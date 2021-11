Zeleni čaj i mršavljenje

Zeleni čaj odavno prati glas da može uspješno pokrenuti skidanje kilograma, a to su i znanstvenici dokazali u nizu studija. No, ako želite izgubiti kilograme, trebali biste piti svježe skuhani zeleni čaj i to bez šećera. Naravno, nemojte zaboraviti da i prehrana treba biti zdrava ako želite smršavjeti.

Zeleni čaj je bogat grupom flavonoida koji se nazivaju katekini. Uz to, ovaj čaj sadrži i kofein koji stimulira središnji živčani sustav. Sve ove komponente zajednički pomažu u tome da sagorite više kalorija te da brže sagorijevate masnoće.

Studija objavljena u časopisu Maturitas pokazala je da kofein u zelenom čaju uvelike smanjuje težinu i ukupni indeks tjeslne mase. Druga studija objavljena u časopisu European Journal of Clinical Nutrition otkrila je da zeleni čaj smanjuje apetit, blokira nakupljanje masnoće, potiskuje nakupljanje nove masnoće, a potiče sagorijevanje masnoća i kalorija.

>> 7 razloga zašto je dobro piti zeleni čaj >>

Prednosti zelenog čaja

Zbog svega navedenog, zeleni čaj je odličan napitak koji vam pomaže u mršavljenju i smanjenju masnoće u tijelu.

No, zeleni čaj ima i niz drugih zdravstvenih prednosti. Primjerice, ovaj je čaj bogat antioksidansima koji štite od štete koju stvaraju slobodni radikali. Nadalje, sastojci u zelenom čaju također mogu sniziti i loši kolesterol, piše Live strong. Ako želite iskoristiti što više prednosti koje zeleni čaj nudi, trebali biste odabrati organski jer je on bio izložen manjoj količini toksičnih pesticida.

>> Kada je najbolje piti zeleni čaj? >>

Prilikom kupnje čaja, provjerite i ostale sastojke i pazite da onaj koji uzimate ne sadrži šećer ili neke druge neprirodne tvari. Zeleni će čaj najučinkovitije djelovati ako je svježe skuhan. Možete ga piti tri puta dnevno, bez dodavanja šećera ili meda.