5 savjeta za žene u dvadesetima

Dvadesete godine života su idealne za postavljanje dobrih životnih navika. Naime, upravo navike koje u njima usvojimo mogu značajno utjecati na zdravlje i dobrobit u tridesetima, četrdesetima i kasnije.

Liječnica Melinda Steele za portal Eating Well ističe da su dvadesete "izvanredno razdoblje za postavljanje osnova za dugoročno zdravlje. Znanost potvrđuje da odluke koje sada donosite imaju dugotrajan utjecaj na to kako ćete starjeti fizički, mentalno i emocionalno".

Skupina stručnjakinja je za Eating Well izdvojila šest navika koje preporučuju da žene u dvadesetima počnu sada primjenjivati radi zdravog starenja, poboljšanja zdravlja, energije i raspoloženja.

Dajte prednost spavanju - dvadesete često znače kasne noći, bilo zbog učenja, posla ili izlazaka. No upravo je to vrijeme da razvijete dosljedan raspored spavanja. "Dobar noćni san jedna je od najvažnijih stvari koje možete učiniti za zdravlje i vitalnost dugoročno", kaže Steele. Preporučuje se spavati sedam do devet sati kvalitetnog sna svake noći. Nedostatak sna ne uzrokuje samo podočnjake i umoran izgled, može povećati rizik od nesreća i loše utjecati na raspoloženje, fizičko i mentalno zdravlje. Dugoročno, loše navike spavanja povezane su s povećanim rizikom od kroničnih bolesti poput dijabetesa, srčanih bolesti i raka, prenosi Eating Well.

Jedite hranu bogatu nutrijentima za kosti - stručnjaci vjeruju da je niska koštana masa u odrasloj dobi često posljedica lošeg unosa kalcija i vitamina D u mladosti. Mlijeko je jedan od izvora koji sadrže visoke količine oba nutrijenta. "Mlijeko je izvrstan izvor kalcija, vitamina D i fosfora, svih čimbenika ključnih za očuvanje jakih kostiju", kaže dijetetičarka Lauren Manaker. Preporučuje se unos tri porcije mliječnih proizvoda dnevno, no većina ljudi ne postiže tu preporuku. Ako ne konzumirate mlijeko zbog alergije, intolerancije ili životnog stila, postoje brojne alternative. Primjeri su sojino i bademovo mlijeko obogaćeno nutrijentima, obogaćeni sok od naranče, sardine i konzervirani losos s kostima, koji mogu pomoći u očuvanju zdravlja kostiju.

Redovito nanosite kremu sa zaštitnim faktorom - bez obzira ulažete li puno u njegu kože ili jedva stignete umiti lice prije spavanja, svakodnevno nanošenje kreme sa zaštitnim faktorom u dvadesetima ključ je za zdravu kožu do kraja života. "Izloženost UV zračenju u mladosti pridonosi do 80 posto vidljivih znakova starenja, poput bora, pjega od sunca i gubitka elastičnosti te povećava rizik od raka kože", upozorava Steele. Preporučuje se koristiti SPF 30 ili viši svaki dan, čak i kad je oblačno. Birajte proizvode koji pružaju široki spektar zaštite od UVA i UVB zraka i koje vam odgovaraju za svakodnevnu upotrebu.

Svakodnevno se krećite - "Bilo da se radi o brzoj šetnji, plesu ili omiljenom sportu, svakodnevno kretanje jača tijelo, poboljšava koncentraciju i podiže raspoloženje", dodaje Steele. Sa Steele se složila i dijetetičarka te osobna trenerica Maxine Yeung. Yeung smatra da "tjelesna aktivnost može pomoći da se osjećate samopouzdanije, osobito kad je riječ o brizi za sebe i ostvarivanju ciljeva". Jedno je istraživanje pokazalo da su mladi koji su vježbali najmanje dvaput tjedno tijekom šest mjeseci imali znatno više rezultate na testovima samopouzdanja, tjelesne samosvijesti i postizanju ciljeva u usporedbi s onima koji su bili neaktivni. Osim toga, vježbanje ima brojne pozitivne učinke i na mozak. Ako sad usvojite naviku redovitog kretanja, veće su šanse da ćete je zadržati i kasnije u životu, a to donosi dodatne koristi.

Uvrstite trening snage u svoju rutinu - trening s utezima pomaže održati zdrav metabolizam, smanjiti udio tjelesne masti i održavati zdravu tjelesnu težinu u dvadesetima. No ono što možda ne znate je da takvi treninzi istovremeno jačaju vaše kosti i pripremaju ih za starenje. "Većina žena dostiže vrhunac koštane mase u dvadesetima, oko 90 posto do 18. godine", kaže Yeung i dodaje: "Zato je ovo idealno razdoblje za uvođenje treninga snage cijelog tijela dva do tri puta tjedno, kako biste sačuvali gustoću kostiju i smanjili rizik od bolesti kostiju u budućnosti".

Ako krenete dovoljno rano, vaše će vam tijelo biti vrlo zahvalno ;)