5 koristi od naranče

Naranče su sjano voće koje, na svu sreću, raste i kod nas i možete nabaviti prave, pune i sočne naranče i uživati. No, nije to samo užitak već i zdrav stvar!

Jedna naranča srednje veličine ne samo da sadrži preporučenu dnevnu dozu vitamina C, već pomaže i kod bolova u mišićima nakon vježbanja te smanjuje rizik od nekih kroničnih bolesti.

Ovo su samo neke od posljedica konzumiranja naranče koje vjerojatno niste znali.

Mogu uzrokovati probleme s jetrom - ako imate druge rizične faktore za nealkoholnu masnu jetru, ograničite unos naranči. Studija objavljena u časopisu Nutrition povezala je sirove naranče s povećanim rizikom od nealkoholne masne jetre među odraslim osobama. Oni koji su jeli sedam i više naranči tjedno imali su 17% veći rizik od razvoja te bolesti, piše EatThis.

Olakšavaju bolove u mišićima nakon vježbe - ako tražite način kako se što brže oporaviti nakon vježbanja, probajte u svakodnevni meni dodati naranče. One su sjajan izvor vitamina C koji će ublažiti negativne posljedice vježbanja. Prema istraživanju osobe koje su uz vježbanje konzumirale vitamin C, imali su značajno manje tegoba s bolovima u mišićima.

Poboljšava kolesterol u krvi - ako se borite s visokim kolesterolom ili ga jednostavno želite spustiti u granice normale, uvođenje naranči u redovnu prehranu jedan je od koraka prema tome. Istraživanje objavljeno u časopisu Nutrition Research otkrilo je da sudionici koji su konzumirali koncentrat naranče, imaju nižu razinu kolesterola u krvi za 10,6% za četiri tjedna. Drugo istraživanje objavljeno u istom časopisu pokazalo je da sok od naranče snižava kolesterol kroz period od 60 dana.

Reguliraju probavu - ako želite dovesti probavu u red, naranče bi mogle pomoći. Naranča prosječne veličine sadrži oko 2,8 grama vlakana koji su nužni za zdravlje probavnog sustava. Svakako bi je trebale uvesti u prehranu osobe koje imaju problema sa zatvorom.

Smanjuju rizik od srčanog udara - bez obzira imate li u obitelji povijest kardiovaskularnih problema ili samo želite spriječiti zdravstvene probleme, uvođenje naranče u dnevni meni je odličan izbor za vaše srce. Istraživanje otprije pet godina objavljeno u časopisu Nutrinets otkrilo je da je unos visokih doza vitamina C povezan s smanjenim rizikom od kardiovaskularnih bolesti i smrti.

