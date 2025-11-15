Hrvati putuju pet puta godišnje

Građani Hrvatske ove godine putuju više nego ranije, ali s pažljivijim planiranjem troškova. Najnovije istraživanje MasterIndex koje je za Mastercard provela agencija Improve u listopadu 2025. pokazuje da je prosječan broj putovanja na odmor dosegnuo 4,9 godišnje, što je porast u odnosu na prethodne godine (3,6 2022. te 4,6 2023. i 2024.). Istodobno, poslovna putovanja nastavljaju silazni trend i sada iznose 2,4 godišnje, što je manje nego 2024. (2,6) i 2023. (3,1).

Putovanja s ciljem odmora čine dvije trećine svih putovanja (67%), dok na poslovna otpada 33%. Najviše se i dalje putuje unutar Hrvatske (prosječno 3 putovanja na odmor godišnje), iako se bilježi rast putovanja u zemlje Eurozone (1,3 godišnje).

Na putovanjima u inozemstvo trošimo isto kao i prošle godine

Prosječan trošak posljednjeg putovanja u inozemstvo iznosio je 1.000 eura (medijan) i isti je kao i prošle godine, dok je 2023. iznosio 757 eura. Izražavajući potrošnju preko aritmetičke sredine, ona iznosi 1.465 eura, što je 22 eura više nego prošle godine. Svaki treći ispitanik (31%) potrošio je više od 1.000 eura na svoje zadnje putovanje.

„Kada je riječ o inozemnim putovanjima, 91% građana nosi svoje platne kartice, a među starijima od 50 godina taj udio raste na 99%", istaknula je Gea Kariž, direktorica Mastercarda u Hrvatskoj. „Kartično plaćanje postaje dominantan način plaćanja u inozemstvu: 64% svih troškova pokriva se karticama, u usporedbi s 41% u 2019. godini. Taj rast pokazuje koliko su sigurnost i jednostavnost bezgotovinskih načina plaćanja postali ključni elementi iskustva putnika današnjice, ali i širi trend digitalne zrelosti hrvatskih potrošača."

Zimska sezona: manje skijanja, više adventskih i novogodišnjih putovanja

Kada je riječ o planovima za nadolazeću zimu, 48% ispitanika planira turističko putovanje u inozemstvo, najčešće u europske gradove. Adventska putovanja i dalje su najpopularniji izbor (49% onih koji planiraju putovati), dok raste interes za novogodišnjim putovanjima u Europi (23%) i izvan nje (8%).

Na skijanje ove godine planira otići 19% građana što je pet postotnih poena manje nego prošle godine. Skijanje rjeđe planiraju žene (13% vs 24% muškarci) i stariji od 40 godina (11-14%).

Planirana adventska i novogodišnja putovanja u neki od europskih gradova u pravilu su kraća - do 3 dana, a putovanja na skijanje za većinu traju od 4 do 7 dana. Putovanja izvan Europe traju u prosjeku 10,6 dana. Općenito, u odnosu na prošlu godinu se uočava rast trajanja putovanja.

Na zimska putovanja u inozemstvo ispitanici većinom putuju s partnerom, partnericom ili supružnikom (53%), zatim s obitelji (31%), prijateljima (18%), dok ih 10% ide samo.

Kad se putuje s drugima, obično se radi o tri osobe, a prosječna planirana potrošnja za zimsko putovanje u inozemstvo iznosi 100 eura po osobi i danu. Do 500 eura po putovanju troši 36% ispitanika, a iznad 1.000 eura 33% njih. Na putovanju se u prosjeku planira potrošiti 1.191 eura, dok je - primjerice - za skijanje potrebno izdvojiti 1.633 eura.

Glavni razlozi onih koji ne planiraju putovati u inozemstvo su financijske okolnosti (46%) i činjenica da inače ne putuju zimi (51%). Manji udio građana navodi geopolitičku nesigurnost (4%) ili prirodne katastrofe (4%) kao razloge za odustajanje od putovanja.

Unutar Hrvatske planira putovati 47% građana

Domaći turizam ostaje važan dio zimskih planova - gotovo polovica ispitanika (47%) planira putovati unutar Hrvatske, što je osam postotnih poena manje nego lani. Najviše se putuje u Središnju Hrvatsku (34%) te Gorski kotar i Liku (31%), slijedi Sjeverno primorje, dok se manji broj odlučuje za Slavoniju i Baranju te jug zemlje.

Prosječna planirana potrošnja za zimski odmor u Hrvatskoj iznosi 640 eura, odnosno 73 eura po osobi i danu, što je znatno manje nego na inozemnim putovanjima. Veći budžet se planira za putovanje na Sjevernom Primorju (706 eura), znatno manje nego za putovanja u Dalmaciji (574 eura).

Cijena i kvaliteta presudne pri odabiru destinacije

Pri odabiru destinacije građani i dalje najviše pridaju važnost odnosu cijene i kvalitete (65%) te cijenu smještaja (60%), dok u zimskim mjesecima na važnosti dobiva i cijena prijevoza (36%). Opuštanje i wellness, gastronomska ponuda i mogućnost aktivnog odmora sve su češće među kriterijima odabira.

Mladi do 29 godina češće ističu shopping (25%) i sportske događaje (12%) kao motiv odlaska, dok stariji preferiraju mirnija putovanja s kulturnim i gastronomskim sadržajem.