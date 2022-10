Kako planirati nova putovanja

Ljudi diljem svijeta postaju sve optimističniji kada se radi o putovanjima u 2023. u odnosu na 2022. godinu te unatoč trenutačnoj nesigurnosti koja se osjeća globalno, gotovo tri četvrtine (72%) putnika iz Hrvatske tvrde da će se uvijek isplatiti krenuti na putovanje. Raspoloženje se mijenja iz nade ispunjene neizvjesnošću do hrabre prilagodljivosti. Ako je 2022. predstavljala trijumfalni povratak putovanja, 2023. predstavljat će kreativno ponovno osmišljavanje putovanja u postojećem kaosu. U svijetu kontradikcija u kojem svatko pokušava pronaći pravu ravnotežu, testirat će se granice i sve će biti moguće.

Da bi bolje razumio kako će se putovanja ponovno osmisliti u 2023. godini, Booking.com je proveo opsežno istraživanje među više od 24.000 putnika iz 32 zemlje i teritorija1 te ih kombinirao s vlastitim podacima koje je stekao kao lider u svijetu digitalnih putovanja i otkrio sedam novih predviđanja za putovanja.

U vrijeme općih nemira, gdje rat, rastuća društvena polarizacija, inflacija i zabrinutost oko klimatskih promjena nastavljaju radikalno mijenjati svijet, ljudi se nalaze suočeni s različitim pitanjima koja trebaju riješiti - s jedne strane žele učiniti ono što im je važno, a s druge se strane trebaju nositi s obavezama svakodnevnog života. Predviđanja za putovanja u 2023. odražavaju ta razmišljanja, otkrivajući da se potrebe putnika kreću u različitim smjerovima kako bi se prilagodile promjenjivim vremenima.

2. Povratak prirodi

Zamaskirane kolibe, kuhanje na logorskoj vatri i kompas u džepu - nikad nije bilo popularnije "skinuti se s mreže" nego što će to biti 2023. godine. Tijekom nekoliko kaotičnih godina ispunjenih prirodnim katastrofama, političkim nemirima i globalnom pandemijom neki su izgubili povjerenje u svijet, kao i u površnu udobnost našeg modernog života. Stoga bi 39% putnika iz Hrvatske željelo tijekom iskustva putovanja imati osjećaj povratka osnovama u stilu "skidanja s mreže" kako bi pobjegli od stvarnosti (61%) i isključili se te pokušali boraviti samo s onim najnužnijim (39%). Putnici isto tako žele iskoristiti putovanja u 2023. kao priliku da nauče tehnike preživljavanja (60%), primjerice kako pronaći izvor čiste vode (43%), zapaliti vatru (41%), pronaći hranu u divljini (35%) pa čak i kako se pripremiti za apokalipsu (37%).

Očekujte više ekološki prihvatljivih smještaja u prirodi koji će ispuniti potrebe gradskih stanovnika iscrpljenih stresom koji traže jednostavnost, kao i smještaja koji pomažu gostima da budu samodostatniji, primjerice tako da moraju sami nabavljati namirnice i pripremati vlastite obroke tijekom boravka. Također se očekuje da će diljem svijeta porasti broj škola preživljavanja u divljini gdje će putnici moći naučiti bitne vještine koje su potrebne za suočavanje s kataklizmičkim događajima.

"Skinuti se s mreže" u 2023. neće nužno značiti da pritom mora biti i neudobno. Općenito je mišljenje da takva putovanja pretpostavljaju odustajanje od luksuza (48%), međutim, postoji snažna želja za kombiniranjem obaju koncepata. Pa tako 61% putnika iz Hrvatske kaže kako bi razmotrili da se tijekom putovanja "skinu s mreže" samo ako bi mogli boraviti u ugodnim uvjetima.

