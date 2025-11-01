ZPC u studenome ima zanimljive stvari

Izvedbeni program Zagrebačkog plesnog centra u studenom nastavlja donositi jedinstven plesni sadržaj. Posljednje ovogodišnje izdanje ciklusa PLESNIH DODATAKA posvećeno stvaralaštvu Irme Omerzo, nadopunjuju dvije premijerne izvedbe - VJEŽBANJE SUOSJEĆANJA autorice Nikoline Komljenović te URSA MINOR koreografkinje Zrinke Lukčec. Uz reprizne izvedbe nagrađivanih predstava, dio programa posvećen je i dosad najmlađoj publici ZPC-a - imerzivna plesno-glazbena instalacija SVJETLUCANJE donosi publici jedinstveno umjetničko iskustvo: susret pokreta, zvuka i prvih dodira s plesom.

Premijerne izvedbe

Na repertoaru Zagrebačkog plesnog centra u studenom izdvajaju se čak dvije premijere.

Predstava URSA MINOR koreografkinje Zrinke Lukčec (21. i 22. studeni) polazi od ljudske potrebe za orijentacijom i traženjem uporišta - u prostoru, vremenu i sebi samima. Kroz pokret i simboliku propituje odnos čovjeka, prirode i univerzuma te potragu za izgubljenim središtima svijeta.

Performans VJEŽBANJE SUOSJEĆANJA autorice Nikoline Komljenović (25. i 26. studeni) spaja tjelesnu akciju, zračne akrobacije i vizualnu instalaciju u meditaciju o suosjećanju i ranjivosti. Inspiriran stvarnim svjedočanstvima, rad gradi prostor dijaloga, blizine i otpora kroz zajedničko iskustvo tijela.

Posljedni ovogodišnji ciklus Plesnih dodataka

U drugoj polovici studenog program se nadovezuje sadržajem koji ples sagledava iz druge perspektive - kroz posljednji ovogodišnji ciklus PLESNI DODACI, koji donosi prikaz i razgovor o plesu izvan same izvedbe. Ovog puta ciklus predstavljaju projekcije iz opusa Irme Omerzo pod naslovom ZAŠTO VOLIM PLES?, uz razgovor s autoricom koji aktivno uključuje publiku u promišljanje tijela, pokreta i medija.

Sadržaj za najmlađu publiku

Poseban dio programa posvećen je najmlađoj publici. Predstava SVJETLUCANJE (14. i 15. studeni), u koreografiiji Sanje Tropp Frühwald, Tilla Frühwalda i Gat Goodovitch Pletzer te u produkciji VRUM Performing Arts Collectivea i Dschungel Wiena, imerzivna je plesno-glazbena instalacija za bebe od 0 do 2 godine i njihove odrasle. U intimnom, senzorno bogatom okruženju publika i izvođači zajedno stvaraju prostor prvih dodira s plesom.

Program Antisezone

U sklopu programa Antisezone, 7. studenoga u ZPC-u bit će izvedena predstava WARP RENDERINGS autora Sergiua Matișa koji istražuje način na koji su estetizirane slike krajolika - od europskog pejzažnog slikarstva do CGI-ja i virtualne stvarnosti - oblikovale i iskrivile suvremeni odnos prema prirodi. Kroz snažan fizički izraz i konceptualni "vandalizam" nad tradicijom, izvedba otvara pitanje može li plesno tijelo ponovno uspostaviti dublju, iskonsku vezu s prirodnim svijetom.

Reprizne izvedbe

Na repertoaru tijekom studenog ističu se i tri snažna reprizna plesna naslova. Predstava ON(TH(E))LINE (4. studeni), autorice Tene Savićević u izvedbi PPA Kelkope, kroz ples istražuje unutarnju borbu pojedinca s ograničenjima i strahovima te potragu za oslobođenjem i osobnim smislom. Nagrađivani il sonetto Martine Tomić i Ivane Đule (11. i 12. studeni) bavi se prevođenjem Shakespeareovih soneta u pokret, tražeći ravnotežu između ritma riječi i tjelesne geste. Sredinom mjeseca (19. studenog) na scenu se vraća i ALL'ARME, autorski rad Ginevre Panzetti i Enrica Ticconija, u izvedbi Studija za suvremeni ples i okviru mreže PAN-ADRIA - dojmljiva i vizualno snažna koreografska studija zajedništva, ritma i otpora.

KLIKER HUB - Next Generation 2026

VRUM kolektiv i Zagrebački plesni centar otvaraju prijave za novi interdisciplinarni rezidencijski program KLIKER HUB - Next Generation 2026, namijenjen mladim umjetnicima i umjetničkim kolektivima do 35 godina. Program je nastavak uspješnog KLIKER Laba i zamišljen je kao platforma za razvoj inovativnih projekata suvremenog plesa i izvedbenih umjetnosti za djecu i mlade.

Detaljne informacije programu te o načinima i rokovima prijave nalaze se OVDJE.

Jutarnji treninzi

Tijekom cijelog studenog Zagrebački plesni centar nastavlja s tradicionalnim jutarnjim praksama za plesne i izvedbene umjetnike - radionica Joanne Leighton te jutarnji treninzi s Mašom Kolar, Stašom Zurovcem i Silvijom Musić i su ovog mjeseca na programu ZPC-a.

Jutarnji treninzi i radionice ZPC-a omogućuju razmjenu znanja, razvoj tehničkih vještina te istraživanje novih plesnih metodologija pod vodstvom iskusnih pedagoga, koreografa i plesnih umjetnika.