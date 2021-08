Koliko često pijete hladnu vodu?

Voda je potrebna svima i svugdje, no to baš i nije tako - mi obično otvorimo vodu iz pipe i normalno se napijemo, no u Africi to nije moguće u većini slučajeva. Upravo iz tog razloga treba biti ponizan i znati što imamo..

No, kad smo već kod toga, većina ljudi pije vodu cijelog dana, a specijalno kad se probudimo - zapravo smo dehidrirani jer nismo pili cijelu noć. Neki piju čak i toplu, no većina će natočiti hladnu vodu i popiti je... a to nije pretjerano pametno.

"Kada pijemo hladnu vodu, naše tijelo mora potrošiti mnogo energije da poveća temperaturu vode, ostavljajući nam manje energije za ozdravljenje i mentalne funkcije", objasnila je stručnjakinja tradicionalne medicine Sahara Rouz za Mind Body Green.

>> Ljekovite mogućnosti hladne vode >>

Hladna voda može negativno utjecati i na probavni sustav, tako što ga usporava.

"Pijenjem hladne vode sužavate krvne žile i možda nećete imati efikasnu funkciju i apsorpciju, dok se pijenjem tople vode krvne žile šire", objašnjava stručnjakinja.

S druge strane, mnogi liječnici preporučuju hladne napitke za vrijeme vježbanja ili onima koji žive na područjima s toplijom klimom.

>> Kako utažiti žeđ po vrućinama >>

"Hladna voda može spriječiti značajno povećanje tjelesne temperature, pa je osvježavajuća i hladi vas", dodaje Rouz.

Ako ste žedni nije pametno ni čekati da voda dosegne savršenu temperaturu. Zadržavanje hidratacije trebao bi vam biti glavni prioritet, naročito tijekom toplijih godišnjih doba i vježbanja.