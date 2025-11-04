Hrvatima je OK da im AI da ideje za putovanje
Hrvatski putnici spremni su dopustiti umjetnoj inteligenciji da ih inspirira za sljedeće putovanje
Umjetna inteligencija (AI) mijenja način na koji ljudi otkrivaju i doživljavaju svijet. Prema prvom globalnom izvješću o stavovima prema umjetnoj inteligenciji koje je proveo Booking.com, putnici u Hrvatskoj spremni su istražiti sve što umjetna inteligencija može ponuditi - čak 90 % njih izjavilo je kako želi koristiti AI u planiranju svojih budućih putovanja, bilo za pronalaženje skrivenih destinacija ili organizaciju savršenog plana putovanja.
Povjerenje se mijenja, a putnici redefiniraju što smatraju stručnim
Izvješće otkriva kako hrvatski putnici sve više koriste alate temeljene na umjetnoj inteligenciji kao dio svog putničkog iskustva, a 58 % njih već je koristilo AI u nekom aspektu planiranja putovanja. Štoviše, AI asistenti (18 %) smatraju pouzdanijim izvorom informacija od putničkih blogera (15 %) ili influencera na društvenim mrežama (5 %).
AI kao saveznik u putovanju, a ne kao zamjena
Dok se umjetna inteligencija neprestano razvija, hrvatski su putnici posebno uzbuđeni zbog njezine sposobnosti da putovanja učini jednostavnijima i učinkovitijima. Tijekom putovanja, putnici AI najčešće koriste za prijevod (45 %), preporuke aktivnosti na odredištu (43 %) i restorana (33 %, kao i za snalaženje u nepoznatim mjestima ili prijevozu (37 %).
Za one koji žele iskusiti kako tehnologija već sada oblikuje svijet putovanja i ugostiteljstva, Booking.com predstavlja dva europska odredišta u kojima se inovacija i putovanja susreću na svakom koraku.
London, Ujedinjeno Kraljevstvo
Ovaj grad spaja stoljetne znamenitosti i najsuvremenija iskustva - od beskontaktnih muzeja i AI navigacijskih alata do pametnih hotela koji mijenjaju značenje udobnosti i praktičnosti. Ljubitelji tehnologije ne bi smjeli propustiti Muzej znanosti u Londonu, koji grad čini nezaobilaznom destinacijom. Većina sličnih atrakcija dostupna je besplatno, što putnicima omogućuje da u potpunosti uživaju u svom tehnološkom entuzijazmu bez dodatnih troškova.
Gdje odsjesti: Za one koji žele vidjeti kako tehnologija transformira klasični londonski boravak, Eccleston Square Hotel u četvrti Pimlico spaja povijesnu arhitekturu s pametnim inovacijama. Svaka soba ima napredni sustav upravljanja svjetlom, zvukom i zastorima, Hästens krevete te 49-inčni ravni TV s Chromecastom za prijenos sadržaja s mobilnih uređaja i pristupom concierge usluzi. Mramorne kupaonice imaju skriveni TV ekran i „pametno staklo" koje postaje neprozirno dodirom gumba - nudeći inovativan doživljaj u srcu grada.
Berlin, grad u kojem se povijest i inovacija isprepliću, postao je jedno od vodećih europskih središta tehnologije i kreativnosti. Od futurističkih instalacija u Sony Centeru do posjeta vidikovcu na Berlinskom TV tornju, gdje vas brzi lift vodi više od 300 metara iznad grada, s panoramskim pogledom na znamenitosti poput Brandenburških vrata i Olimpijskog stadiona te barom s raznovrsnom ponudom pića. Nekadašnji simbol inovacije u Istočnom Berlinu, toranj danas ostaje jedan od najviših objekata u Europi, njegov zadivljujući pogled zajedno s rotirajućim restoranom čine savršen spoj prošlosti, sadašnjosti i budućnosti.
Gdje odsjesti: Za putnike koji žele i inovaciju i udobnost, hotel NH Collection Berlin Mitte Friedrichstrasse pruža uvid u budućnost ugostiteljstva. Smješten u samom srcu Berlina, svega nekoliko koraka od Brandenburških vrata i Reichstaga, hotel kombinira moderan dizajn s pametnim značajkama poput holografske tehnologije za 3D poslovne prezentacije, punionica za električna vozila i besprijekorne digitalne povezanosti u cijelom objektu - što ga čini savršenom bazom kako za posao tako i za istraživanje.
