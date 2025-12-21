Uhvatite trenutak istinskog hedonizma!

Ako postoji trenutak u kojem je dopušteno potpuno se prepustiti uživanju, onda je to onaj koji provodimo uz tanjur pun vrhunskih okusa i čašu izuzetnog vina. Hedonizam nije samo uživanje, to je mala životna filozofija koja nas podsjeća da zastanemo, udahnemo i odvojimo vrijeme za iskusiti trenutke koji pune dušu. A upravo takve trenutke SelectBox poklon paketi pretvaraju u stvarnost kroz fantastična fine dining iskustva u suradnji s partnerima iz Hrvatske i Slovenije.

Kako bismo ti olakšali izabrati vrhunsko iskustvo za tebe i tvoje najmilije, pred tobom je maleni vodič kroz neke od najboljih restorana i vinarija iz naše ponude. U nastavku teksta dopusti da ti predstavimo mjesta na kojima gastronomija postaje umjetnost i doživljaj koji se pamti.

Restoran Sofija, Rimske terme

Kad povijest i gastronomija zajedno ispričaju priču

Skriven u bajkovitom ambijentu Rimskih Termi, restoran Sofija je jedno od onih mjesta koja stvaraju istinsku kulinarsku simfoniju. Ne samo zbog elegantnog interijera i mirne atmosfere, već zbog ideje kako se ovdje hrana ne poslužuje, ona se ovdje slavi.

Kuhinja restorana Sofija vješto spaja tradiciju slovenskog podneblja s modernim kulinarskim pristupima. Tebe i tvoje najmilije kojima želiš pokloniti dašak izvrsnosti, ovdje očekuju jela osmišljena prema filozofiji mediteranske kuhinje, pripremljena s lokalnim sastojcima vrhunske kvalitete. Ovdje su dostupne sezonske kreacije koje se mijenjaju ovisno o godišnjim dobima te chefovi koji se ne boje eksperimentirati s teksturama i okusima, a rezultat toga su fini zalogaji koji mame osmijeh na lice.

Makarun Restaurant & Bar - Split

Dalmatinski stil u modernom ritmu

Smješten u samom srcu Splita, Makarun je istinska dalmatinska gastro-ikona. Poznata po domaćoj ručno rolanoj tjestenini, izrađenoj po receptu starom 300 godina, kuhinja ovog restorana ne zaustavlja se na tradiciji, već predstavlja njezinu modernu interpretaciju.

Ovaj skriveni gastronomski dragulj koji spaja dalmatinsku tradiciju i jedinstveni ambijent unutar Dioklecijanove palače, mjesto je gdje se autentične namirnice, poput svježe ribe i morskih plodova, spajaju u kreativne degustacijske menije i maštovita vegetarijanska jela koja osvajaju oko i nepce. Ambijent je topao, dalmatinski ležeran, a večera uz vino na terasi pretvara se u pravo malo slavlje života.

Stoga, ako tražiš mjesto gdje je svaki detalj promišljen, a uživanje uzdignuto na novu razinu, Makarun je definitivno adresa na koju trebaš svratiti.

Restoran Triangel - Gozd Martuljek

Ekskluzivna večera za posebne trenutke

Podno slovenskih Alpa, u jednom od najljepših kutaka Nacionalnog parka Triglav, nalazi se restoran Triangel. Ovaj restoran svojim gostima osigurava jedno od najposebnijih fine dining iskustava u regiji te nudi gurmanski stol koji je prava kulinarska predstava. Degustacijski meniji mijenjaju se sezonski, a svaki je tanjur kombinacija kreativnosti, znanja i lokalnih sastojaka.

Lokalno alpsko i mediteransko-kraško okruženje inspiracija su za jela koja se pripremaju u restoranu Triangel. Svoje nepce možeš razmaziti i na terasi s koje se pruža prekrasan pogled na Martuljku koja oduzima dah. U hladnijim večerima pruža se ovdje i romantična toplina uz vanjski kamin pod zvjezdanim nebom. Zato, ako se odlučiš dati priliku ovom restoranu, sjeti se kako ne jedemo samo da napunimo želudac - ovdje jedemo da napunimo dušu!

