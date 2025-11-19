« Kazalište
AKC Attack

"Think inside the Box" u Attacku

Think Inside the Box interdisciplinarni je izvedbeni projekt u nastajanju koji kroz suvremeni cirkus, ironiju, apsurd i fizičko kazalište propituje što danas znači "suvremeno" u umjetnosti

Subscena za kazalište, izvedbene umjetnosti i ostale hibride vas poziva 22. studenoga u 19h na prezentaciju rada u nastajanju "Think inside the Box", umjetničkog kolektiva La družina, nastalog tijekom sedmodnevne rezidencije u Filmskom studiju Medika.

Think Inside the Box interdisciplinarni je izvedbeni projekt u nastajanju koji kroz suvremeni cirkus, ironiju, apsurd i fizičko kazalište propituje što danas znači "suvremeno" u umjetnosti. Polazeći od ideje da je suvremenost postala vlastita forma, projekt istražuje paradoks umjetnosti koja i subverziju pretvara u stil. Kroz pitanje "što se događa kada ostaneš unutar forme?" fokus stavlja na odnos ideje i materijala, pri čemu crna kutija na sceni postaje simbol i partner izvođačima - ishodište njihovih umjetničkih i egzistencijalnih dilema.

La družina je umjetnički kolektiv koji okuplja četvero autora različitih senzibiliteta: Otona Korošeca, Antoniju Rončević, Maju Wienu Benić i Mihaela Emanuela Večkovića. Njihova suradnja nastaje na presjeku suvremenog cirkusa, glazbe, fizičkog istraživanja i društvenog angažmana. La družina istražuje izvedbu kao proces, prostor odnosa i zajedničkog stvaranja. Njihovi radovi nastaju iz susreta različitih disciplina i pristupa, brišući granice između cirkusa, glazbe i performansa. 

