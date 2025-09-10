Zašto su razgovori s mladima o seksualnom zdravlju važni

Razgovori o seksualnom zdravlju između roditelja i djece vrlo su važni, jer šutnja može tinejdžere izložiti ozbiljnom riziku. Čak i ako takve teme izazivaju nelagodu ili sram, istina je da što više o njima pričamo, one postaju normalnije. Ključno je izbjeći stvaranje osjećaja srama kod mladih - trebaju se osjećati slobodno priznati seksualnu aktivnost ili simptome bez straha od osude. Izbjegavanje pregleda ili liječenja zbog srama može dovesti do dugotrajnih posljedica koje se lako mogu spriječiti.

Prema najnovijim međunarodnim istraživanjima, prosječna dob prvog spolnog odnosa u SAD-u i Europi iznosi oko 17 godina, uz blagi trend rasta, dok je u nekim regijama još niža. Primjerice, u subsaharskoj Africi gotovo polovica djevojaka izjavljuje da je imala spolni odnos prije 15. godine.

Unatoč toj ranoj seksualnoj aktivnosti, razgovori o zaštiti, testiranju i pristanku u mnogim se obiteljima i dalje odgađaju. U SAD-u je CDC-ovo istraživanje iz 2024. pokazalo da je gotovo trećina srednjoškolaca već imala spolne odnose, a manje od polovice koristilo je kondom. Ovakav nerazmjer između ponašanja i informiranosti pokazuje koliko je važno da roditelji reagiraju na vrijeme - čak i prije nego što njihova djeca pokažu interes za seks.

INTIMINA, globalni brend posvećen intimnom blagostanju, poziva roditelje da normaliziraju iskrene i dobi primjerene razgovore o seksualnom zdravlju mnogo prije nego što tinejdžeri postanu seksualno aktivni. Kako ističe dr. Susanna Unsworth, ginekologinja i medicinska stručnjakinja brenda INTIMINA: "Ako ste seksualno aktivni, preporučljivo je redovito provjeravati svoje seksualno zdravlje. Postoji niz mogućih infekcija, od kojih mnoge nemaju nikakve simptome. Ako imate jednu spolno prenosivu infekciju, veći je rizik da ćete imati i drugu."

Spolno prenosive infekcije (SPI) su ozbiljna prijetnja zdravlju mladih, osobito zato što mnoge prolaze bez simptoma. Klamidija je najčešća bakterijska SPI među tinejdžerima i adolescentima, a često ostaje neotkrivena sve dok ne uzrokuje trajna oštećenja plodnosti. Gonoreja je, osim što je raširena, sve teža za liječenje zbog otpornosti na antibiotike. Virusne infekcije poput genitalnog herpesa i HPV-a pogađaju milijune ljudi, pri čemu je HPV snažno povezan s rakom vrata maternice i drugim reproduktivnim karcinomima. Dok mnogi sojevi HPV-a nestaju spontano, visokorizični tipovi mogu neprimjetno dovesti do raka ako se ne rade redoviti Papa testovi ili HPV pregledi.

Dobra vijest je da se većina SPI može spriječiti, izliječiti ili držati pod kontrolom - ako su mladi educirani i na vrijeme idu na preglede. A najučinkovitija prevencija i dalje počinje kod kuće. Roditelji koji otvoreno razgovaraju o seksualnosti, sigurnom seksu, međusobnom poštivanju, kontracepciji i emocionalnoj spremnosti daju svojoj djeci alate za donošenje informiranih odluka i izbjegavanje posljedica koje mogu trajno utjecati na njihov život.

Ranim razgovorom i aktivnim slušanjem, roditelji pomažu svojoj djeci da s povjerenjem i odgovornošću upravljaju jednom od najsloženijih životnih tema. Jer ovo nije samo priča o prevenciji bolesti - ovo je priča o pružanju djeci poštovanja, znanja i slobode kako bi u budućnosti donosili zdrave odluke.