Restoran Vodnjanka - Zagreb

Istarska tradicija u srcu metropole

Vodnjanka je komadić Istre preseljen u Zagreb. To je restoran pun karaktera, mirisa i okusa koji podsjećaju na domaću kuhinju, ali izvedenu na visokoj razini. Naime, već dvadesetu godinu zaredom uvršteni su u 100 najboljih restorana u Hrvatskoj, a njihovu priču su prepoznali i u Chaine des Rotisseurs - najstarijoj i najpoznatijoj međunarodnoj udruzi restoratera, hotelijera i vinara, čiji su ponosni član.

Zahvaljujući legendarnoj istarskoj chefici Svjetlani Celiji koja njeguje tradiciju istarske kuhinje više od 50 godina, ovdje se možeš prepustiti istarskim delicijama poput boškarina, domaće tjestenine, vrhunskog maslinovog ulja i, naravno, tartufa kao i slasticama po starinskim recepturama. Toplina ambijenta i autentičnost svake namirnice, stvaraju osjećaj kao da si u gostima kod nekoga tko kuha s ljubavlju i ponosom pa zato, ako voliš tradiciju u modernom ruhu, Vodnjanka je savršen izbor.

Vinarija Rizman - Komarna

Kad se vino i pogled spoje u doživljaj koji se pamti

Vinarija Rizman jedna je od najimpresivnijih vinskih destinacija u Hrvatskoj. Vinogradi smješteni na strmim padinama iznad Jadrana, s pogledom na Pelješac i most koji oduzimaju dah, ovdje stvaraju vina koja su svježa, mineralna i iznimno karakteristična. Gosti ove vinarije mogu isprobati izvrsna Rizman vina kao što su Pošip, Rusula i Primus, a za prizalogajiti su tu lokalni nagrađivani pršut, sir odležan u dropu ekološkog Plavca malog, lokalni inćuni te bruskete sa dvije vrste tapenada uz nagrađivano ekstra djevičansko maslinovo ulje. Uz vrhunska ekološka vina i autohtone sorte poput plavca malog, Rizman nudi i nezaboravne trenutke opuštanja uz ambijent koji poziva na sporiji ritam i uživanje.

Degustacija ovdje nije samo kušanje, to je iskustvo koje ćeš ti i tvoji najmiliji, zauvijek pamtiti.

Restoran Spargus - Špitalič pri Slovenskih Konjicah

Prirodni okusi, kreativna kuhinja i čista gastronomija

Spargus je restoran koji poštuje prirodu i njezine darove. Temelji se na sezonskim namirnicama, domaćim recepturama i kreativnosti chefova, koji obične sastojke pretvaraju u izvanredne tanjure uz širok izbor slovenskih i međunarodnih vina koja nadopunjuju svako jelo i stvaraju skladnu ravnotežu okusa. Sve to odvija se u ugodnoj atmosferi koja odražava osobnost restorana, pri čemu se ponuda mijenja ovisno o sezoni, što znači da je svaki dolazak novo iznenađenje. Ambijent koji nudi restoran Spargus je topao, ugodan i idealan za sve koji žele uživati u pravoj, iskrenoj gastronomiji.

Hedonizam je uvijek dobra ideja s nama

SelectBox poklon paketi pružaju slobodu, fleksibilnost i pristup najkvalitetnijim restoranima, pri čemu njihova svestranost znači da kada ove poklon pakete biraš kao dar, ne moraš brinuti hoćeš li pogoditi što osoba želi. Naime, ovi poklon paketi donose slobodu da osobe kojima ih poklanjaš, same odaberu što im najviše odgovara, u kojem god to bilo trenutku, a svaki izbor vodi prema nezaboravnom gastronomskom doživljaju.

Pronađi svoju destinaciju, iznenadi nekog od obitelji ili prijatelja vrhunskim okusima i mirisima na nekoj od odabranih lokacija koju donose SelectBox poklon paketi te zakorači u svijet u kojem su okusi glazba, a obroci mali praznik života