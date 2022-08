Doživite pustolovinu na jezeru

Bilo da putnici više vole jezera okružena jelama, pješčanim plažama ili stijenama, život je mnogo ljepši na obali goleme slatkovodne površine. S obzirom na to da velika većina (87%)* putnika iz Hrvatske tvrdi da im pogled na vodenu površinu istog trena poboljša raspoloženje, putovanje na jezero idealan je odmor.

Svijet je prepun jezera pa je Booking.com u skladu sa svojom misijom da svima olakša istraživanje svijeta pretražio više od 28 milijuna svojih smještajnih objekata u više od 155.000 odredišta kako bi predstavio pet najboljih odredišta koja putnici Booking.com-a najviše preporučuju upravo zbog jezera.** Od slatkovodnog jezera Taupo na Novom Zelandu do kristalne patagonijske vode jezera Nahuel Huapí, ova prekrasna odredišta pozivaju putnike da se provozaju brodom, odu na pecanje na doku ili jednostavno sjednu i uživaju u očaravajućem pogledu odraza ljetnog dana na površini jezera.

Jezero Annecy, Annecy, Francuska

Alpski grad Annecy nalazi se u jugoistočnoj Francuskoj i jedan je od najslikovitijih gradova u Francuskoj. Čak ga zovu i „alpskom Venecijom" zbog mreže kanala i popločanih ulica s nizovima lijepih pastelnih kuća, a smjestio se na sjeverozapadnoj obali istoimenog jezera, jednog od najvećih u Francuskoj, za koje se zbog njegove kristalno bistre tirkizne vode govori da je najčišće jezero u Europi. Ovo jezero koje ukrašavaju čamci s veslima idealno je za sve ljubitelje slatkovodnih pustolovina jer nudi plivanje, sportove na vodi i mnoštvo mjesta za sunčanje. Do plaže Albigny potrebna je samo kratka šetnja od grada, a na suprotnom kraju jezera putnici mogu pješačiti stazom uz liticu do veličanstvenog vodopada Angon smještenog u kanjonu. Za one koji žele istražiti više od samog jezera dobra je opcija otići na obilazak Annecyja pješice i istražiti šarmantni alpski gradić te otkriti povijesne znamenitosti koje uključuju srednjovjekovni dvorac i Pont des Amours - Most ljubavi.

Gdje boraviti: Za jednostavan put do plaže odaberite boravak u objektu Les Ô d'Annecy, koji je certificiran za održivost i ima Booking.com-ovu oznaku 'Održiva putovanja', a smješten je blizu obala jezera Annecy. Ovaj šarmantni, otmjeni smještaj s uslugom doručka smješten je u šumi stoljetnih borova, a ondje ćete se osjećati kao kod kuće jer nudi udobne sobe s francuskom posteljinom i toplim vintage dekorom. Objekt je smješten nekoliko minuta od Annecyja između planina i jezera, a gosti mogu uživati u panoramskom pogledu iz unutarnjeg bazena s grijanjem na drva ili salona smještenog među drvećem. Svakog se jutra poslužuje ukusan domaći doručak, a u sklopu objekta dostupni su wellness centar i usluga masaže za potpuni odmor i opuštanje.

Jezero Taupo, Taupo, Novi Zeland

Taupo je grad koji nudi mnoštvo aktivnosti i znamenitosti, smješten na sjeveroistočnoj obali jezera Taupo i ondje se uz prvi nacionalni park na Novom Zelandu nalaze i drevne prašume. Najveće slatkovodno jezero u Australaziji, jezero Taupo, jest kaldera - poplavljeni vulkanski krater koji je formiran prije 25.000 godina i veličine je Singapura! Ovih dana putnici mogu uživati u prednostima takve seizmičke aktivnosti u jednom od desetaka geotermalnih vrućih bazena koji se mogu naći na obali zaljeva Tapuaeharuru. Osim jezera posjetitelji mogu vidjeti prekrasne snježne vrhove Nacionalnog parka Tongariro. Za ovisnike o adrenalinu postoji mnoštvo aktivnosti, od raftinga na brzacima do skoka s padobranom, a jezero je poznato po vrhunskom svjetskom ribolovu pastrve. Posjetiteljima koji su više za opuštenije pustolovine, preporučujemo krstarenje jezerom Taupo, uživanje u predivnom pogledu na slapove Huka te otkrivanje vrućih geotermalnih točki poput bazena s blatom, termalnih izvora i fumarola.

Gdje boraviti: Iskoristite najbolji pogled koji se pruža iz objekta The Point Villas, smještenog na lokaciji iznad zaljeva Mine na jezeru Taupo, s okolnim planinama u neposrednoj blizini. Sve luksuzne vile sa sadržajima za pripremu hrane elegantno su dizajnirane s klasičnim hrastovim pokućstvom i lokalnim umjetničkim djelima i sve se otvaraju prema velikim privatnim terasama s mineralnim bazenima na solarno grijanje, hidromasažnim kadama te roštiljem. Gosti mogu uživati u pogledu i miru uz sve prednosti i privatnost vrhunskog smještaja, uključujući pristup terenima za golf i tenis.