A koliko putnik koji se skine s mreže želi biti neovisan u 2023.? Gotovo polovica putnika iz Hrvatske (47%) ima uvjet od kojeg ne žele odustati: telefonska i internetska veza na odredištu putovanja su neophodni. Pa takvi putnici neće krenuti u divljinu bez 5G veze

2. Virtualna putovanja

Nekada su se putovanja u svemir smatrala ambicioznim, nezamislivim ciljem. Ali sada kada su ona moguća, kamo bi nas putovanja sada trebala odvesti? Uz 36% putnika iz Hrvatske koji kažu kako će se sljedeće godine okrenuti virtualnoj stvarnosti prilikom planiranja svog godišnjeg odmora, putovanja će tijekom 2023. ući u 3D virtualni prostor metaverzuma koji se stalno razvija. Gotovo trećina putnika (30%) putnika želi se upustiti u višednevno VR ili AR iskustvo putovanja, stoga će metaverzum predstavljati više od pukog isprobavanja prije kupnje. On će omogućiti ljudima da nešto nauče, da se zabave i inspiriraju te će otvoriti vrata beskrajnim pustolovinama. Putnici više neće biti ograničeni fizičkim granicama i moći će eksperimentirati s različitim iskustvima putovanja u godini kada će svjetovi metaverzuma početi rekreirati i redefinirati odredišta. Nakon 2023. godine taktilne povratne informacije, korištenje dodira za komunikaciju s korisnicima, učinit će virtualno putovanje istinski impresivnim iskustvom i pružit će vjerodostojan osjećaj 3D dodira, poput osjećanja finog pijeska i topline sunca.

Putnici će postati odvažniji i prilikom odabira odredišta za putovanja u stvarnom životu, nakon što ih prvi put budu mogli posjetiti s pomoću svojih online avatara u multiverzumu. To je posebno zgodno za one koji možda oklijevaju isprobati nešto novo jer 41% putnika kaže da bi vjerojatnije putovali u odredišta koja prije nisu razmatrali kada bi ih prethodno virtualno doživjeli.

Iako će multiverzum u narednim godinama ponuditi novu vrstu iskustva putovanja, to i dalje neće spriječiti ljude da rezerviraju karte za svoje sljedeće odredište jer tri od pet putnika (67%) smatra da virtualna iskustva nisu dovoljno ispunjavajuća da bi se odredište precrtalo s popisa želja ako se samo virtualno posjeti

3. Uživanje izvan zone komfora

Bilo da se radi o višku energije, suspregnutoj frustraciji ili obnovljenoj želji za životom, svijet je spreman izravno se prepustiti drugim kulturama i novim iskustvima. Polovica (49%) putnika iz Hrvatske želi doživjeti potpuni kulturološki šok u 2023. godini - bilo da se radi o putovanju u odredište gdje će doživjeti potpuno drugačija kulturna iskustva i jezike (45%) ili istraživanju manje popularnih gradova sa skrivenim draguljima koji nisu toliko popularni među drugim putnicima (41%).

Zaboravite na uobičajene klasike, putnici će u 2023. tražiti jedinstvena odredišta za odmor koja šokiraju, iznenađuju i oduševljavaju. Gotovo tri četvrtine putnika iz Hrvatske (73%) raduje se putovanju izvan svoje zone komfora koje će ih dovesti do njihovih granica, a doći će i do novih specifičnijih iskustava koja će potaknuti putnike da svoja iskustva na putovanju dovedu do ekstrema. Gotovo polovica putnika (44%) traži najegzotičnije delicije na svijetu, kao što su najljuća čili papričica, dok 36% njih želi iskoristiti svoj godišnji odmor za uživanje u obilascima s tematikom NLO-a ili traženja izvanzemaljaca.

