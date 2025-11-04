Hrvatima je OK da im AI da ideje za putovanje

Umjetna inteligencija (AI) mijenja način na koji ljudi otkrivaju i doživljavaju svijet. Prema prvom globalnom izvješću o stavovima prema umjetnoj inteligenciji koje je proveo Booking.com, putnici u Hrvatskoj spremni su istražiti sve što umjetna inteligencija može ponuditi - čak 90 % njih izjavilo je kako želi koristiti AI u planiranju svojih budućih putovanja, bilo za pronalaženje skrivenih destinacija ili organizaciju savršenog plana putovanja.

Povjerenje se mijenja, a putnici redefiniraju što smatraju stručnim

Izvješće otkriva kako hrvatski putnici sve više koriste alate temeljene na umjetnoj inteligenciji kao dio svog putničkog iskustva, a 58 % njih već je koristilo AI u nekom aspektu planiranja putovanja. Štoviše, AI asistenti (18 %) smatraju pouzdanijim izvorom informacija od putničkih blogera (15 %) ili influencera na društvenim mrežama (5 %).

AI kao saveznik u putovanju, a ne kao zamjena

Dok se umjetna inteligencija neprestano razvija, hrvatski su putnici posebno uzbuđeni zbog njezine sposobnosti da putovanja učini jednostavnijima i učinkovitijima. Tijekom putovanja, putnici AI najčešće koriste za prijevod (45 %), preporuke aktivnosti na odredištu (43 %) i restorana (33 %, kao i za snalaženje u nepoznatim mjestima ili prijevozu (37 %).

Za one koji žele iskusiti kako tehnologija već sada oblikuje svijet putovanja i ugostiteljstva, Booking.com predstavlja dva europska odredišta u kojima se inovacija i putovanja susreću na svakom koraku.

London, Ujedinjeno Kraljevstvo

Ovaj grad spaja stoljetne znamenitosti i najsuvremenija iskustva - od beskontaktnih muzeja i AI navigacijskih alata do pametnih hotela koji mijenjaju značenje udobnosti i praktičnosti. Ljubitelji tehnologije ne bi smjeli propustiti Muzej znanosti u Londonu, koji grad čini nezaobilaznom destinacijom. Većina sličnih atrakcija dostupna je besplatno, što putnicima omogućuje da u potpunosti uživaju u svom tehnološkom entuzijazmu bez dodatnih troškova.

Gdje odsjesti: Za one koji žele vidjeti kako tehnologija transformira klasični londonski boravak, Eccleston Square Hotel u četvrti Pimlico spaja povijesnu arhitekturu s pametnim inovacijama. Svaka soba ima napredni sustav upravljanja svjetlom, zvukom i zastorima, Hästens krevete te 49-inčni ravni TV s Chromecastom za prijenos sadržaja s mobilnih uređaja i pristupom concierge usluzi. Mramorne kupaonice imaju skriveni TV ekran i „pametno staklo" koje postaje neprozirno dodirom gumba - nudeći inovativan doživljaj u srcu grada.

Berlin, Njemačka

Berlin, grad u kojem se povijest i inovacija isprepliću, postao je jedno od vodećih europskih središta tehnologije i kreativnosti. Od futurističkih instalacija u Sony Centeru do posjeta vidikovcu na Berlinskom TV tornju, gdje vas brzi lift vodi više od 300 metara iznad grada, s panoramskim pogledom na znamenitosti poput Brandenburških vrata i Olimpijskog stadiona te barom s raznovrsnom ponudom pića. Nekadašnji simbol inovacije u Istočnom Berlinu, toranj danas ostaje jedan od najviših objekata u Europi, njegov zadivljujući pogled zajedno s rotirajućim restoranom čine savršen spoj prošlosti, sadašnjosti i budućnosti.

Gdje odsjesti: Za putnike koji žele i inovaciju i udobnost, hotel NH Collection Berlin Mitte Friedrichstrasse pruža uvid u budućnost ugostiteljstva. Smješten u samom srcu Berlina, svega nekoliko koraka od Brandenburških vrata i Reichstaga, hotel kombinira moderan dizajn s pametnim značajkama poput holografske tehnologije za 3D poslovne prezentacije, punionica za električna vozila i besprijekorne digitalne povezanosti u cijelom objektu - što ga čini savršenom bazom kako za posao tako i za istraživanje.