umjetnošću i staklenim platformama, pruža nezaboravan pogled na panoramu grada i potpuno novu perspektivu na grad koji nikada ne spava.

Gdje odsjesti: Sonder by Marriott Bonvoy Battery Park Apartments nudi elegantan aparthotel smještaj s terasama i vanjskim bazenom. Svaki moderan apartman sadrži potpuno opremljenu kuhinju, klimatizaciju i radni prostor, što ga čini idealnim izborom i za kraće posjete i za dulje boravke. Gosti posebno cijene središnju lokaciju, odličnu povezanost javnim prijevozom te udoban, promišljeno uređen interijer koji pruža pravi osjećaj doma u srcu grada.

Dubai, Ujedinjeni Arapski Emirati

Odredište u kojem se moderan luksuz susreće s pustinjskom mirom. U prosincu Dubai nudi tople dane, blistave panorame grada te svjetski poznatu ponudu shoppinga i gastronomije. Savršeno je mjesto za putnike koji traže sunce, stil i slavlje u savršenom omjeru. Atrakcija koju ne smijete propustiti je Dubai Miracle Garden, jedan od najvećih prirodnih cvjetnih vrtova na svijetu. Posjetitelji mogu šetati među milijunima šarenih cvjetova oblikovanih u složene skulpture i proći kroz romantični Heart Tunnel, cvjetni luk koji doista izgleda kao ulazak u san.

Gdje odsjesti: Udaljen samo kratku šetnju od Burj Khalife i Dubai Malla, Paramount Hotel Midtown nudi luksuzan boravak u srcu grada. Gosti se mogu opustiti u beskonačnom bazenu na krovu s pogledom na panoramu, uživati u spa tretmanima ili ostati aktivni u fitness centru. S elegantnim sobama, izvrsnim restoranima s talijanskom i internacionalnom kuhinjom te prijateljskom obiteljskom atmosferom, ovaj hotel savršeno spaja holivudski glamur s prepoznatljivom sofisticiranošću Dubaija.