Ne iznenađuje da putnici koji žele doživjeti kulturološki šok također imaju tendenciju zanemariti oprez. Pa tako tri od deset (37%) putnika u 2023. godini žele kupiti jednosmjernu kartu i pratiti svoje instinkte, kamo god ih oni odveli

4. Glamur dobrih starih vremena

Usred globalne nestabilnosti i čežnje za bijegom od stvarnosti, ljudi žele imati iskustva koja će kod njih prizvati sliku jednostavnijih prošlih vremena. Nostalgična putovanja (92%) tijekom kojih se proživljava čarolija dobrih vremena na vrhu su popisa želja za 2023. Postoji želja - čak i među milenijalcima i generacijom Z koji nikad nisu proživjeli ta vremena - da se proživi romantika pred-digitalnog doba. Stoga 29% putnika iz Hrvatske traži iskustva koja evociraju (rekreirana) emocionalna sjećanja prošlih dana. To uključuje posjete znamenitostima i atrakcijama koji su se prikazali u kultnim retro filmovima ili priliku za proživljavanje grupnog duha tijekom školskog izleta koristeći autobus kao glavni način prijevoza. Putnici više ne zanemaruju igru radi odmora i opuštanja te sve više traže adrenalinski užitak koji pružaju tematski parkovi (44%) i zaokupljuju svoju maštu sudjelujući u aktivnostima kao što su sobe za bijeg, lov na blago i gradnja tvrđava od golemih blokova.

Milenijalci, koji su sada i sami roditelji, potaknut će povratak odredišta koja su bila popularna 80-ih i 90-ih, kao što su Budva u Crnoj Gori, glamurozna alternativa St. Tropezu za slavne osobe iz 80-ih ili Bolzano u Italiji, odredište popularno po retro božićnim sajmovima. Oba se odredišta nalaze na popisu najpopularnijih odredišta za 2023. Milenijalci koji putuju prvi će rezervirati nove vrste smještaja s tematikom određene ere koji će ih vratiti u vrijeme koje im je jako drago. To će vjerojatno učiniti s članovima svoje obitelji (54%) jer su višegeneracijska putovanja za obiteljsko okupljanje na vrhu planova za putovanja u 2023.

5. Mirna i ugodna putovanja

Putovanja u 2023. podići će dobrobit za um, tijelo i duh na višu razinu - radi se o pristupu uz potpuno uživanje, bez ograničenja za postizanje mira i užitka, koji također obuhvaća manje konvencionalne putove do opuštanja. Boravak uz prakticiranje meditacije ili na kojem se radi na osviještenosti uvijek je popularan među putnicima iz Hrvatske (37%), pri čemu 31% želi pronaći mir na tihom mjestu, a 29% želi otići na odmor na kojem će se usredotočiti na mentalno zdravlje, prosvjetljujuće zdravlje ili ono što pomaže savladati važne životne događaje, kao što su menopauza ili trudnoća. Sve veća spremnost da se u javnosti govori o seksualnoj dobrobiti, užitku i orijentaciji potiče ljude da se odluče na putovanje s erotskom tematikom (31%)

6. Od dnevne rutine do sjajnog poslovnog odmora

Postupnim pomakom od koncepta „rada s bilo kojeg mjesta" koji je sada gotovo jednako uobičajen kao i godišnji odmor, zaposlenici sve više žele sačuvati vrijeme godišnjeg odmora za potpuni bijeg od stvarnosti. Značajni broj njih (68%) ne želi se tijekom putovanja baviti svojim poslom u 2023., dok gotovo polovica njih (44%) doduše nije zainteresirana za rad dok su na putovanju, ali bi razmislili o tome da sudjeluju na putovanju ili izletu s tvrtkom.

Poslovna putovanja stoga će ponovno biti na dnevnom redu u 2023. godini. Međutim, za razliku od poslovnih putovanja prije pandemije bolesti COVID, zaposlenici traže više prilika za rad na timskim druženjima u stvarnom životu - i to uvijek izvan ureda - što pokazuje rastuću potražnju za kombiniranjem poslovnih putovanja s produktivnom zabavom. Zapravo, 36% radne snage iz Hrvatske rado bi dočekalo kada bi njihov poslodavac planirao poslovno putovanje u stvarnom svijetu kako bi se ljudi okupili, a tek nešto više od polovice njih (55%) željelo bi da njihov poslodavac novac koji je uštedio prelaskom na rad na daljinu/hibridni rad iskoristi na poslovna putovanja ili izlete.

