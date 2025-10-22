Plesna predstava u kojoj i tkanine plešu

Što se događa kada umjetnička kreacija počne živjeti vlastiti život? Kada osobni demoni procesa postanu ravnopravni suradnici u nastanku djela? Upravo su muke stvaralačkog procesa tema nove autorske predstave "Ja ću budna sanjati" hvaljenih sestara Nike Lilek Rep i Lune Lilek, čija će se premijera održati 25. i 26. listopada u 20 sati u zagrebačkom TALA PLE(j)S-u.

Nakon "Utrke protiv vremena", rada kojeg je kritika označila kao generacijski pomak na domaćoj plesnoj sceni, sestre Lilek vraćaju se s novim plesnim istraživanjem. Ovaj put, u suradnji s Laurom Vragović na kostimografiji, donose rad koji progovara iz same srži stvaralačke borbe. Njihov prepoznatljiv rukopis - preciznost pokreta prožeta intimnošću sestrinskog odnosa i zaigrana napetost transformirana u emotivnu energiju - ovaj put dobiva novu dimenziju. U zajedničkoj igri kostimografkinje i plesačica, granice između kostima i pokreta, između obličja i sadržaja, postaju fluidne.

Listopad je u TALA PLE(j)Su ispunjen sadržajno razgranatim događanjima. Tako je proteklog vikenda uz premijeru predstave „Odsjaj" Vesne Mimice održano i okupljanje "Bipeds Are Not The Only Human (Dancers)". Ovaj je program u organizaciji kolektiva Divert otvorio pitanja različitih tijela u izvedbenim umjetnostima. Uz Divert, sudjelovali su inkluzivni plesni kolektivi Magija iz Rijeke i plesna skupina Sjaj u tami iz Zagreba.

Uz to, svoje plesne ideje ovog mjeseca u sklopu rezidencijalnog boravka u TALA PLE(j)Su razvija dvoje umjetnika. Marko Milić iz Srbije boravio je u sklopu Creative Crossroads programa EU projekta Life Long Burning, a hrvatska plesna umjetnica Silvia Marchig radi na novoj predstavi "Urobor" čija se premijera očekuje u studenom kroz platformu Antisezona.

"Naša je misija osigurati plesnim umjetnicima prostor u kojem mogu stvarati ozbiljno, istraživati slobodno i razvijati se dugoročno. Jednako nam je važno da publika zna kako ovdje redovito može doći i doživjeti kvalitetne izvedbe suvremenog plesa, u živoj i otvorenoj atmosferi", ističe Iva Nerina Sibila, kuratorica umjetničkih programa TALA PLE(j)S-a.