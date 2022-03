Zdrava dijeta - kako jesti i smršaviti

Dijeta je jedan od najtraženijih pojmova na internetu, što ne čudi kad se zna da je većina ljudi (pogotovo u našim krajevima) barem malo debeljuškasta, da ne kažemo nešto gore...

No, kako izgubiti višak kilograma na zdrav način? E, to nije tako jednostavno, jer najveći broj ljudi obično krene u neku restrikcijsku dijetu koja je ne samo nezdrava, nego i nemoguća...

Naime, gubitak težine od 0,5 kg, do 1 kg tjedno je gubitak težine koji ne bi trebao štetiti vašem zdravlju, a u krajnjoj linije kada smršavite će vam mnogo pomoći.

Kako biste to postigli trebate smanjiti unos kalorija za oko 3,500 do 7,000 kalorija tjedno, što znači manji unos za oko 500 do 1000 kalorija od dnevne prosječne potrošnje.

Unos kalorija možete smanjiti tako što ćete zamijeniti visokokaloričnu hranu onom manje kaloričnom poput voća, povrća, nerafiniranih ugljikohidrata, te povećati tjelesnu aktivnost.

Naravno, važno je i paziti osim na vrstu hrane koju unosite i na veličinu porcija, što može biti dosta teško, jer pretile osobe često znaju s vremenom izgubiti osjećaj što je to „normalna" porcija.

Cilj zdrave dijete je da izgubite na težini, a istovremeno se naviknete na principe zdrave prehrane, kako jedanput kada smršavite ne biste ponovno dobili na težini.

Strategija na kojoj se temelji zdrava dijeta je poboljšanje kvalitete hrane, a ne ograničavanje količine hrane, tako da vas ova dijeta neće držati gladnima. To je dijeta koje ćete se moći pridržavati, a uz mršavljenje ćete dobiti energetski poticaj, bolju probavu i bolji san.