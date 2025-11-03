Antisezona u Zagreb dovodi inovativnog berlinskoga koreografa Sergiua Matisa

Prije nego što priroda postane slika na ekranu, ona je bila tijelo, senzacija, živi organizam. Berlinski koreograf rumunjskog podrijetla Sergiu Matis u svom solo radu "Warp Renderings" istražuje upravo taj trenutak prijeloma, kada je reprezentacija prirode postala važnija od samog iskustva prirode. Izvedba koja kao dio Antisezone 7. studenog stiže u Zagrebački plesni centar, propituje kako su nas tradicije europskoga pejzažnog slikarstva, a kasnije i digitalne tehnologije, udaljile od tjelesnog odnosa s prirodnim svijetom.

"Možda samo kršeći tradicije možemo popraviti našu vezu s prirodom, dopuštajući joj da se ponovno prelije na nas, ili barem, u plesno tijelo", kaže Matis, domaćoj publici poznat po suradnji sa Studijem za suvremeni ples na predstavi "Žar ptica". Jedno je od prepoznatljivih imena europske koreografske scene čemu svjedoče njegova sudjelovanja na festivalima Europalia (Bruxelles), Artdanthé (Pariz), ImPulsTanz (Beč) te suradnja sa slavnom Sashom Waltz. Matisova inovativna plesna poetika spaja ples, glas i tekst, a kroz rad s mitološkim i društvenim temama istražuje ljudsku povezanost s prirodom i suvremenim svijetom. Na tom tragu, kostimi i rekviziti za predstavu "Warp Renderings" napravljeni su od recikliranih i već korištenih materijala. Ulaznice su dostupne putem mrežnih stranica ZPC-a ili na blagajni centra. Tijekom boravka u Zagrebu, Matis će održati i radionicu za plesače kroz koju će podučavati svoju praksu Visible Thinking Body (VTB).

Gostovanje Sergiua Matisa u Zagrebu dio je pretprograma četvrtoga ovogodišnjeg bloka Antisezone. Ovaj međublok naziva Antisezona.međunarodna donosi trodnevni program izvedbi, radionica i razgovora. Ana Kljujev podijelit će svoje iskustvo iz međunarodnog edukativnog programa danceWEB koji se odvija tijekom jednog od najvećih europskih plesnih festivala ImpulsTanz u Beču. Na programu su i laboratorij Arhiv kao senzualni objekt te susret čitalačko-gledateljskog kluba Društvo 11 lisica kojeg vode Nina Gojić i Tea Kantoci. Četvrti blok ovogodišnje Antisezone odvijat će se od 27. studenog do 2. prosinca u Muzeju suvremene umjetnosti Zagreb kada publiku očekuju premijerne i reprizne izvedbe domaćih umjetnica.

Antisezona je nezavisna platforma koja tijekom cijele godine, u nekoliko programskih blokova, donosi suvremeni ples i srodne izvedbene umjetnosti u Muzej suvremene umjetnosti u Zagrebu, TALA PLE(j)S i druge prostore. Pokrenuta je 2019. godine kao feministički umjetnički kolektiv koji nastoji graditi održiv ekosustav plesa u Hrvatskoj pružajući prostor za suradnju, razmjenu ideja i zajedničku podršku plesnih umjetnica i umjetnika te djelujući kao živo mjesto za istraživanje suvremenih umjetničkih i društvenih tema kroz ples. Danas Antisezonu vode Silvia Marchig, Sonja Pregrad, Iva Nerina Sibila, Tea Kantoci i Sindri Uču.

***

PROGRAM MEĐUBLOKA ANTISEZONA.MEĐUNARODNA

7. studenog (petak), 20:00 | Zagrebački plesni centar

WARP RENDERINGS - Sergiu Matis

Ulaznice: 12 EUR (online i na blagajni ZPC-a)

8. studenog (subota), 10:30-13:30 | Zagrebački plesni centar

VISIBLE THINKING BODY - radionica, Sergiu Matis

Prijave: antisezona@gmail.com

8. studenog (subota), 14:00 | Zagrebački plesni centar

OPEN HOUSE - razgovor, Ana Kljujev

(u sklopu LLB3 - danceWeb talks and walks)

10. studenog (ponedjeljak), 9:30-13:30 | MaMa

ARHIV KAO SENZUALNI OBJEKT - lab

10. studenog (ponedjeljak), 18:00 | MaMa

DRUŠTVO 11 LISICA - čitalačko-gledateljski klub

Nina Gojić i Tea Kantoci