Jezero Luzern, Luzern, Švicarska

Luzern je prekrasan drevni grad smješten u središnjoj Švicarskoj, prepun romantičnih mostova, sunčanih trgova, kuća u živopisnim bojama te šetnica uz jezero. Grad koji odiše poviješću i mitovima okružen je planinama te leži na kobaltnim obalama jezera Luzern. Zahvaljujući jedinstvenom obliku ovog prekrasnog jezera, koje se širi u 4 različita pravca, putnici imaju na izbor mnoštvo ruta za istraživanje ljepota grada. Započnite sa samostalnim obilaskom planine Pilatus i jezera Luzern kako biste otkrili sve zanimljivosti s kopna i iz zraka prije nego što krenete na krstarenje i otkrivanje samog jezera. Posjetitelji će ići žičarom na planinu, a zatim će krenuti vlakom na vožnju najstrmijom željeznicom na kolosijeku na svijetu te uživati u nevjerojatnom pogledu na Alpe i slikovita sela u podnožju. Za putnike koji vole uzbuđenja preporučujemo uspon pješice na planinu Pilatus, što je pješačenje od 8 km (i nije za početnike!) ili da iskušaju poznatu Švicarsku stazu kako bi vidjeli nevjerojatnu srednjovjekovnu arhitekturu odozgo.

Gdje boraviti: Iskusite boravak u objektu Art Deco Hotel Montana, smještenom visoko iznad jezera Luzern i udaljenog samo nekoliko minuta od povijesnog središta grada. Najkraća uspinjača u Švicarskoj vodi goste od prizemlja do starinski dekoriranog predvorja, dok dizajn odgovara imenu hotela te predstavlja hrabre i elegantne geometrijske uzorke. Gosti mogu birati između mnoštva jedinica, od kojih svaka ima prekrasan panoramski pogled na grad ili jezero. Ako putnici traže luksuz, prostrani penthouse nudi privatnu terasu na krovu s grijanom hidromasažnom kadom. Gosti mogu uživati u večernjem zalasku sunca u modernom klubu Montana Beach Club na krovu i uživati u večernjem pogledu na grad ili pak ukusnoj večeri u gurmanskom restoranu Scala Restaurant & Terrace u grijanom zimskom vrtu.

Jezero Ashinoko, Hakone, Japan

Miran grad Hakone poznat je po termalnim izvorima, umjetničkim muzejima i drevnim znamenitostima, a nalazi se u Nacionalnom parku Fuji-Hakone-Izu, u čijem se središtu nalazi jezero Ashinoko. Kobaltno plavo jezero formirano je u kalderi planine Hakone nakon erupcije vulkana 1170. godine. Danas se na mirnoj vodi vidi odraz zelenog lišća i kultnih snježnih vrhova planine Fuji, što ovo mjesto čini idealnim za predivne fotografije. Ovo je popularna lokacija za ribolov u okolnim gradovima, a važne znamenitosti u blizini uključuju svetište Hakone i park Onshi. Posjetitelji koji odlaze u grad mogu najbolje iskoristiti dan ako odu na personalizirani privatni cjelodnevni izlet u Hakone. Putnici imaju opciju prošetati gradom i posjetiti autentične japanske čajane i povijesne znamenitosti poput dvorca Odawara ili pak istražiti okolicu tijekom razgledavanja brodom koje vodi do najboljih vidikovaca na jezeru Ashinoko.

Gdje boraviti: Smjestite se u ryokanu, tradicionalnom japanskom prenoćištu, za uistinu opuštajući boravak. Objekt Hakone Ashinoko Hanaori nalazi se usred šume i nudi dva bazena s termalnom vodom koji gledaju na veličanstveno jezero Ashinoko. Ovaj uglađeni hotel uređen je poput modernog ryokana, nudi uslugu masaže i terasu s vodenim sadržajima te prostorom za sjedenje ugrađenim u podu. Gosti mogu uživati u tradicionalnim detaljima u cijelom objektu, od onsena (kupke s toplom vodom) do yukata (opuštene japanske odore), koji gosti mogu nositi u blagovaonici, te naravno, veličanstvenog japanskog vrta u punom sjaju.

Jezero Nahuel Huapí, San Carlos de Bariloche, Argentina

San Carlos de Bariloche, poznat kao Bariloche, smješten je u brdima Anda i okružen je šumama, planinama i jezerima. Ovaj je grad smješten u argentinskoj regiji Patagonia, a poznat je po arhitekturi u alpskom stilu i živahnoj industriji čokolade. Ovaj grad smješten uz obalu jezera Nahuel Huapí savršeno je odredište za one koji traže mirno utočište ili zabavnu avanturu jer je Bariloche proglašen glavnim gradom pustolovnog turizma Argentine 2012. godine. Ledenjačko jezero središnji je dio Nacionalnog parka Nahuel Huapí i svake godine privlači milijune posjetitelja zahvaljujući kristalno čistoj plavoj vodi i raznolikim plažama. Gosti mogu uživati u nizu aktivnosti, uključujući vožnju kajakom preko jezera do vodopada i osamljenih uvala, ili mogu otići u brda i planinariti na planinu Bella Vista, a na vrhu se mogu nagraditi predivnim pogledima.

Gdje boraviti: Za onih 34%*** putnika iz Hrvatske koji luksuzan smještaj smatraju iznimno važnim prilikom planiranja odmora, objekt Llao Llao Resort, Golf-Spa pravi je izbor. Ovaj ekskluzivni resort ima teren za golf s 18 rupa, teniske terene, infinity bazen i opuštajući spa centar. Sobe su uređene u seoskom stilu i iz njih se pruža pogled na jezera Nahuel Huapi i Moreno, a pozadinu čine kristalna patagonijska voda te veličanstvene Ande. U neposrednoj blizini plaže gosti mogu uživati u nizu sportskih i rekreativnih aktivnosti, uključujući ribolov, pješačenje, biciklizam i vodene sportove. Resort također ima objekt s Booking.com-ovim certifikatom za održiva putovanja zahvaljujući inicijativama koje uključuju ulaganje u lokalnu zajednicu i zaštitu okolnih netaknutih šuma nacionalnog parka.

