Stiže novo izdanje Etno Queera

Udruga Domino poziva na posebno izdanje projekta ETNO QUEER: Korota, koje će se održati u petak, 19. prosinca 2025. u 18:30 sati, u dvorani na adresi Trg Republike Hrvatske 6A u Zagrebu. Program donosi novu izvedbenu i prezentacijsku etapu projekta Etno Queer, posvećenu propitivanju odnosa tradicije, suvremenog društva i rodne politike.

Izvedba ETNO QUEER: Korota, u režiji Hrvoja Korbara, kroz jezik tradicije i rituala komentira aktualni društveni kontekst obilježen porastom neokonzervativnih tendencija. Polazeći od običaja i naslijeđenih formi, rad otvara prostor za kritičko promišljanje rodne ravnopravnosti, demokratičnosti društva i odgovorne slobode mišljenja. Tradicija se pritom ne tretira kao zatvoreni sustav, već kao živo polje interpretacije, sukoba i mogućnosti transformacije.

Tijekom večeri publika će imati priliku vidjeti nove re/prezentacijske formate razvijene unutar projekta, kao i materijale nastale kroz suradnju umjetnika i institucija uključenih u Etno Queer. Program večeri vodit će Željka Jelavić, muzejska savjetnica i voditeljica muzejske edukacije Etnografskog muzeja Zagreb, zajedno sa Zvonimirom Dobrovićem, inicijatorom projekta i umjetničkim direktorom Queer Zagreba. Pokret potpisuje Bruno Isaković, fotografije Sanjin Kaštelan, dok će Buga Bosanac s kolektivom Vakat izvesti gange, čime se dodatno naglašava odnos između glazbene tradicije i suvremenih izvedbenih konteksta.

Projekt ETNO QUEER široko je definiran kulturno-istraživački i produkcijski program udruge Domino koji okuplja organizacije, umjetnike i stručnjake iz područja kulture te društveno-humanističkih znanosti iz Hrvatske i regije. Suradnici na projektu su organizacije čiji istraživački fokusi, metodološki pristupi ili produkcijski okviri uključuju, ili nastoje uključiti, queer identitete, politike i potencijale u baštinskim i tradicionalnim kulturnim praksama. Na taj se način jača vidljivost antropološkog i queer-feminističkog rakursa u proučavanju konstrukcija znanja, identiteta i društvenih običaja. S ciljem nastavka istraživačkih i produkcijskih aktivnosti, projekt uključuje redovite susrete partnerskih organizacija iz šire regije, terenska mapiranja i istraživanja, kroz koje se identificiraju relevantni običaji i teme, razvijaju nova partnerstva te usmjerava rad prema specifičnim lokalitetima i kontekstima koji zahtijevaju dodatnu analizu i reinterpretaciju.

„Projekt Etno Queer polazi od uvjerenja da tradicija nije zatvoren ni monolitan sustav, već prostor stalnog pregovaranja, reinterpretacije i promjene. U vremenu jačanja neokonzervativnih narativa, Etno Queer svjesno ulazi u polje tradicije kako bi ga otvorio, rasklopio i ponovno sastavio. Ovaj projekt ne negira nasljeđe, već ga čita kritički i odgovorno," izjavio je Zvonimir Dobrović, inicijator projekta i osnivač udruge Domino.

Novo izdanje ETNO QUEER: Korota nastavlja ovu liniju rada, pozicionirajući tradiciju kao prostor dijaloga, otpora i mogućih drugačijih čitanja prošlosti i sadašnjosti.