4 savjeta kako se spakirati za city break putovanje

Napravili ste najbolju moguću odluku jer nema ljepšeg vremena od onog provedenog upijajući kulturu i arhitekturu zemalja i gradova u kojima do sada niste bili, a uz city break putovanje nećete niti bankrotirati niti potrošiti cijeli godišnji u trenu.

Što je city break?

City break je sve popularniji način putovanja jer vam omogućuje da tijekom tih nekoliko slobodnih dana, koliko ćete ih provesti u drugoj zemlji, zaboravite na svakodnevne obaveze i stres. On je idealan za napuniti baterije i doživjeti nešto novo, a pri tome nećete morati potrošiti puno novaca. Jedino na što bi trebali pripaziti je da ne ponesete više stvari od onih koje vam zaista trebaju, ali ni to nije problem jer smo za vas pripremili vodič koji će vam pomoći da izbjegnete troškove dodatne prtljage pri čemu ćete ponijeti sve što bi vam moglo zatrebati.

Koju odjeću ponijeti?

Jedna stavka na koju se bespotrebno troše novci je svakako prtljaga. U želji da budete spremni za svaku situaciju vjerojatno ćete pakirati toliko odjeće koliko obično ne bi obukli ni u dva tjedna. Nemojte to raditi jer ćete ubrzo shvatiti da vam trošak putovanja raste zbog dodatnog iznosa novaca koji ćete morati dati za dodatnu prtljagu. Za putovanje koje će trajati nekoliko dana ne treba vam četiri para hlača i deset majici, bit će vam dovoljna dva para hlača, jedne traperice, suknja i tri gornja dijela, no pri tome bi trebali svi odjevni komadi biti ili neutralnih boja poput smeđe, crne, bijele, sive ili si međusobno odgovarati paletom boja. Cilj pakiranja je ponijeti točno onoliko odjevnih komada koliko vam treba, a da ih možete kombinirati. Tako ćete imati drugačiji outfit svaki dan.

Kako spakirati odjeću za city break?

Poučeni brojnim putovanjima, savjetujemo vas da ne pakirate odjeću koja se lako gužva, možete i koristiti trik čestih putnika - pakirate odjeću tako da je zarolate u tuljac. Odjeća koja je složena i potom smotana u tuljac manje se gužva, vjerovali ili ne, a ujedno i tako savijena će vam uštedjeti na prostoru u torbi ili koferu, pa ćete moći spakirati baš sve što vam treba.

U obuću možete staviti čarape, a sitnije odjevne predmete zagurati u praznine koje su vam ostale. Ako putujete tijekom hladnijih dana, pa će vam možda zatrebati i više od jedne jakne, savjetujemo vam ili da težu odjenete na sebe ili da ponesete samo jednu i pri tom razmislite o slojevitom oblačenju i slojevima koji će vam dati potrebnu toplinu. Kabanica je uvijek korisna ako postoji mogućnost da vam kiša pokvari istraživanje grada, a ne zauzima puno prostora.

Kakvu vrstu prtljage odabrati za city break?

Ovisno o pravilima aviokompanije, vaša ručna prtljaga mora odgovarati dimenzijama, to je prtljaga koja ide s vama u kabinu aviona, najčešće u dimenzijama do 45 x 36 x 20 cm, no svako provjerite prije početka pakiranja. Uz ručnu prtljagu koja može biti kofer ili putna torba, nosite sa sobom i osobnu prtljagu (torbica, laptop, ruksak) koju ćete staviti na pod ispod sjedala ispred sebe. Ona također ima zadane dimenzije, no mi vam predlažemo da ponesete onu koja će iskoristiti sav prostor koji vam je na raspolaganju.

U osobnoj prtljazi ćete nositi kozmetiku veličine i pakiranja prema pravilima aviokompanije, osobne predmete, mobitel, punjače i druge sitnice koje vam trebaju biti na dohvat ruke, jednu majicu dugih rukava ili vesticu. Teže stvari ćete staviti u kofer ili putnu torbu, a lakše u osobnu prtljagu.

Moguće je i da ćete morati presjedati. Naposljetku, nije neuobičajeno kombinirati prijevoznike kako bi stigli na željeno mjesto čim prije, čim udobnije i po najnižoj cijeni, zar ne? Nemojte zaboraviti da kad kupujete avio karte, možete i uštedjeti vrijeme pretraživanja zahvaljujući prikupljenjem alternativnih letova na jednom mjestu. Ideja je da imate sve što vam treba, da vam odabir odjevne kombinacije bude lagan, a da vam fokus bude na gradu kojeg ćete obilaziti i iz kojeg ćete se vratiti s predivnim sjećanjima.

New York - neostvareni san? Ne više.

Oduvijek sanjate o putu u "veliku jabuku", no svaki put bi odustali jer vam se činilo prekomplicirano i preskupo? Vrijeme je da brigu stavite na stranu i bacite se na planiranje jer jeftina karta za New York vam je na dohvat ruke. Zahvaljujući eSky.hr stranici, sve linije se nalaze na jednom mjestu, a u jednoj rezervacije možete imati kombinirane letove različitih zrakoplovnih prijevoznika. U trenu ćete sjediti na Times squareu i promatrati užurbani grad oko sebe, uzdahnut ćete pri pogledu na Otok Liberty i Kip slobode, šetati Brooklyn Bridgeom ili ostati impresioniranima na vidikovcu Top of the Rock u Rockefeller centru.

Prilikom kupnje avio karata na stranici eSky.hr uzmite u obzir da imaju i fleksibilno plaćanje koje uključuje odgodu plaćanja i plaćanje na rate, pa ako i niste trenutno u mogućnosti financirati putovanje, uz njihove opcije moći ćete kartu kupiti već danas.