Kao odgovor na to tijekom 2023. očekuje se porast poslovnih putovanja s fokusom na jačanje odnosa i korporativnu relaksaciju, a ne na sam rad. Poslodavci će iskustvo putovanja učiniti igrom i uvući zaposlenike u svijet gdje je timski rad jedina opcija. To mogu biti putovanja na temu preživljavanja u luksuznim kolibama ili seoskim kućama uz zajedničko kuhanje i pustolovne aktivnosti na otvorenome ili putovanja na temu rješavanja zločina, prilikom kojih će škole za špijune, tečajevi za detektive ili simulacije istraživanja mjesta zločina poslužiti kao lov na blago uz razgledavanje.

Od toga će i tvrtke imati koristi - više od polovice (60%) radnika iz Hrvatske smatra da ih istraživanje novih mjesta nadahnjuje da budu produktivniji na poslu

7. Štednja kako bi se moglo naveliko trošiti

U 2023. godini u kontekstu globalne gospodarske neizvjesnosti nastavit će se prioritizirati putovanja, ali će se više paziti na to kako da se najbolje iskoristi budžet za putovanja i na to čemu se treba dati prednost. Ljudi će nastaviti bezbrižna putovanja stavljati na vrh svojih planova, a gotovo polovica (41%) putnika iz Hrvatske kaže da im ulaganje u odmor i dalje ostaje glavni prioritet. Međutim, vođenje računa o troškovima ključna je stvar. Pa tako gotovo sedam od deset (63%) putnika nastavlja razmišljati o putovanjima, dok razmatraju kako najbolje potrošiti svoj novac.

Tako će 2023. godina biti godina financijski sofisticiranog planiranja putovanja. Ljudi će bolje iskoristiti svoje manje budžete tako što će iskoristiti prednosti ponuda, raznih trikova i pametno zakazanih putovanja (67%). Također će davati prednost omjeru vrijednosti za novac uz popuste i programe vjernosti (47%). Više od polovice putnika iz Hrvatske (53%) pokušat će uštedjeti novac tako da u obzir uzmu odredišta izvan sezone ili duže rute na putovanju, dok će većina njih (58%) putovanja planirati ranije unaprijed kako bi pokušali osigurati bolju ponudu. Više od polovice (57%) putnika smatra kako će svoj budžet na najbolji način iskoristiti ako se odluče na jedan ili dva duža odmora, umjesto nekoliko manjih putovanja.

U tom kontekstu mnogi su putnici iznenađujuće spremni povećati svoj budžet, čak se donekle i razbacivati novcem, za dijelove putovanja koji su im najvažniji. Gotovo polovica njih (44%) priznaje kako planiraju dati više oduška svojim navikama za trošenje tijekom odmora kako bi nadoknadili za propuštena putovanja tijekom posljednjih nekoliko godina, dok 32% njih planira mnogo potrošiti kako bi maksimalno iskoristili svoje putovanje, a svako je iskustvo vrijedno toga.

Maja Vikario, regionalna menadžerica za Booking.com odgovorna za područje Hrvatske i zemlje u regiji, komentira:

„Ako smo zadnjih nekoliko godina nešto naučili to je da putovanja ne trebamo uzimati zdravo za gotovo. Ovogodišnja predviđanja putovanja pokazuju želju da putovanje bude način traženja neumoljivih trenutaka bijega od stvarnosti, s putnicima željnim otkrivanja novih odredišta i prirodnih ljepota daleko od užurbane svakodnevice. Na Booking.com-u, naš će cilj i dalje biti olakšati svima da istražuju svijet na personaliziraniji i povezaniji način u nadolazećoj godini i kasnije."